В Башкирии День эпоса «Урал-батыр» отметили у монумента герою

Учалинская земля неразрывно связана с древнейшим эпическим произведением башкирского фольклора. По легенде, именно здесь сын Урал-батыра, спустившись с горы Иремель, разрубил Уральские горы отцовским мечом, дав начало реке Агидель. У истока реки в районе высится величественная скульптура — Меч Урал-батыра. Здесь берет начало и река Урал, а притоки Янбирде и Янбика бережно хранят имена родителей батыра.

Неслучайно именно в Учалах герой эпоса нашел свое монументальное воплощение. В прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь установили уникальную скульптуру — Урал-батыр верхом на могучем льве. Этот двухтонный монумент стал настоящим символом района и главной точкой притяжения праздника.

Как рассказали «Башинформу» в информотделе администрации Учалинского района, у монумента жители и гости города услышали рассказы о значении эпоса для башкирского народа. Мероприятие украсили выступления ансамбля кураистов и юных чтецов. Учалинские школьники ежегодно становятся победителями республиканских и межрегиональных конкурсов чтецов эпоса, а студенты Учалинского колледжа искусств и культуры представили уникальную коллекцию костюмов, созданных по мотивам сказания.

«День эпоса „Урал-батыр“ — значимая дата для всей республики, ведь это произведение лежит в основе нашей культуры, — отметил глава администрации города Учалы Вадим Садыков. — Символично, что именно в нашем районе установлен уникальный монумент Урал-батыру. Он уже стал узнаваемым символом Учалов. Глядя на этот памятник, на успехи наших юных чтецов, мы понимаем: заветы предков живы в сердцах учалинцев!»

Праздник продолжился в Учалинской филармонии. Артисты филармонии и ансамбля «Койон» подготовили яркое театрализованное представление — юные зрители перенеслись в эпоху древних легенд благодаря ожившим сценам из эпоса. Завершилось мероприятие бесплатным показом мультфильма «Урал-батыр».

Для учалинцев «Урал-батыр» — это не просто одна дата в календаре, а живая, непрерывная часть культурной жизни. Тема великого сказания неразрывно вплетена в жизнь района, где регулярно организуются конкурсы, экскурсии и тематические встречи. Уже в июле жителей и гостей района ждет новое масштабное событие — фестиваль «По следам Урала-батыра».

Ранее мы писали, что в Башкирии вопросам изучения, сохранения и популяризации эпоса «Урал-батыр» уделят особое внимание.