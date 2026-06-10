Эливия, Рэм и Эрлан: рейтинг самых необычных имён в Башкирии

Опубликованы новые данные о самых популярных и редких именах, которые жители Башкирии давали своим детям с начала 2026 года.

Статистика показала, что среди девочек чаще всего выбирают имена Ясмина, София, Амелия, Амина и Эмилия. Мальчиков в этом году чаще всего называли: Амир, Эмир, Михаил, Тимур и Марк.

А некоторые имена встречаются всего несколько раз за весь год.

В список самых редких женских имен на этот раз попали Мастура, Зухро, Лолита, Эливия и Джасмина. А самые редкие мужские имена: Адильхан, Арзу, Муртаза, Рэм и Эрлан.

Специалисты ЗАГСа отмечают, что большинство родителей выбирают для детей красивые, благозвучные имена, которые сейчас в моде. А редкие имена чаще всего связаны с семейными традициями или желанием выделиться.