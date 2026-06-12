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06:20 (UTC+5), 12 Июня 2026

Глава Башкирии поделился, с чего для него начинается Родина

Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
Азат Гиззатуллин

После церемонии возложения цветов к Монументу Дружбы и стеле «Уфа — город трудовой доблести» Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью спецкорреспонденту «Башинформа» рассказал, с чего для него начинается Родина.

«Для меня Родина — это красивые пейзажи родной деревни Сайраново в Ишимбайском районе. Это моя первая школа в Ишимбае, которую я видел из своего окна. Это и улицы Уфы, и общежитие, где я жил, и даже Москва, где мне тоже довелось работать. Все эти картины всплывают в голове, и приходит мысль: вот она, наша Родина», — поделился руководитель региона.

Также Радий Хабиров отметил, что День России — один из самых значимых праздников.

«Праздник ещё молодой, но он уже прочно вошёл в нашу жизнь. Люди встречают его с радостью. Утром беру телефон — а там куча поздравлений. Вот и сегодня мы всей семьёй встали и первым делом поздравили друг друга. Такой праздник, посвящённый нашей великой стране, обязательно должен быть. Каждый год мы начинаем этот день с возложения цветов к Монументу Дружбы. Там выбиты красивые слова: "Великой дружбе посвящается русского и башкирского народов". Россия — многонациональная, она состоит из таких республик, как наша. Это огромная, великая держава, которой можно только гордиться, которой стоит служить и которой мы обязаны восхищаться», — считает Глава Башкирии.

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