Глава Башкирии наградил участников СВО

Сегодня, 1 июня, на оперативном совещании в правительстве Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в зоне СВО.
Награды были вручены в соответствии с указом Главы Республики Башкортостан.
Орденом Салавата Юлаева награжден командир реактивной артиллерийской батареи полка «Башкортостан» войсковой части 12271 Министерства обороны Российской Федерации Александр Козоногов.
Орден генерала Шаймуратова руководитель региона вручил дознавателю 125-го военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации Сергею Евстафьеву.
«Мы вами гордимся. Передайте всем — сколько надо поддерживать, мы будем поддерживать, сколько надо отправлять конвои, мы это будем делать», — сказал Радий Хабиров.
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