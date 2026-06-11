В Башкирии на реализацию проектов ЖКХ направят более 1 млрд рублей

11 июня в Уфе проходит седьмой по счету республиканский форум «Управдом». Глава Башкортостана Радий Хабиров в своем выступление на пленарном заседании отметил, что какие бы трудности наша страна ни переживала, в республике всегда будут создавать достойные условия для жителей.
«В жилищно-коммунальном хозяйстве много накопившихся проблем, которые продолжают расти, если их не решать. В условиях, когда есть сложности с республиканским бюджетом, регион активно участвует в федеральных проектах, которые позволяют создавать комфортную среду для проживания», - сказал Радий Хабиров.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» республика принимает участие в 8 федеральных проектах. Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на их реализацию в 2026 году – 14,1 млрд рублей, из них федеральных средств – 10,9 млрд рублей. В этом году в рамках реализации федерального проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры предусмотрено финансирование в размере более одного миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 695,1 млн рублей.
«Положительно была воспринята населением нашей республики программа "Башкирские дворики". Благодаря ей было отремонтировано около полутора тысяч дворов. Несмотря на сокращение финансирования, в бюджете текущего года заложено 100 миллионов рублей на программу», - сказал Глава региона.
По мнению Радия Хабирова, особое внимание уделяется благоустройству наших городов и сел. Башкортостан здесь – один из лидеров.
«Это один из важнейших вопросов, я всегда уделял этому особое внимание. На месте мы не сидим. В рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды ежегодно получаем более одного миллиарда рублей из федерального бюджета. Уфе как столице мы продолжаем уделять большое внимание. В этом году должны завершить реконструкцию парка имени Ленина, который станет комфортным и удобным для отдыха жителей», - сказал Глава республики.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в 2026 году общий объем финансирования – 1, 1 млрд рублей. Предусмотрено благоустройство 152 общественных территорий.
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