Глава Башкирии высказался о ремонте дома, пострадавшего от БПЛА

Сегодня на пленарном заседании республиканского форума «Управдом» был затронут вопрос ремонта дома по ул. Гафури в Уфе, который пострадал от атаки беспилотника в начале апреля. Глава Башкирии поручил администрации Уфы и профильным службам представить публичный план-график восстановительных мероприятий.

– На ближайшем оперативном совещании прошу озвучить согласованный с жителями график работ – когда приступят, какие этапы и в какие сроки. Этот план поставим на контроль и будем планомерно его исполнять, – подчеркнул Радий Хабиров.

Также обсуждалась подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону. Глава республики поддержал инициативу по активному привлечению собственников жилья к приёмке выполненных работ. Радий Хабиров поручил профильным ведомствам проработать механизм участия представителей собственников в этой процедуре и при необходимости оказать организационную поддержку муниципалитетам.

Кроме того, Глава Башкортостана отметил важность поддержки МКД, где требуется ремонт кровли. Он отметил, что при формировании бюджета на следующий год необходимо заложить на эти работы порядка 100 млн рублей.