Глава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы

Монумент Дружбы открыли 7 августа 1965 года. Авторами памятника стали московские скульпторы Михаил Бабурин и Галина Левицкая, архитекторы Евгений Кутырев и Геннадий Гаврилов.

Монумент представляет собой две вертикальные стелы из розового гранита. Стелы имеют форму меча, который «закопан» рукоятью в землю. Высокие плиты скреплены тремя монолитными кольцами из серого гранита. На монументе высечена дата «1557–1957» и надпись «Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов». Высота памятника — 35 метров.

У основания монумента находятся две бронзовые женские фигуры. Женщины - русская и башкирка - сидят по разные стороны от меча и держат в руках лавровые венки. Фигуры лепили с реальных людей: прототипами стали дочь скульптора Бабурина и преподаватель английского языка в Московском институте Гнесиных Зухра Муратова.

На монументе располагается несколько чугунных барельефов. Один из них изображает момент принятия башкирскими правителями русского подданства, на других - символы промышленности, сельского хозяйства, строительства, науки и культуры.

Памятник имеет мощный фундамент, его диаметр достигает 13 метров, а высота - 6 метров. Центр тяжести монумента находится глубоко под землей, что придет памятнику особую устойчивость.

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