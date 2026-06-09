Глава Башкирии поручил систематизировать работу по эпосу «Урал-батыр»

8 июня в Башкортостане во второй раз отмечали День эпоса «Урал-батыр». Его учредили по указу Главы республики в 2025 году.
— Такой широкий отклик он нашел у нашего населения, было очень много мероприятий, — отметил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства и поручил обратить на праздник особое внимание и систематизировать его проведение.
По словам первого вице-премьера правительства Урала Кильсенбаева, в Бурзянском районе День эпоса «Урал-батыр» собрал около 1,5 тысяч, в Белорецком — около 4 тысяч человек. Заключительное мероприятие состоялось в Уфе, в саду имени Аксакова.
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