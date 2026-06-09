Глава Башкирии отметил госнаградами лучших представителей социальной сферы

Глава региона подчеркнул, что республике удалось серьезно улучшить позиции в Национальном рейтинге качества жизни. За пять лет мы поднялись с 40-го на 9-е место. Вошли в топ-20 рейтинга регионов по снижению социального сиротства. За пять лет число сирот сократилось на 19%.

Благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» в регионе ввели два объекта социального обслуживания на 110 койко-мест в Уфе и Благовещенске.

«Свыше 130 тысяч семей с детьми получают более 50 видов социальной помощи. В каждом муниципалитете работают службы семьи, готовые поддержать в трудной жизненной ситуации. Для нашей республики многодетность — норма жизни. Таких семей у нас 75 тысяч. Каждая из них должна быть окружена особой заботой и вниманием. В дополнение к национальному проекту „Семья“ действует региональная программа повышения рождаемости. На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив. Вместе разрабатываем решения, которые помогут семьям с детьми», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона также обратил внимание, что в Башкортостане большое внимание уделяется семьям с особенными детьми. Только в реабилитационных центрах ежегодно услуги получают более 16 тысяч ребят. В детском центре «Салют» в прошлом году более 6 тысяч особенных детишек получили реабилитационные, образовательные и медицинские услуги.

Ключевой инструмент в повышении доходов семей — адресная социальная помощь на основании социального контракта. За пять лет её получили более 30 тысяч человек на общую сумму около 3,8 млрд рублей.

Налажена система оказания помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Министерство семьи и труда обеспечивает координацию всей этой работы. По числу мер поддержки семей участников СВО Башкирия — в пятерке лучших в Приволжском федеральном округе.

Кроме того в республике сформированы уникальные практики — от системы проактивного трудоустройства до сети современных Центров поддержки участников СВО. Республиканский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» признан одним из лучших в стране.

«Особое спасибо нашим социальным координаторам, которые приходят на помощь нашим героям и их семьям в разных жизненных ситуациях», — сказал Радий Хабиров.

Он напомнил, что в этом году исполняется 35 лет со дня основания государственной службы занятости. За эти годы она прошла серьезный путь развития. В республике удалось снизить уровень общей безработицы до рекордно низких показателей за последние 30 лет — 1,6%.

Сегодня в республике действуют 55 обновленных кадровых центров «Работа России». Они на треть сократили время трудоустройства.

«Каждый день вы делаете работу, которая продляет жизнь людям, приносит радость общения, чувство сопричастности ко всему происходящему в республике. На вас равняется молодое поколение соцработников, все, кто выбирает для себя миссию служения людям.

Хочу выразить сегодня сердечную благодарность каждому из вас за добросовестный труд, человечность, преданность делу. Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! С профессиональным праздником! С Днем социального работника!» — поблагодарил участников торжества Радий Хабиров и вручил лучшим представителям отрасли государственные награды.

Ранее Радий Хабиров вручил награды жителям Башкирии.