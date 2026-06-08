В Башкирии отметили День эпоса «Урал-батыр»

Автором и режиссёром проекта выступила Сулпан Аскарова. Особую атмосферу вечеру подарили яркие выступления солистов и коллективов - Государственного ансамбля кураистов РБ, известных артистов Загира Зайнетдинова, Зилии Бахтиевой, Айнура Мансурова, Гаяза Гаетбаева, Ягафара Надыршина, ансамбля народного танца «Сибай», группы «Тарпан», детского театра «Сулпан» и других коллективов.
Финальной точкой стала театрализованная композиция по мотивам эпоса «Урал-батыр» с дефиле персонажей в войлочных костюмах. Настоящим украшением программы стал показ легендарной войлочной коллекции «Урал-батыр», вдохновлённой великим башкирским эпосом. На подиуме коллекцию представили модели, финалистки регионального конкурса красоты и таланта «Этно Краса Башкортостана – 2026».
«Здесь можно увидеть природные святыни, воспетые в древнем эпосе, — поделился Фанур Шайхисламов. — В самом музее открыли новый тематический класс для изучения эпоса „Урал-батыр“. На круглом столе учёные, художники и фольклористы обсуждали, как сохранить это бесценное наследие для будущих поколений. Празднование завершилось большим концертом и грандиозной театрализованной композицией по мотивам эпоса».
Напомним, День эпоса «Урал-батыр» был учрежден в 2025 году Главой республики Радием Хабировым для сохранения и популяризации башкирского фольклорного наследия, укрепления национальной идентичности и повышения интереса к древней башкирской словесности. Эпос «Урал-батыр», записанный в 1910 году просветителем Мухаметшой Бурангуловым, повествует о вечной борьбе добра и зла, о подвиге батыра во имя счастья людей.
7 июня большой праздник, посвященный башкирскому народному эпосу «Урал-батыр», состоялся в Белорецком районе. Место проведения выбрали неслучайно. Именно Белорецкий район многие исследователи связывают с событиями, описанными в эпосе. В празднике приняли участие группа AY YOLA, Госансамбль кураистов и другие коллективы.
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