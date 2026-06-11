Башкирия достигла высоких результатов в сфере ЖКХ - Алексей Ересько

Речь, в первую очередь, идет о реализации в регионе федеральных проектов «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Мы сегодня в ходе деловой встречи с Главой Башкортостана Радием Хабировым как раз это обсудили. Республика занимает высокие позиции, демонстрирует хорошие показатели по реализации федеральных проектов в сфере ЖКХ. Команда, которая есть в правительстве Башкортостана, действительно понимает, что надо делать. Поэтому перспективы для дальнейшего развития у региона 100 процентов хорошие», — подчеркнул Алексей Ересько, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа».
Как рассказал журналистам перед началом республиканского форума «Федеральные проекты МКИ и ФКГС. Итоги и перспективы» Алексей Ересько, днем он осмотрел в Уфе несколько ключевых объектов городской инфраструктуры и остался доволен увиденным.
«Была очень насыщенная программа. Посетили объекты, как ранее уже благоустроенные по программе „Формирование комфортной городской среды“, так и объекты, на которых сейчас только проводятся работы. Было также интересно посетить многоквартирный жилой дом. Там очень активные жители и, что важно, хорошо налажено взаимодействие между Советом дома и управляющей компанией. Как результат: хорошее содержание дома, качественная работа и никаких обращений в жилищную инспекцию. Это именно та практика, которую нужно транслировать не только на другие регионы, но и другие муниципальные образования Республики Башкортостан, — считает замминистра строительства и ЖКХ России. — Также хочу отметить очень интересный проект по благоустройству уфимского парка, который мы сегодня посмотрели, увидели, что он будет очень востребованным. Безусловно, люди будут благодарны за его реализацию. Большое впечатление на меня произвел и Межвузовский студенческий кампус — хороший, интересный проект с действующими лабораториями. Думаю, кампус в Уфе займет достойное место среди лучших кампусов в России».
По мнению Алексея Ересько, в Башкортостане очень тесная связь между республиканской и муниципальной властью. Выступая на форуме «Федеральные проекты МКИ и ФКГС. Итоги и перспективы», он поблагодарил муниципалитеты за проводимую ими работу в части реализации на местах федеральных проектов.
«Спасибо представителям муниципалитетов, потому все те проекты, которые задуманы главой государства, правительством страны, они реализуются вами. Как я уже говорил, результаты реализации таких проектов в Башкортостане достаточно хорошие, — добавил он и напомнил, что уже завтра завершается голосование по выбору общественных территории для благоустройства в 2027 году в рамках федеральной программы «ФКГС». — Надеюсь, муниципалитеты выполнят все планы по голосованию. Важно, чтобы люди по итогу получили те объекты в том виде, за которые они голосуют. А то бывает в некоторых регионах: проголосовали, а проект не реализовали».
Между тем, как отметил на форуме вице-премьер правительства РБ Рустем Газизов, в Башкортостане очень внимательно и серьезно относятся к мониторингу ситуации в республике федеральным центром.
«Прекрасно знаем, что вы приезжаете по двум причинам: когда в регионе что-то не так или когда регион может действительно чем-то удивить, работает и действительно динамично развивает то или иное направление. Хочется думать, что Башкортостан находится именно во второй части, что программы в республике реализуются должным образом и что мы ни в коем случае вас не подводим. Огромная благодарность за те проекты, которые сегодня реализуем вместе с министерством строительства и ЖКХ России, — сказал Рустем Газизов, обращаясь к Алексею Ересько. — Программа по модернизации коммунальной инфраструктуры действительно позволила нам вдохнуть новую жизнь в инженерное развитие, в инженерную инфраструктуру. И сейчас те территории, которые раньше даже не мечтали о модернизации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, новых очистных сооружениях, сегодня все это получили. Федеральная программа позволила нам развивать новые направления, новые перспективы для жилищного строительства, в том числе на тех территориях, к которым мы раньше не могли подступиться».
Говоря о федеральных программах, касающихся благоустройства общественных территорий, Рустем Газизов подчеркнул, что с их помощью уже преобразились практически все города и районы республики.
«Хорошо, что есть программы, которые позволяют подчёркивать аутентичность нашей республики. Все программы будем стараться реализовывать в срок, учитывать все поступающие замечания. Работать, придерживаться тех норм, которые трактуются министерством строительства и ЖКХ России», — подытожил вице-премьер правительства РБ Рустем Газизов.
Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии на реализацию проектов ЖКХ направят более 1 млрд рублей.
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