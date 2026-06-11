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09:39 (UTC+5), 11 Июня 2026

Игорь Комаров поздравил жителей Башкирии с Днем России 

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Башкирии с Днем России.

Фото: пресс-служба | Полномочного представителя Президента РФ в ПФО
Лейла Аралбаева

В поздравлении говорится:

«Дорогие жители Приволжского федерального округа! Поздравляю вас с Днём России — праздником настоящего народного единства, гордости за нашу общую большую страну, её историю, культуру и достижения.

Россия — это мы с вами. Наши дети и родители, общий труд, любовь близких, мечты и радости, стремление жить честно и достойно. В Приволжском федеральном округе бережно хранят традиции, развивают науку и производство, защищают Отечество, растят детей, помогают нуждающимся и с уверенностью смотрят в будущее.

Сегодня многое зависит от простого и важного — уважения, взаимовыручки, ответственности за своё дело и тех, кто рядом. Из этого и рождается доверие — основа развития.

Спасибо вам за труд, за неравнодушие, за любовь к Родине. Желаю вам здоровья, спокойствия и благополучия. С праздником! С Днём России!»

Ранее мы писали, что в преддверии Дня России в Уфе открылась выставка, посвященная председателю Госсобрания - Курултая РБ Константина Толкачева.

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