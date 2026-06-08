В Башкирии популяризацию эпоса «Урал-батыр» поднимут на новый уровень

Сохранению, изучению и популяризации эпоса «Урал-батыр» в Башкирии уделят особое внимание — этим займётся рабочая группа. Об этом на круглом столе, который прошёл в рамках масштабного празднования Дня эпоса «Урал-батыр» в музее «Шульган-Таш», заявил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев.

— Пришло время — появился День эпоса «Урал-батыр», рядом с пещерой Шульган-Таш вырос музейный комплекс. Шульган-Таш обрёл всемирную известность и был признан объектом Всемирного наследия. Группа AY YOLA обрела мировую известность. В этом и есть сила эпоса. Миллионы людей по всему миру слушают башкирских музыкантов, ещё не догадываясь о глубоком смысле и богатстве эпоса, — отметил Урал Кильсенбаев.

Вице-премьер сообщил, что рабочая группа подготовит концепцию по популяризации эпоса. В первую очередь она будет адресована минпросвещения, поскольку воспитание будущего поколения — главная задача. Также к работе подключат минкультуры и минтуризма, как институт, который вносит вклад в развитие экономики — у туристов должно появиться желание узнать подробнее об эпосе и связанных с ним достопримечательностях ещё до прилёта в республику. Кильсенбаев подчеркнул, что, если подойти к популяризации эпоса комплексно и сделать грамотный маркетинговый ход (в республике много районов, связанных с эпосом), получится больший результат.

На круглом столе отметили труд методиста Республиканского центра народного творчества Зубаржат Утарбаевой, которая с помощью искусственного интеллекта начала создавать музыкальные клипы-мультфильмы по мотивам эпоса «Урал-батыр». Вице-премьер поручил собрать креативную молодёжь под крылом центра и дать возможность на современном языке донести эпос до широкого круга пользователей интернета.