В Башкирии на реализацию проектов ЖКХ направят более 1 млрд рублей

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» республика принимает участие в 8 федеральных проектах. Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на их реализацию в 2026 году – 14,1 млрд рублей, из них федеральных средств – 10,9 млрд рублей. В этом году в рамках реализации федерального проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры предусмотрено финансирование в размере более одного миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 695,1 млн рублей.