Глава Башкирии поручил муниципалитетам чаще встречаться с жителями

Глава Башкортостана сегодня на пленарном заседании республиканского форума «Управдом» подчеркнул, что руководители муниципалитетов должны ежеквартально встречаться с жителями и обсуждать вопросы благоустройства, содержания дворовых территорий и работы управляющих компаний.

– Мы живём в очень непростое время, это надо понимать. Есть объекты, которые иногда приходится переносить чуть вправо по срокам. Но мы никогда не оправдываем свои недоработки внешними обстоятельствами. Важно всегда понимать объективную ситуацию, – дополнил руководитель региона.

Радий Хабиров поблагодарил председателей советов многоквартирных домов за плодотворную работу и вручил старшим по домам, проявляющим наиболее активную позицию, благодарственные письма Главы Башкортостана.

– Я не знаю, где вы находите энергию для этой работы. Чаще всего это общественная нагрузка, но именно благодаря вашей принципиальности удаётся решать многие вопросы, – сказал Глава республики.

Далее участники форума обсудили вопросы повышения энергоэффективности многоквартирных домов и вовлечения жителей в управление общим имуществом. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что важно активнее информировать жителей о преимуществах собраний собственников через приложение «Госуслуги Дом» и систему ГИС ЖКХ. Руководитель региона также выразил готовность поддержать образовательные проекты для председателей советов МКД.

Ранее сообщали: на реализацию проектов ЖКХ в регионе направят более 1 млрд рублей.