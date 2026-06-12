В День города возложили цветы к стеле «Уфа - город трудовой доблести»

Монументальный комплекс посвящен массовому трудовому героизму и самоотверженности, проявленными уфимцами в годы Великой Отечественной войны.
Почётное звание «Город трудовой доблести» указом главы государства Владимира Путина Уфа получила 2 июля 2020 года. По федеральному законодательству, в городе, удостоенном такого звания, устанавливается стела с изображением его герба и текстом указа.
На бронзовых барельефах воссоздали исторические образы по снимкам из музея 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и Национального музея Республики Башкортостан.
У подножья стелы установили панораму со стилизованными в чёрно-белой цветовой гамме фотографиями представителей рабочих профессий, а также с лозунгами: «Девушки и женщины! Заменим мужчин, ушедших на фронт!», «Чугун и сталь — это танки и самолёты, пушки и снаряды. Экономьте сталь!».
В 1941-1942 годах в Уфу эвакуировали более 40 промышленных предприятий, в том числе Рыбинский авиамоторный завод, который расположился на базе Уфимского моторостроительного объединения. Это существенно подтолкнуло башкирское предприятие к развитию.
На базе Уфимского паровозоремонтного завода разместились станки, прибывшие из Запорожского, Гомельского, Станиславского заводов. Из Уфимского паровозного депо выехали четыре бронепоезда: «Александр Невский», «Полководец Суворов», «Салават Юлаев» и «Уфа».
Знаменитый завод «Крекинг» — одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, который находился в Саратове, практически полностью был эвакуирован в Уфу.
Легкая промышленность тоже не осталась в стороне. Уфимский хлопчатобумажный комбинат появился на базе целого ряда ткацких и текстильных фабрик, эвакуированных из Москвы, Раменского и Серпухова.
В Уфе в годы войны действовали 29 госпиталей. Почти все они располагались в зданиях школ.
Свой вклад внесли и ученые медики, в годы войны в Уфе было освоено производство сыворотки против гангрены.
Осенью 1941 года, при наступлении немцев на Москву, в Уфу был эвакуирован комплекс радиостанции имени Коминтерна РВ-1 из Электростали и радиопередатчик ДРК-150 радиостанции РВ-59 из Ленинграда.
Ранее Глава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы в честь Дня России.
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