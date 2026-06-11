Башкирия достигла высоких результатов в сфере ЖКХ - Алексей Ересько

Речь, в первую очередь, идет о реализации в регионе федеральных проектов «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Мы сегодня в ходе деловой встречи с Главой Башкортостана Радием Хабировым как раз это обсудили. Республика занимает высокие позиции, демонстрирует хорошие показатели по реализации федеральных проектов в сфере ЖКХ. Команда, которая есть в правительстве Башкортостана, действительно понимает, что надо делать. Поэтому перспективы для дальнейшего развития у региона 100 процентов хорошие», — подчеркнул Алексей Ересько, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа».

Как рассказал журналистам перед началом республиканского форума «Федеральные проекты МКИ и ФКГС. Итоги и перспективы» Алексей Ересько, днем он осмотрел в Уфе несколько ключевых объектов городской инфраструктуры и остался доволен увиденным.

«Была очень насыщенная программа. Посетили объекты, как ранее уже благоустроенные по программе „Формирование комфортной городской среды“, так и объекты, на которых сейчас только проводятся работы. Было также интересно посетить многоквартирный жилой дом. Там очень активные жители и, что важно, хорошо налажено взаимодействие между Советом дома и управляющей компанией. Как результат: хорошее содержание дома, качественная работа и никаких обращений в жилищную инспекцию. Это именно та практика, которую нужно транслировать не только на другие регионы, но и другие муниципальные образования Республики Башкортостан, — считает замминистра строительства и ЖКХ России. — Также хочу отметить очень интересный проект по благоустройству уфимского парка, который мы сегодня посмотрели, увидели, что он будет очень востребованным. Безусловно, люди будут благодарны за его реализацию. Большое впечатление на меня произвел и Межвузовский студенческий кампус — хороший, интересный проект с действующими лабораториями. Думаю, кампус в Уфе займет достойное место среди лучших кампусов в России».