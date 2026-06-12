В уфимском перинатальном центре поздравили «праздничных» малышей

В День России и День города в городском перинатальном центре Уфы малыши, появившиеся на свет 12 июня, получили первые символические подарки в цветах российского флага. Фотографиями новорождённых в своём телеграм-канале поделился министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
«Коллеги из Городского перинатального центра Уфы поделились такими трогательными и нежными фотографиями. Малыши в день своего появления на свет уже успели получить первые символические подарки в стилистике российского флага. Они - будущее нашей страны», - написал он.
Айрат Рахматуллин также поздравил новоиспеченных родителей, пожелав мира, добра и благополучия.
«Пусть рождение в столь знаменательный день принесёт им счастье. Верю, что они станут людьми, которые будут делать нашу страну ещё лучше», — добавил министр.
Ранее «Башинформ» публиковал список самых необычных имен, которые дают своим малышам родители в Башкирии.
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