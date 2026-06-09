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07:17 (UTC+5), 09 Июня 2026

Глава Башкирии поручил систематизировать работу по эпосу «Урал-батыр»

Фото: скриншот | оперативное совещание в правительстве РБ
Лейла Аралбаева

8 июня в Башкортостане во второй раз отмечали День эпоса «Урал-батыр». Его учредили по указу Главы республики в 2025 году.

— Такой широкий отклик он нашел у нашего населения, было очень много мероприятий, — отметил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства и поручил обратить на праздник особое внимание и систематизировать его проведение.

По словам первого вице-премьера правительства Урала Кильсенбаева, в Бурзянском районе День эпоса «Урал-батыр» собрал около 1,5 тысяч, в Белорецком — около 4 тысяч человек. Заключительное мероприятие состоялось в Уфе, в саду имени Аксакова.

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