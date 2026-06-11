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07:49 (UTC+5), 11 Июня 2026

В Уфе открылась выставка, посвященная Константину Толкачеву

Выставка раскрывает разные грани личности выдающегося государственного деятеля, показывая как профессиональную сторону его жизни, так и страницы семейной истории, которые были скрыты от глаз широкой публики.

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

11 июня в здании Государственного собрании — Курултая Республики Башкортостан открылась фотовыставка «Наш Константин Борисович» памяти председателя Госсобрания Константина Борисовича Толкачева, возглавлявшего республиканский парламент на протяжении последних 27 лет. На выставку собрались коллеги и близкие покойного, политики, ветераны, общественники и журналисты.

В центре внимания экспозиции — не только хроника событий республики, а человек, чей жизненный путь неразрывно связан с новейшей историей Башкортостана.

— Сегодня для нас трагичная дата — 40 дней, как мы потеряли нашего руководителя, наставника, нашего старшего товарища. В его честь открывается выставка, которая так и называется «Наш Константин Борисович». Здесь собраны фотографии всего жизненного пути Константина Борисовича, начиная с молодых лет, когда ещё он был курсантом, служил в вооружённых силах Советской армии и завершая его 27-летним путём руководства Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан, - сказал, открывая выставку, председатель комитета Госсобрания по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин.

О масштабе личности Толкачева сказал и. о. председателя Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Илшат Тажетдинов:

— Символично, что эта выставка проходит в Государственном собрании — Курултае Республики Башкортостан, где Константин Борисович работал почти три десятилетия, верно служил народу республики и стране. Фотовыставка расположилась рядом с его кабинетом. Он стал частью истории нашей республики, был выдающимся государственным деятелем. Его вклад в развитие Башкортостана, укрепление общественно-политической стабильности, развитие республиканского законодательства невозможно переоценить. Его авторитет был высок не только в Башкортостане, но и на федеральном уровне, он активно и плодотворно работал в федеральных парламентских структурах, внёс значимый вклад и в совершенствование федерального законодательства. Он был удостоен самых высоких наград Российской Федерации и Республики Башкортостан. Константин Борисович был настоящим государственником, патриотом Родины, настоящим генералом, человеком твёрдых нравственных принципов. Очень точно сказал Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров: с уходом Константина Борисовича уходит целая эпоха. Действительно, с его именем неразрывно связано становление, формирование и развитие современного Башкортостана.

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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Тажетдинов подчеркнул, что при этом все запомнили Толкачева не только как руководителя и политика, его уважали и любили за мудрость, высокий интеллект, доброту и справедливость. Он был старшим товарищем, наставником, человеком, к которому можно было всегда обратиться за советом. Также спикер заметил, что Константин Борисович вел активный и разносторонний образ жизни, любил спорт, рыбалку, сплавы, путешествия, умел радоваться жизни и делиться этой радостью с окружающими. На фото можно увидеть, как Константин Борисович играет в теннис, косит сено, демонстрирует пойманную рыбу, путешествует с супругой в разных городах мира, держит за руку внуков. 

- Сегодня всем нам его очень сильно не хватает, но, я уверен, его память будет всегда жить в его трудах, в истории родного Башкортостана и, конечно, в сердцах людей, которым посчастливилось работать и общаться с ним, - резюмировал Илшат Тажетдинов.

Также своими теплыми воспоминаниями о покойном поделились председатель Конституционного совета РБ Хайдар Валеев и депутат Госсобрания I и V созывов Виктор Пчелинцев.

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
1 из 7

Всего на выставке представлено 49 фотографий, которые отражают плодотворную деятельность и яркую и разностороннюю жизнь Константина Толкачева. Среди фотографий — работы известных фотохудожников Раифа Бадыкова, Булата Гайнетдинова, Андрея Старостина, а также материалы из фотобанка Государственного Собрания. С фотоматериалами работала группа специалистов - Халит Сафин, Булат Гайнетдинов и Сергей Ткачёв. В работе над составлением фотоколлекции приняла участие вдова Константина Борисовича Нина Николаевна, она предоставила фотографии из личного архива семьи Толкачевых.

Нина Николаевна призналась, что до сих пор не может поверить в тяжелую утрату. Вдова поблагодарила всех организаторов за выставку фотографий, которые отражают жизнь.

— Он был действительно очень достойным человеком, достойным человеком страны, — поделилась Нина Толкачева. - У него были энциклопедические знания, с ним спорить было бесполезно, он знал всё и вся. Действительно, он, не побоюсь этого слова, был великий человек с благородством генерала в плане духа, терпения, стойкости. До последних дней он боролся с болезнью. Я никак не могу осознать, что его уже нет. Он был организатором во всём и всегда, даже у нас в деревне, когда мы выходили на озеро зимой или летом на снегоходе или квадроцикле, на сплавы. Он относился ко всем очень по-доброму, с улыбкой. Завтра, 12 июня, будет 40 дней, мы приглашаем батюшку на кладбище, потому что при том, что он был государственным деятелем, политиком, он был глубоко верующим человеком. У него самого было очень тяжелое детство, потому он любил и понимал людей. 

Председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев ушел 4 мая 2026 года, на 74-м году, после продолжительной болезни. Ранее мы писали, каким человеком он остался в памяти людей.

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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