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09:10 (UTC+5), 14 Июня 2026

Глава Башкирии рассказал о развитии Уфимского хосписа

Проект вышел за рамки социального учреждения, став центром компетенций в сфере паллиативной помощи.

Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
Азат Гиззатуллин

13 июня во время встречи Радия Хабирова с участниками первого модуля курса «Нормализация жизни в психоневрологических и детских домах-интернатах» образовательной программы «Институт советников по социальным изменениям» также обсудили развитие паллиативной помощи, поддержку семей с детьми-инвалидами, деятельность психоневрологических интернатов и роль некоммерческих организаций в социальной политике.

Отвечая на вопрос о развитии Уфимского хосписа, руководитель региона отметил, что проект давно вышел за рамки социального учреждения, став, по сути, центром компетенций в сфере паллиативной помощи. Особое внимание участники встречи уделили теме поддержки ветеранов специальной военной операции. Глава Башкортостана подчеркнул, что в республике формируют комплексную систему помощи военнослужащим и членам их семей.

– Для сложной медицинской реабилитации мы создаём специализированный центр на базе санатория «Зелёная роща». Параллельно развиваем сеть муниципальных центров поддержки участников СВО. Кроме того, мы используем возможности наших санаториев, – сказал Радий Хабиров. – У Башкортостана сильная оздоровительная база, и её потенциал необходимо направить в том числе на восстановление бойцов.
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