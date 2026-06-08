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11:01 (UTC+5), 08 Июня 2026

В Башкирии День эпоса «Урал-батыр» отметили у монумента герою

8 июня в Башкортостане по указу Главы республики отмечается День эпоса «Урал-батыр». Одной из ключевых площадок празднования стал Учалинский район, где торжественные мероприятия прошли у подножия уникального монумента главному герою башкирского сказания.

Фото: Рита Камалова | информотдел администрации Учалинского района
Лейла Аралбаева

Учалинская земля неразрывно связана с древнейшим эпическим произведением башкирского фольклора. По легенде, именно здесь сын Урал-батыра, спустившись с горы Иремель, разрубил Уральские горы отцовским мечом, дав начало реке Агидель. У истока реки в районе высится величественная скульптура — Меч Урал-батыра. Здесь берет начало и река Урал, а притоки Янбирде и Янбика бережно хранят имена родителей батыра.

Неслучайно именно в Учалах герой эпоса нашел свое монументальное воплощение. В прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь установили уникальную скульптуру — Урал-батыр верхом на могучем льве. Этот двухтонный монумент стал настоящим символом района и главной точкой притяжения праздника.

Как рассказали «Башинформу» в информотделе администрации Учалинского района, у монумента жители и гости города услышали рассказы о значении эпоса для башкирского народа. Мероприятие украсили выступления ансамбля кураистов и юных чтецов. Учалинские школьники ежегодно становятся победителями республиканских и межрегиональных конкурсов чтецов эпоса, а студенты Учалинского колледжа искусств и культуры представили уникальную коллекцию костюмов, созданных по мотивам сказания.

«День эпоса „Урал-батыр“ — значимая дата для всей республики, ведь это произведение лежит в основе нашей культуры, — отметил глава администрации города Учалы Вадим Садыков. — Символично, что именно в нашем районе установлен уникальный монумент Урал-батыру. Он уже стал узнаваемым символом Учалов. Глядя на этот памятник, на успехи наших юных чтецов, мы понимаем: заветы предков живы в сердцах учалинцев!»

Праздник продолжился в Учалинской филармонии. Артисты филармонии и ансамбля «Койон» подготовили яркое театрализованное представление — юные зрители перенеслись в эпоху древних легенд благодаря ожившим сценам из эпоса. Завершилось мероприятие бесплатным показом мультфильма «Урал-батыр».

Для учалинцев «Урал-батыр» — это не просто одна дата в календаре, а живая, непрерывная часть культурной жизни. Тема великого сказания неразрывно вплетена в жизнь района, где регулярно организуются конкурсы, экскурсии и тематические встречи. Уже в июле жителей и гостей района ждет новое масштабное событие — фестиваль «По следам Урала-батыра».

Ранее мы писали, что в Башкирии вопросам изучения, сохранения и популяризации эпоса «Урал-батыр» уделят особое внимание.

Рита Камалова информотдел администрации Учалинского района
Рита Камалова информотдел администрации Учалинского района
Рита Камалова информотдел администрации Учалинского района
Рита Камалова информотдел администрации Учалинского района
Рита Камалова информотдел администрации Учалинского района
Рита Камалова информотдел администрации Учалинского района
Рита Камалова информотдел администрации Учалинского района
Рита Камалова информотдел администрации Учалинского района
Рита Камалова информотдел администрации Учалинского района
Рита Камалова информотдел администрации Учалинского района
Рита Камалова информотдел администрации Учалинского района
Фото: Рита Камалова | информотдел администрации Учалинского района
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