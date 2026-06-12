Радий Хабиров вручил паспорта юным жителям Башкирии

12 июня в День России Глава Башкортостана Радий Хабиров около стелы «Уфа – город трудовой доблести» вручил первые паспорта четверым юным жителям республики в рамках акции «Мы – граждане России».

Из рук Главы региона российский паспорт получили: ученица уфимской школы №113 Софья Баландина, ученик лицея №1 города Уфы Искандер Хафизов, ученик средней школы №2 села Исянгулово Зианчуринского района Аскар Идрисов и ученик Байкибашевской средней школы Караидельского района Глеб Пастухов.

«Они еще маленькие, как воробышки, но уже граждане России. Это особое событие для них. У нас в республике сложилась очень хорошая традиция - проводить такую важную процедуру в торжественной обстановке. Мы делаем это для того, чтобы дети запомнили этот момент, чувствовали гордость и понимали: они становятся частью огромной, великой страны. А значит, у них уже есть обязанности перед ней, и они будут ей служить. Мне кажется, они были счастливы», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».

По словам самих ребят, сегодня у них радостный и торжественный день.

«Получить паспорт из рук самого Главы Башкортостана – это для нас большая гордость. У нас сегодня особые эмоции», - поделились своими впечатлениями после церемонии ребята.

София Баландина — активистка Движения Первых, участница федерального конкурса первичных отделений, а также проектов «Вызов Первых», «Зарница 2.0», «Фестиваль детства и юности». Имеет дипломы за 1-е и 2-е место в первенстве по плаванию, а также диплом за 2-е место в городских соревнованиях по волейболу.

Искандер Хафизов — активист Движения Первых, участник международных и всероссийских конкурсов, удостоен звания лауреата различных степеней. Он также ученик музыкальной школы № 4 по классу баяна, участник концертов, посвященных Дню Победы.

Аскар Идрисов — активист Движения Первых, состоит в школьном волонтерском отряде «Импульс», регулярно участвует во всех школьных мероприятиях, акциях и конкурсах: «Окна Победы», волонтерский проект по уборке территории, патриотическая акция «Мы помним!». Активный участник спортивных соревнований районного, зонального и регионального уровня. Занял 1-е место в фестивале боевых искусств Зауралья в рамках проекта «Курай — Дом чемпионов» по кикбоксингу и 3-е место в турнире по кикбоксингу «Степные львы».

Глеб Пастухов — активист Движения Первых. В составе команды Байкибашевской школы принял участие в проекте «Четыре сезона добрых дел», реализуемом Фондом социального, культурного и экономического развития Уфы. Победитель школьного этапа республиканского конкурса «Большие семейные игры "Семьи Первых"».

Ранее «Башинформ» писал о том, что в городском перинатальном центре малышам, родившимся 12 июня, вручили символические подарки в цветах российского триколора.