В Башкирии популяризацию эпоса «Урал-батыр» поднимут на новый уровень

Сохранению, изучению и популяризации эпоса «Урал-батыр» в Башкирии уделят особое внимание — этим займётся рабочая группа. Об этом на круглом столе, который прошёл в рамках масштабного празднования Дня эпоса «Урал-батыр» в музее «Шульган-Таш», заявил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев.
— Пришло время — появился День эпоса «Урал-батыр», рядом с пещерой Шульган-Таш вырос музейный комплекс. Шульган-Таш обрёл всемирную известность и был признан объектом Всемирного наследия. Группа AY YOLA обрела мировую известность. В этом и есть сила эпоса. Миллионы людей по всему миру слушают башкирских музыкантов, ещё не догадываясь о глубоком смысле и богатстве эпоса, — отметил Урал Кильсенбаев.
Вице-премьер сообщил, что рабочая группа подготовит концепцию по популяризации эпоса. В первую очередь она будет адресована минпросвещения, поскольку воспитание будущего поколения — главная задача. Также к работе подключат минкультуры и минтуризма, как институт, который вносит вклад в развитие экономики — у туристов должно появиться желание узнать подробнее об эпосе и связанных с ним достопримечательностях ещё до прилёта в республику. Кильсенбаев подчеркнул, что, если подойти к популяризации эпоса комплексно и сделать грамотный маркетинговый ход (в республике много районов, связанных с эпосом), получится больший результат.
На круглом столе отметили труд методиста Республиканского центра народного творчества Зубаржат Утарбаевой, которая с помощью искусственного интеллекта начала создавать музыкальные клипы-мультфильмы по мотивам эпоса «Урал-батыр». Вице-премьер поручил собрать креативную молодёжь под крылом центра и дать возможность на современном языке донести эпос до широкого круга пользователей интернета.
Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра башкирского фольклора «Урал-батыр» БГПУ им. М. Акмуллы Нэркэс Хуббитдинова отметила, что народ давно ждал учреждения Дня эпоса «Урал-батыр».
— Это было одним из главных требований ЮНЕСКО в работе над сохранением устного культурного наследия. Дни эпоса, декада эпоса, конкурс чтецов… У других тюркских народов, например, алтайцев и якутов, такие праздники на уровне правительства проводятся уже давно. Теперь такое есть и у нас. Благодарим руководство республики, а также учителей, педагогов, учёных на местах, работающих над исследованием и популяризацией башкирского наследия. В Уфе уже третий год подряд проводим Дни эпоса «Урал-батыр». К этой дате мы подошли подготовленными, и многие наши просьбы на уровне правительства уже реализованы. Символично, что День эпоса проводится на Южном Урале — в Бурзянском и Белорецком районах, — сказала ученый.
Спикер озвучила главное предложение — создание в школах уголка, кабинета, выставки или музея эпоса. Примером может служить кабинет имени М. Бурангулова — класс по изучению эпоса в музее «Шульган-Таш». Здесь представлена схема сюжета эпоса, которая в иллюстративной форме помогает детям легко его понять. Такие уголки станут обучающим и культурным центром.
В рамках праздника открыли класс по изучению башкирского эпоса «Урал-батыр» имени Мухаметши Бурангулова. Оформление сделано в виде выставки, раскрывающей содержание эпоса и показывающей связь между героями. С помощью схематической карты показан сюжет эпоса. На отдельной стене представлена схема, где «Урал-батыр» дан в сравнении с мифологиями других народов. Наставления главного героя собраны в стенд «10 заповедей Урал-батыра».
Как отметил директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Данир Гайнуллин, стенды из кабинета будут выставлены в части музейной экспозиции на первом этаже, посвящённой М. Бурангулову. В экспозиции уже есть факсимильное издание архивного текста башкирского эпоса «Урал-батыр», подготовленного в 1941 году в машинописном варианте на латинской графике самим Бурангуловым, книга автора «Батырҙар китабы» («Эпос о батырах»), тираж которой был полностью уничтожен после его репрессии. Дополняет экспозицию анимационный фильм «Урал-батыр», который знакомит с кратким содержанием эпоса.
Участники круглого стола встретились с краеведами и юными сказителями — учениками Старомунасиповской школы у озера Йылкысыккан. Краеведы показали гостям карстовые озёра, сообщающиеся с речкой Шульган, а также пещеру Сумган, через которую воды Шульгана уходят в пропасть, под землю, чтобы через километры вновь появиться у пещеры как Голубое озеро, и рассказали местные легенды. Учащиеся разыграли инсценировку отрывка из эпоса, где они постарались передать его дух через игру, костюмы и декорации.
Также в рамках праздника прошёл фестиваль робототехники и традиций «Робосабантуй», организованный школой деревни Абдулмамбетово и студией робототехники «Тимербатыр» при поддержке Бурзянского отдела образования. Юные техники поборолись за Кубок Урал-батыра и приз, учреждённый музеем-заповедником «Пещера Шульган-Таш». Завершил праздничный день большой концерт с участием Государственного ансамбля кураистов РБ, известных артистов Загира Зайнетдинова, Зилии Бахтиевой, Айнура Мансурова, Гаяза Гаетбаева, Ягафара Надыршина, ансамбля народного танца «Сибай», группы «Тарпан», детского театра «Сулпан» и других коллективов. Финальной точкой стала театрализованная композиция по мотивам эпоса «Урал-батыр» с дефиле персонажей в войлочных костюмах.
Организаторами мероприятия ко Дню эпоса «Урал-батыр» выступили министерство культуры РБ, Республиканский центр народного творчества и историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш». Праздник в этом году прошёл впервые. Местом проведения стала территория музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш», который был создан в 2016 году для сохранения палеолитической живописи пещеры Шульган-Таш и популяризации башкирского духовного наследия. Пещера и её окрестности тесно связаны с эпосом «Урал-батыр». В 2015 году здесь создано достопримечательное место «Земля Урал-батыра», которое охватывает 17 памятников археологии, озёра Йылкысыккан и Ыгышма, реку Шульган, Голубое озеро. В 2021 году на берегу Йылкысыккан установили памятник коню Акбузату. Архитектура музея символизирует борьбу Добра и Зла, Урала и Шульгена – так музей-заповедник выполняет требование ЮНЕСКО — показывать связь пещеры с местным фольклором.
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