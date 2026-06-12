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05:59 (UTC+5), 12 Июня 2026

В День города возложили цветы к стеле «Уфа - город трудовой доблести»

Сегодня в честь Дня города Глава Башкортостана Радий Хабиров возложил цветы к стеле «Уфа - город трудовой доблести». Напомним, ее торжественное открытие состоялось 3 ноября 2022 года.

Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
Азат Гиззатуллин

Монументальный комплекс посвящен массовому трудовому героизму и самоотверженности, проявленными уфимцами в годы Великой Отечественной войны.

Почётное звание «Город трудовой доблести» указом главы государства Владимира Путина Уфа получила 2 июля 2020 года. По федеральному законодательству, в городе, удостоенном такого звания, устанавливается стела с изображением его герба и текстом указа.

На бронзовых барельефах воссоздали исторические образы по снимкам из музея 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и Национального музея Республики Башкортостан.

У подножья стелы установили панораму со стилизованными в чёрно-белой цветовой гамме фотографиями представителей рабочих профессий, а также с лозунгами: «Девушки и женщины! Заменим мужчин, ушедших на фронт!», «Чугун и сталь — это танки и самолёты, пушки и снаряды. Экономьте сталь!».

В 1941-1942 годах в Уфу эвакуировали более 40 промышленных предприятий, в том числе Рыбинский авиамоторный завод, который расположился на базе Уфимского моторостроительного объединения. Это существенно подтолкнуло башкирское предприятие к развитию.

На базе Уфимского паровозоремонтного завода разместились станки, прибывшие из Запорожского, Гомельского, Станиславского заводов. Из Уфимского паровозного депо выехали четыре бронепоезда: «Александр Невский», «Полководец Суворов», «Салават Юлаев» и «Уфа».

Знаменитый завод «Крекинг» — одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, который находился в Саратове, практически полностью был эвакуирован в Уфу.

Легкая промышленность тоже не осталась в стороне. Уфимский хлопчатобумажный комбинат появился на базе целого ряда ткацких и текстильных фабрик, эвакуированных из Москвы, Раменского и Серпухова.

В Уфе в годы войны действовали 29 госпиталей. Почти все они располагались в зданиях школ.

Свой вклад внесли и ученые медики, в годы войны в Уфе было освоено производство сыворотки против гангрены.

Осенью 1941 года, при наступлении немцев на Москву, в Уфу был эвакуирован комплекс радиостанции имени Коминтерна РВ-1 из Электростали и радиопередатчик ДРК-150 радиостанции РВ-59 из Ленинграда.

Ранее Глава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы в честь Дня России. 

Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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