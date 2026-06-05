Участники СВО из Башкирии почтили память Алексея Сухорукова

Бойцы реактивно-артиллерийской батареи имени Героя Советского Союза Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан» почтили память Героя Советского Союза, имя которого носит их подразделение.
Артиллеристы возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза Алексея Яковлевича Сухорукова в сквере Памяти и Славы деревни Преображеновка Стерлитамакского района.
Для бойцов визит на малую родину героя Великой Отечественной войны стал регулярной традицией. Возложение цветов — это не просто дань уважения, а важный ритуал, укрепляющий связь между поколениями защитников Отечества.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров наградил Орденом Салавата Юлаева командира реактивно-артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова Александра Козоногова.
Реабат солдаты шутливо называют «Стерлибатом», поскольку в его составе служат много выходцев из Стерлитамака. Александр Козоногов с позывным «Боксёр» тоже родом из Стерлитамака.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.