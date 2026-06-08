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05:34 (UTC+5), 08 Июня 2026

В Башкирии отметили День эпоса «Урал-батыр»

И.о. министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов рассказал о масштабном праздновании Дня эпоса «Урал-батыр». Мероприятие «Урал-батыр: Эхо веков» в преддверии даты, отмечаемой 8 июня, состоялось в амфитеатре музея-заповедника «Шульган-Таш».

Фото: Личная страница Фанура Шайхисламова | ВКонтакте
Лейла Аралбаева

Автором и режиссёром проекта выступила Сулпан Аскарова. Особую атмосферу вечеру подарили яркие выступления солистов и коллективов - Государственного ансамбля кураистов РБ, известных артистов Загира Зайнетдинова, Зилии Бахтиевой, Айнура Мансурова, Гаяза Гаетбаева, Ягафара Надыршина, ансамбля народного танца «Сибай», группы «Тарпан», детского театра «Сулпан» и других коллективов.

Финальной точкой стала театрализованная композиция по мотивам эпоса «Урал-батыр» с дефиле персонажей в войлочных костюмах. Настоящим украшением программы стал показ легендарной войлочной коллекции «Урал-батыр», вдохновлённой великим башкирским эпосом. На подиуме коллекцию представили модели, финалистки регионального конкурса красоты и таланта «Этно Краса Башкортостана – 2026».

«Здесь можно увидеть природные святыни, воспетые в древнем эпосе, — поделился Фанур Шайхисламов. — В самом музее открыли новый тематический класс для изучения эпоса „Урал-батыр“. На круглом столе учёные, художники и фольклористы обсуждали, как сохранить это бесценное наследие для будущих поколений. Празднование завершилось большим концертом и грандиозной театрализованной композицией по мотивам эпоса».

Напомним, День эпоса «Урал-батыр» был учрежден в 2025 году Главой республики Радием Хабировым для сохранения и популяризации башкирского фольклорного наследия, укрепления национальной идентичности и повышения интереса к древней башкирской словесности. Эпос «Урал-батыр», записанный в 1910 году просветителем Мухаметшой Бурангуловым, повествует о вечной борьбе добра и зла, о подвиге батыра во имя счастья людей. 

Личная страница Фанура Шайхисламова ВКонтакте
Личная страница Фанура Шайхисламова ВКонтакте
Личная страница Фанура Шайхисламова ВКонтакте
Личная страница Фанура Шайхисламова ВКонтакте
Личная страница Фанура Шайхисламова ВКонтакте
Личная страница Фанура Шайхисламова ВКонтакте
Фото: Личная страница Фанура Шайхисламова | ВКонтакте
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7 июня большой праздник, посвященный башкирскому народному эпосу «Урал-батыр», состоялся в Белорецком районе. Место проведения выбрали неслучайно. Именно Белорецкий район многие исследователи связывают с событиями, описанными в эпосе. В празднике приняли участие группа AY YOLA, Госансамбль кураистов и другие коллективы.

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