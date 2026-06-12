Бойцы МСП «Башкортостан» поздравили земляков с тройным праздником

Военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан» поздравили уфимцев и жителей Башкирии с Днём города, Днём России и с Днём рождения национального героя Салавата Юлаева.

Заместитель командира по военно-политической работе Александр Мельченко пожелал Башкирии процветания и отметил, что жители республики вносят существенный вклад в победу.

«Уважаемые жители Башкортостана и Уфы, от лица командования башкирского мотострелкового полка, а также всего личного состава поздравляю вас со знаменательными для вас датами. Столица республики и регион с каждым годом становятся всё лучше и красивее. Благодарю жителей Башкирии за помощь, за внимание, которое вы нам дарите, за любовь и время, которое уделяете. Они искренние, спасибо. Победа близка, и мы добываем её вместе с вами, как призвал нас Верховный главнокомандующий. Совсем недавно президент сказал: „Работайте, братья“. Мы выполняем свой долг честно и самоотверженно. Можно сказать, что и вы с нами в одном строю, рядом с нами», — сказал Александр Мельченко.

Командир реактивно-артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан» Александра Козоногов из Стерлитамака сказал:

«Уважаемые жители Башкортостана, поздравляю вас с Днём России. Это день гордости. Также хочу поздравить уфимцев с Днём города, процветания вам. Не так давно я был удостоен ордена Салавата Юлаева. И сегодня — день рождения нашего национального героя, который символизирует нашу республику. Теперь это и мой личный праздник. Вперёд, Россия! Вперёд, Башкортостан!».

«Поздравляю всех жителей Башкортостана, Уфы. Также сегодня отмечается День памяти Салавата Юлаева. Тройной праздник! Поздравляю всех жителей республики, всех волонтёров, гуманитарщиков, которые приезжают с поддержкой к бойцам, к нашим военнослужащим. С вашей помощью победа будет за нами. Алга, Башкортостан!» — сказал поблагодарил родной край оператор роты управления «Журналист».

Один их военнослужащих полка «Башкортостан» из другого региона России сказал, что знаком с нашей республикой, хоть и по словам сослуживцев:

«Уважаемые жители Республики Башкортостан и Уфы! С праздником вас. Желаем вам здоровья и мирного неба над головой. Самое главное — приумножения вашей богатой истории и культуры. Я хоть и не житель республики, но хотел бы у вас побывать в гостях».

«Говоря о 12 июня, всегда вспоминается детство, когда с утра просыпаешься в хорошем настроении. Понимаешь, что в День города вечером на Горсовете будет концерт и салют. Мы с превеликой радостью туда шли. Так вот, это поздравление хочется, конечно же, сказать всем, но выделить особенно хочется наших родных и любимых детей — школьников, юных волонтёров, тех, кто присылает нам сюда письма, кто подкладывает в маскировочную сеть конфетку. Это действительно трогательно и приятно. С праздником вас, дорогие уфимцы, дорогие россияне! Всё будет хорошо. Победа обязательно скоро придёт», — добавил офицер полка с позывным «Уфа».

Советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с военнослужащими Алик Камалетдинов пожелал участникам СВО и их семьям:

«Дорогие наши земляки, уважаемые жители республики и Уфы. От имени Главы Башкортостана и от себя лично, а также от имени всех наших воинов, которые мужественно выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, поздравляю вас с Днём России, с Днём столицы и с Днём рождения нашего легендарного героя Салавата Юлаева. От всей души желаю счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Спасибо вам за помощь, которую вы оказываете фронту. Она поистине неоценима. Мы все знаем со времён Великой Отечественной войны о том, что Победа куётся в тылу. Победа будет за нами!» — сказал Алик Камалетдинов.

Ранее и другие военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан» поздравили жителей Башкирии с Днём России, Днём Уфы и днём рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаева.