В День города возложили цветы к стеле «Уфа - город трудовой доблести»

Монументальный комплекс посвящен массовому трудовому героизму и самоотверженности, проявленными уфимцами в годы Великой Отечественной войны.

Почётное звание «Город трудовой доблести» указом главы государства Владимира Путина Уфа получила 2 июля 2020 года. По федеральному законодательству, в городе, удостоенном такого звания, устанавливается стела с изображением его герба и текстом указа.

На бронзовых барельефах воссоздали исторические образы по снимкам из музея 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и Национального музея Республики Башкортостан.

У подножья стелы установили панораму со стилизованными в чёрно-белой цветовой гамме фотографиями представителей рабочих профессий, а также с лозунгами: «Девушки и женщины! Заменим мужчин, ушедших на фронт!», «Чугун и сталь — это танки и самолёты, пушки и снаряды. Экономьте сталь!».

В 1941-1942 годах в Уфу эвакуировали более 40 промышленных предприятий, в том числе Рыбинский авиамоторный завод, который расположился на базе Уфимского моторостроительного объединения. Это существенно подтолкнуло башкирское предприятие к развитию.

На базе Уфимского паровозоремонтного завода разместились станки, прибывшие из Запорожского, Гомельского, Станиславского заводов. Из Уфимского паровозного депо выехали четыре бронепоезда: «Александр Невский», «Полководец Суворов», «Салават Юлаев» и «Уфа».

Знаменитый завод «Крекинг» — одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, который находился в Саратове, практически полностью был эвакуирован в Уфу.

Легкая промышленность тоже не осталась в стороне. Уфимский хлопчатобумажный комбинат появился на базе целого ряда ткацких и текстильных фабрик, эвакуированных из Москвы, Раменского и Серпухова.

В Уфе в годы войны действовали 29 госпиталей. Почти все они располагались в зданиях школ.

Свой вклад внесли и ученые медики, в годы войны в Уфе было освоено производство сыворотки против гангрены.

Осенью 1941 года, при наступлении немцев на Москву, в Уфу был эвакуирован комплекс радиостанции имени Коминтерна РВ-1 из Электростали и радиопередатчик ДРК-150 радиостанции РВ-59 из Ленинграда.

Ранее Глава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы в честь Дня России.