В Уфе открылась выставка, посвященная Константину Толкачеву

11 июня в здании Государственного собрании — Курултая Республики Башкортостан открылась фотовыставка «Наш Константин Борисович» памяти председателя Госсобрания Константина Борисовича Толкачева, возглавлявшего республиканский парламент на протяжении последних 27 лет. На выставку собрались коллеги и близкие покойного, политики, ветераны, общественники и журналисты.

В центре внимания экспозиции — не только хроника событий республики, а человек, чей жизненный путь неразрывно связан с новейшей историей Башкортостана.

— Сегодня для нас трагичная дата — 40 дней, как мы потеряли нашего руководителя, наставника, нашего старшего товарища. В его честь открывается выставка, которая так и называется «Наш Константин Борисович». Здесь собраны фотографии всего жизненного пути Константина Борисовича, начиная с молодых лет, когда ещё он был курсантом, служил в вооружённых силах Советской армии и завершая его 27-летним путём руководства Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан, - сказал, открывая выставку, председатель комитета Госсобрания по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин.

О масштабе личности Толкачева сказал и. о. председателя Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Илшат Тажетдинов:

— Символично, что эта выставка проходит в Государственном собрании — Курултае Республики Башкортостан, где Константин Борисович работал почти три десятилетия, верно служил народу республики и стране. Фотовыставка расположилась рядом с его кабинетом. Он стал частью истории нашей республики, был выдающимся государственным деятелем. Его вклад в развитие Башкортостана, укрепление общественно-политической стабильности, развитие республиканского законодательства невозможно переоценить. Его авторитет был высок не только в Башкортостане, но и на федеральном уровне, он активно и плодотворно работал в федеральных парламентских структурах, внёс значимый вклад и в совершенствование федерального законодательства. Он был удостоен самых высоких наград Российской Федерации и Республики Башкортостан. Константин Борисович был настоящим государственником, патриотом Родины, настоящим генералом, человеком твёрдых нравственных принципов. Очень точно сказал Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров: с уходом Константина Борисовича уходит целая эпоха. Действительно, с его именем неразрывно связано становление, формирование и развитие современного Башкортостана.