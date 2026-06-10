Радий Хабиров встретился с добровольцами в парке «Патриот»

Сегодня, 10 июня, Глава Башкирии Радий Хабиров на площадке военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова встретился с участниками лагеря волонтеров республики. Здесь, в Чишминском районе, для волонтеров и организаторов добровольчества из районов и городов организованы три тематических трека: «Проводники смыслов», «За СВОих» и Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Росмолодёжь. Гранты».
Радий Хабиров отметил, что четвертый год подряд лагерь объединяет 300 самых активных представителей добровольческого сообщества нашей республики. И если говорить о цифрах, то только на федеральном портале Добро.рф сегодня зарегистрированы почти 200 тысяч добровольцев из Башкирии разного возраста. Два года назад было 132 тысячи.
«Спасибо вам за ваши светлые души, за то, что вы бескорыстно делаете многое для нашей страны и республики. Мне сказали, сегодня здесь самому старшему волонтёру 62 года, младшим около 14 лет. Это большая армия волонтёров, огромная и важная сила для нас. За короткий промежуток времени на вас легло много ответственности: COVID, пожары, очистка черноморского побережья и, конечно же, специальная военная операция.
Недавно прошёл Петербургский экономический форум, важное мероприятие для привлечения партнёров и представления республики. Республика Башкортостан заняла третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Нам задавали вопросы о причинах успеха. Наша задача — поддерживать ребят, участвующих в специальной военной операции, развивать экономику и решать существующие проблемы, чтобы, когда они вернутся, могли сказать, что мы тоже хорошо работали. Президент сказал, что цели специальной военной операции должны достигаться. Мы будем исполнять эту задачу. Всё получится, если мобилизуем силы и каждый будет выполнять свою работу», — отметил Радий Хабиров.
Глава региона поблагодарил волонтеров за особую миссию в отношении специальной военной операции.
«Уверяю, такого количества гуманитарных конвоев и поддержки вряд ли найдёшь в другом регионе России. Вы помогаете им комфортнее и эффективнее защищаться, за что большое спасибо. Мы находимся на постоянной связи с командирами, которые приезжают ко мне с докладами. Знаю, кто где находится и какие задачи выполняет. Победа будет за нами», — отметил Радий Хабиров.
С начала СВО волонтеры выполнили более 17 тысяч заявок. Собрали и отправили более 19 тысяч тонн гуманитарной помощи. Наши волонтеры добиваются результатов и на федеральном уровне. В прошлом году юный доброволец из Октябрьского Семен Борденюк стал победителем в номинации «Поколение добра» международной премии #МЫВМЕСТЕ. А на прошлой неделе он организовал всероссийскую добровольческую акцию в рамках ПМЭФ.
Напомним, наиболее отличившимся волонтерам вручается почетный знак «Доброволец (волонтер) Республики Башкортостан». Его уже получили порядка 300 человек.
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