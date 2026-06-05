Участники СВО из Башкирии почтили память Алексея Сухорукова

Бойцы реактивно-артиллерийской батареи имени Героя Советского Союза Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан» почтили память Героя Советского Союза, имя которого носит их подразделение.

Артиллеристы возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза Алексея Яковлевича Сухорукова в сквере Памяти и Славы деревни Преображеновка Стерлитамакского района.

Для бойцов визит на малую родину героя Великой Отечественной войны стал регулярной традицией. Возложение цветов — это не просто дань уважения, а важный ритуал, укрепляющий связь между поколениями защитников Отечества.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров наградил Орденом Салавата Юлаева командира реактивно-артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова Александра Козоногова.

Реабат солдаты шутливо называют «Стерлибатом», поскольку в его составе служат много выходцев из Стерлитамака. Александр Козоногов с позывным «Боксёр» тоже родом из Стерлитамака.