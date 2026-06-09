Радий Хабиров вручил награды жителям Башкирии

Глава региона напомнил, что на прошлой неделе большая делегация республики приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. Башкортостан вновь вошел в тройку лидеров национального инвестиционного рейтинга и республику признали одним из самых успешных, динамично развивающихся регионов страны.

«Всегда с гордостью представляю республику на самых авторитетных всероссийских и международных площадках. И рад на них слышать добрые слова о наших тружениках, о вас, дорогие друзья. „В Башкирии живут талантливые люди, настоящие патриоты“ — так говорят многие. Скажу о тех, кто получает сегодня заслуженные награды.

Ордена Почета удостоен заведующий кафедрой общей хирургии, трансплантологии и лучевой диагностики БГМУ Мажит Ахметович Нартайлаков. Один из организаторов службы трансплантологии в республике, он трижды становился обладателем "Золотого скальпеля".

Медалью "За трудовую доблесть" награжден легендарный композитор, один из самых ярких представителей современной башкирской композиторской школы Рим Махмутович Хасанов. Ваше многогранное творчество, уважаемый Рим Махмутович, входит в "золотой фонд" отечественной культуры.

Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" присуждается Рамилю Назифовичу Бахтизину. Результаты его исследований в сфере нефтегазодобычи внедрены на предприятиях отечественного ТЭКа.

Среди воспитанников Лиры Римовны Грушиной, старшего тренера сборной команды республики по мужской рапире — победители и призеры чемпионатов России, Европы, мира и Олимпийских игр. На базе возглавляемого ею Центра спортивной подготовки по фехтованию впервые в нашей республике прошли первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет, чемпионат России по фехтованию среди мужчин и женщин.

Вчера, уважаемые друзья, мы отметили День эпоса "Урал-батыр". По всей республике прошли праздничные тематические мероприятия. На базе музейного комплекса «Шульган-Таш» мы открыли первый профильный класс "Урал-батыр". Такие классы появятся во всех национальных школах республики.

Сегодня я хочу особо отметить человека, который увековечил героев этого сказания в камне. Это автор скульптурной композиции, посвященной эпосу, которая установлена в Учалах, художник-оформитель Учалинского горно-обогатительного комбината Фаниль Фатхуллович Муслимов. Мы присвоили ему почетное звание "Заслуженный художник Республики Башкортостан"», — сказал Радий Хабиров.

Глава республики поблагодарил всех награжденных за добросовестный труд, высокий профессионализм, пожелал мира и Победы нашей великой России.