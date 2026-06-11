Пятница, 12 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
14:02 (UTC+5), 11 Июня 2026

Глава Башкирии поручил муниципалитетам чаще встречаться с жителями

И создать образовательные проекты для председателей советов МКД.

Фото: Башинформ | bashinform.ru
Азат Гиззатуллин

Глава Башкортостана сегодня на пленарном заседании республиканского форума «Управдом» подчеркнул, что руководители муниципалитетов должны ежеквартально встречаться с жителями и обсуждать вопросы благоустройства, содержания дворовых территорий и работы управляющих компаний.

  – Мы живём в очень непростое время, это надо понимать. Есть объекты, которые иногда приходится переносить чуть вправо по срокам. Но мы никогда не оправдываем свои недоработки внешними обстоятельствами. Важно всегда понимать объективную ситуацию, – дополнил руководитель региона.

Радий Хабиров поблагодарил председателей советов многоквартирных домов за плодотворную работу и вручил старшим по домам, проявляющим наиболее активную позицию, благодарственные письма Главы Башкортостана.

– Я не знаю, где вы находите энергию для этой работы. Чаще всего это общественная нагрузка, но именно благодаря вашей принципиальности удаётся решать многие вопросы, – сказал Глава республики.

Далее участники форума обсудили вопросы повышения энергоэффективности многоквартирных домов и вовлечения жителей в управление общим имуществом. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что важно активнее информировать жителей о преимуществах собраний собственников через приложение «Госуслуги Дом» и систему ГИС ЖКХ. Руководитель региона также выразил готовность поддержать образовательные проекты для председателей советов МКД.

Ранее сообщали: на реализацию проектов ЖКХ в регионе направят более 1 млрд рублей.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru