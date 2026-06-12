Глава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы

12 июня Глава Башкортостана Радий Хабиров принимает участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню России, Дню Уфы и 272-й годовщине со дня рождения национального героя республики Салавата Юлаева.
В День России руководитель республики возложил цветы к Монументу Дружбы, возведённому в честь 400-летия добровольного вхождения Башкортостана в состав Русского государства. Вместе с ним в церемонии также приняли участие члены правительства Башкирии, депутаты Госсобрания-Курултая, представители муниципалитета, министерств и ведомств, а также общественные деятели и почётные жители Уфы.
Монумент Дружбы открыли 7 августа 1965 года. Авторами памятника стали московские скульпторы Михаил Бабурин и Галина Левицкая, архитекторы Евгений Кутырев и Геннадий Гаврилов.
Монумент представляет собой две вертикальные стелы из розового гранита. Стелы имеют форму меча, который «закопан» рукоятью в землю. Высокие плиты скреплены тремя монолитными кольцами из серого гранита. На монументе высечена дата «1557–1957» и надпись «Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов». Высота памятника — 35 метров.
У основания монумента находятся две бронзовые женские фигуры. Женщины - русская и башкирка - сидят по разные стороны от меча и держат в руках лавровые венки. Фигуры лепили с реальных людей: прототипами стали дочь скульптора Бабурина и преподаватель английского языка в Московском институте Гнесиных Зухра Муратова.
На монументе располагается несколько чугунных барельефов. Один из них изображает момент принятия башкирскими правителями русского подданства, на других - символы промышленности, сельского хозяйства, строительства, науки и культуры.
Памятник имеет мощный фундамент, его диаметр достигает 13 метров, а высота - 6 метров. Центр тяжести монумента находится глубоко под землей, что придет памятнику особую устойчивость.
Ранее «Башинформ» писал о том, что земляков поздравили воины полка «Башкортостан».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.