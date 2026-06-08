Глава Башкирии анонсировал мультимедийную книгу об Урал-батыре

Праздник в 2025 году учредил Глава Башкортостана, и он уже становится важной частью нашей культурной традиции. По всей республике проводятся торжественные, образовательные и просветительские мероприятия, чтобы еще больше детей и взрослых открыли для себя этот шедевр башкирской литературы.

Книжное издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой уже много лет занимается популяризацией эпоса. Выпустило его на башкирском, русском, английском, французском, киргизском языках. Кроме классического и подарочного вариантов изданий, есть и версии для детей — сказки, раскраски.

В самое ближайшее время в магазинах появится книга «В гостях у Урал-батыра» на башкирском языке с мультимедийным приложением. Можно будет не только читать, но играть — на телефоне или компьютере.

«Поздравляю всех с праздником! Сделаем все, чтобы сохранить замечательный эпос для наших потомков», — написал Глава республики Радий Хабиров и поделился строчками из эпоса:

«Яҡшылыҡ булһын атығыҙ,

Кеше булһын затығыҙ;

Яманға юл ҡуймағыҙ,

Яҡшынан баш тартмағыҙ!»

Ранее мы сообщали, что в Башкирии популяризацию эпоса «Урал-батыр» поднимут на новый уровень. Круглый стол «Эпос «Урал-батыр»: изучение, сохранение и популяризация памятника башкирской словесности» собрал в Бурзянском районе представителей научных институтов республики, учёных-фольклористов, филологов и краеведов и стал дискуссионной площадкой, где обсуждались проблемы и задачи, связанные с сохранением эпоса.