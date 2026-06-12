Воины полка «Башкортостан» поздравили с Днем России и Днем города

Воины 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» поздравили земляков сразу с тремя значимыми праздниками: Днем России, Днем города Уфы и днем рождения национального героя Салавата Юлаева.

Бойцы отметили, что тройная значимая дата – повод вспомнить о мужестве, верности и любви к своей стране, о многовековой истории страны и республики. Герои подчеркнули, что очень гордятся тем, что служат в Вооруженных Силах России.

«Пусть российский триколор гордо реет над нашей землей, пусть улицы Уфы наполнятся улыбками и весельем, а память о Салавате Юлаеве вдохновляет нас на добрые дела и свершения, - пожелали военнослужащие. – Мы обещаем и дальше достойно нести службу, быть верными присяге и делать все возможное, чтобы вы могли жить и гордиться своей страной».

Ранее жителей Башкирии с Днем России поздравил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, писал «Башинформ».