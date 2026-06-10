Эливия, Рэм и Эрлан: рейтинг самых необычных имён в Башкирии

Опубликованы новые данные о самых популярных и редких именах, которые жители Башкирии давали своим детям с начала 2026 года.
Статистика показала, что среди девочек чаще всего выбирают имена Ясмина, София, Амелия, Амина и Эмилия. Мальчиков в этом году чаще всего называли: Амир, Эмир, Михаил, Тимур и Марк.
А некоторые имена встречаются всего несколько раз за весь год.
В список самых редких женских имен на этот раз попали Мастура, Зухро, Лолита, Эливия и Джасмина. А самые редкие мужские имена: Адильхан, Арзу, Муртаза, Рэм и Эрлан.
Специалисты ЗАГСа отмечают, что большинство родителей выбирают для детей красивые, благозвучные имена, которые сейчас в моде. А редкие имена чаще всего связаны с семейными традициями или желанием выделиться.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.