В Уфе открылась выставка, посвященная Константину Толкачеву

11 июня в здании Государственного собрании — Курултая Республики Башкортостан открылась фотовыставка «Наш Константин Борисович» памяти председателя Госсобрания Константина Борисовича Толкачева, возглавлявшего республиканский парламент на протяжении последних 27 лет. На выставку собрались коллеги и близкие покойного, политики, ветераны, общественники и журналисты.
В центре внимания экспозиции — не только хроника событий республики, а человек, чей жизненный путь неразрывно связан с новейшей историей Башкортостана.
— Сегодня для нас трагичная дата — 40 дней, как мы потеряли нашего руководителя, наставника, нашего старшего товарища. В его честь открывается выставка, которая так и называется «Наш Константин Борисович». Здесь собраны фотографии всего жизненного пути Константина Борисовича, начиная с молодых лет, когда ещё он был курсантом, служил в вооружённых силах Советской армии и завершая его 27-летним путём руководства Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан, - сказал, открывая выставку, председатель комитета Госсобрания по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин.
О масштабе личности Толкачева сказал и. о. председателя Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Илшат Тажетдинов:
— Символично, что эта выставка проходит в Государственном собрании — Курултае Республики Башкортостан, где Константин Борисович работал почти три десятилетия, верно служил народу республики и стране. Фотовыставка расположилась рядом с его кабинетом. Он стал частью истории нашей республики, был выдающимся государственным деятелем. Его вклад в развитие Башкортостана, укрепление общественно-политической стабильности, развитие республиканского законодательства невозможно переоценить. Его авторитет был высок не только в Башкортостане, но и на федеральном уровне, он активно и плодотворно работал в федеральных парламентских структурах, внёс значимый вклад и в совершенствование федерального законодательства. Он был удостоен самых высоких наград Российской Федерации и Республики Башкортостан. Константин Борисович был настоящим государственником, патриотом Родины, настоящим генералом, человеком твёрдых нравственных принципов. Очень точно сказал Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров: с уходом Константина Борисовича уходит целая эпоха. Действительно, с его именем неразрывно связано становление, формирование и развитие современного Башкортостана.
Тажетдинов подчеркнул, что при этом все запомнили Толкачева не только как руководителя и политика, его уважали и любили за мудрость, высокий интеллект, доброту и справедливость. Он был старшим товарищем, наставником, человеком, к которому можно было всегда обратиться за советом. Также спикер заметил, что Константин Борисович вел активный и разносторонний образ жизни, любил спорт, рыбалку, сплавы, путешествия, умел радоваться жизни и делиться этой радостью с окружающими. На фото можно увидеть, как Константин Борисович играет в теннис, косит сено, демонстрирует пойманную рыбу, путешествует с супругой в разных городах мира, держит за руку внуков.
- Сегодня всем нам его очень сильно не хватает, но, я уверен, его память будет всегда жить в его трудах, в истории родного Башкортостана и, конечно, в сердцах людей, которым посчастливилось работать и общаться с ним, - резюмировал Илшат Тажетдинов.
Также своими теплыми воспоминаниями о покойном поделились председатель Конституционного совета РБ Хайдар Валеев и депутат Госсобрания I и V созывов Виктор Пчелинцев.
Всего на выставке представлено 49 фотографий, которые отражают плодотворную деятельность и яркую и разностороннюю жизнь Константина Толкачева. Среди фотографий — работы известных фотохудожников Раифа Бадыкова, Булата Гайнетдинова, Андрея Старостина, а также материалы из фотобанка Государственного Собрания. С фотоматериалами работала группа специалистов - Халит Сафин, Булат Гайнетдинов и Сергей Ткачёв. В работе над составлением фотоколлекции приняла участие вдова Константина Борисовича Нина Николаевна, она предоставила фотографии из личного архива семьи Толкачевых.
Нина Николаевна призналась, что до сих пор не может поверить в тяжелую утрату. Вдова поблагодарила всех организаторов за выставку фотографий, которые отражают жизнь.
— Он был действительно очень достойным человеком, достойным человеком страны, — поделилась Нина Толкачева. - У него были энциклопедические знания, с ним спорить было бесполезно, он знал всё и вся. Действительно, он, не побоюсь этого слова, был великий человек с благородством генерала в плане духа, терпения, стойкости. До последних дней он боролся с болезнью. Я никак не могу осознать, что его уже нет. Он был организатором во всём и всегда, даже у нас в деревне, когда мы выходили на озеро зимой или летом на снегоходе или квадроцикле, на сплавы. Он относился ко всем очень по-доброму, с улыбкой. Завтра, 12 июня, будет 40 дней, мы приглашаем батюшку на кладбище, потому что при том, что он был государственным деятелем, политиком, он был глубоко верующим человеком. У него самого было очень тяжелое детство, потому он любил и понимал людей.
Председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев ушел 4 мая 2026 года, на 74-м году, после продолжительной болезни. Ранее мы писали, каким человеком он остался в памяти людей.
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