В Башкирии отметили День эпоса «Урал-батыр»

Автором и режиссёром проекта выступила Сулпан Аскарова. Особую атмосферу вечеру подарили яркие выступления солистов и коллективов - Государственного ансамбля кураистов РБ, известных артистов Загира Зайнетдинова, Зилии Бахтиевой, Айнура Мансурова, Гаяза Гаетбаева, Ягафара Надыршина, ансамбля народного танца «Сибай», группы «Тарпан», детского театра «Сулпан» и других коллективов.

Финальной точкой стала театрализованная композиция по мотивам эпоса «Урал-батыр» с дефиле персонажей в войлочных костюмах. Настоящим украшением программы стал показ легендарной войлочной коллекции «Урал-батыр», вдохновлённой великим башкирским эпосом. На подиуме коллекцию представили модели, финалистки регионального конкурса красоты и таланта «Этно Краса Башкортостана – 2026».

«Здесь можно увидеть природные святыни, воспетые в древнем эпосе, — поделился Фанур Шайхисламов. — В самом музее открыли новый тематический класс для изучения эпоса „Урал-батыр“. На круглом столе учёные, художники и фольклористы обсуждали, как сохранить это бесценное наследие для будущих поколений. Празднование завершилось большим концертом и грандиозной театрализованной композицией по мотивам эпоса».

Напомним, День эпоса «Урал-батыр» был учрежден в 2025 году Главой республики Радием Хабировым для сохранения и популяризации башкирского фольклорного наследия, укрепления национальной идентичности и повышения интереса к древней башкирской словесности. Эпос «Урал-батыр», записанный в 1910 году просветителем Мухаметшой Бурангуловым, повествует о вечной борьбе добра и зла, о подвиге батыра во имя счастья людей.