Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
13:48 (UTC+5), 05 Июня 2026

Участники СВО из Башкирии почтили память Алексея Сухорукова

Фото: адинистрация Стерлитамака | МАКС
Эдуард Кускарбеков

Бойцы реактивно-артиллерийской батареи имени Героя Советского Союза Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан» почтили память Героя Советского Союза, имя которого носит их подразделение.

Артиллеристы возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза Алексея Яковлевича Сухорукова в сквере Памяти и Славы деревни Преображеновка Стерлитамакского района.

Для бойцов визит на малую родину героя Великой Отечественной войны стал регулярной традицией. Возложение цветов — это не просто дань уважения, а важный ритуал, укрепляющий связь между поколениями защитников Отечества.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров наградил Орденом Салавата Юлаева командира реактивно-артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова Александра Козоногова. 

Реабат солдаты шутливо называют «Стерлибатом», поскольку в его составе служат много выходцев из Стерлитамака. Александр Козоногов с позывным «Боксёр» тоже родом из Стерлитамака.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru