Нюта Федермессер о благотворительности и о том, почему завидует Башкирии

Член центрального штаба Народного Фронта, автор проекта «Регион заботы», директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер в эксклюзивном интервью агентству «Башинформ» рассказала, почему Уфа вновь была выбрана для проведения курсов в рамках образовательной программы «Институт советников по социальным изменениям» и почему была так важна встреча с Главой Башкортостана.

«Когда Радий Фаритович отвечает на наши вопросы и рассказывает, я понимаю, что он не тратит это время, что это ему тоже важно и интересно. Какое-то ощущение покоя от него. И ещё мне кажется, что с прошлого года, с прошлой встречи, с прошлого разговора он очень изменился. Мне всё время казалось, что тема социальной помощи и социальной поддержки для него болезненная, но точно не приоритетная. А сейчас ощущение, что это первый приоритет. Я не знаю, это мудрость взросления, тяжёлое время для страны, для региона, но это так чувствуется совершенно, от Радия Фаритовича другие волны исходят. В общем, радуюсь за вас», - говорит Нюта Федермессер.

По ее словам, из республики уже 14 человек прошли обучение в Институте советников и это вторая по количеству команда после Нижегородской области.

«В Уфе очень много проектов, которыми хочется делиться, про которые важно рассказывать, и хоспис не единственный. Например «Территория женского счастья» или проект «Пойдем домой». Идея этого проекта в том, что ребёнок не должен находиться в стационарном учреждении под опекой государства больше минимально необходимого, а желательно вообще этот стаж обнулить. То есть даже если почему-то предстоит ребёнку оказаться вне семьи, без семьи, быть изъятым из семьи или оказаться сиротой, чтобы он максимально быстро попал в новую семью. И цифры, которые приводил Башкортостан нам в Институте советников, когда только начинали про это говорить, что в приюте, это место временного пребывания, ребёнок мог оставаться год и больше. Вот это была задача снизить стаж сиротства, обнулить его. И сейчас уже у вас кроме этой программы работает ещё специальный совет при доме ребёнка, по-моему. В этом совете заседает в том числе Каринэ Владимировна, и по каждому ребёнку отдельно разбираются причины его нахождения в учреждении, и его история действительно индивидуально рассматривается, индивидуально разбирается, у каждого свой маршрут. Здесь есть у всех чему учиться. Но вот то отношение, которое у региональной власти и руководства региона к социальной проблематике и изменениям, вот это отношение - огромная редкость. Всё-таки, чтобы человек в выходной день пришёл и провёл с нами полтора часа, Каринэ Владимировна три часа, и очевидно, что это не было каким-то искусственным надломом, это было гармонично для всех. Ещё раз могу сказать, что я вам завидую по-хорошему белой завистью», - отметила автор проекта «Регион заботы».

Нюта Федермессер прокомментировала для агентства «Башинформ» и свою мысль про то, что сегодня «благотворительность — это не индульгенция, а некая гигиена».

«То, что началось в России после развала, падения Советского Союза, и зарождение новой благотворительности, оно тоже тогда началось, тридцать лет назад. И это были либо абсолютно безумные энтузиасты, у которых не было денег, но были идеи, и это мощнейшие люди, которые могут двигать стены. Или это были крупные меценаты-доноры, которые восстанавливали музеи, вкладывались в развитие кино и так далее. За эти тридцать лет благотворительность прошла такой путь от чего-то абсолютного: господи, и так трудно живём, а тут ещё кому-то помогать - до абсолютной нормы. До негласного понимания, что, если вы вообще никак не вовлечены в благотворительность, ну, это как-то странно. И когда я говорила, что это стало гигиеной, да, это как чистка зубов. Вы даже не замечаете, что это часть вашей каждодневной рутины утром, вечером и после еды. Вы это делаете, это норма жизни, это не подвиг, это вас сопровождает, для вас это не усилие и незаметно. И сегодня стабильность благотворительной организации во многом зависит от того, сколько обычных людей жертвуют в эту организацию очень небольшие суммы. Есть такой термин - "рекуррентные платежи", то есть вы подписались на платёж, и с вашей карточки ежемесячно уходит пятьдесят рублей, двадцать пять рублей, сто рублей, у кого-то пятьсот, у кого-то тысяча. Но вот эта копейка позволяет в итоге строиться хоспису, реформироваться интернату, достойно жить семье, где есть ребёнок или взрослый с особенностями развития, с тяжёлым заболеванием. А для общества это стало гигиеной, перестало быть подвигом. Это десятки тысяч, сотни тысяч людей, может быть уже больше миллиона людей, которые даже при небольших зарплатах становятся регулярными донорами благотворительных организаций. Вот это я имела ввиду. То есть как сначала это что-то странное, потом это подвиг, потом это определенного рода пиар, потом это просто модно, а потом это становится нормой жизни. Да, вот мы, слава богу, на этом этапе», - сказала Нюта Федермессер.