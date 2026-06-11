Игорь Комаров поздравил жителей Башкирии с Днем России 

В поздравлении говорится:
«Дорогие жители Приволжского федерального округа! Поздравляю вас с Днём России — праздником настоящего народного единства, гордости за нашу общую большую страну, её историю, культуру и достижения.
Россия — это мы с вами. Наши дети и родители, общий труд, любовь близких, мечты и радости, стремление жить честно и достойно. В Приволжском федеральном округе бережно хранят традиции, развивают науку и производство, защищают Отечество, растят детей, помогают нуждающимся и с уверенностью смотрят в будущее.
Сегодня многое зависит от простого и важного — уважения, взаимовыручки, ответственности за своё дело и тех, кто рядом. Из этого и рождается доверие — основа развития.
Спасибо вам за труд, за неравнодушие, за любовь к Родине. Желаю вам здоровья, спокойствия и благополучия. С праздником! С Днём России!»
Ранее мы писали, что в преддверии Дня России в Уфе открылась выставка, посвященная председателю Госсобрания - Курултая РБ Константина Толкачева.
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