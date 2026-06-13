Отец Виктор поделился мыслями о духе участников СВО из Башкирии

Кадры объективного контроля показывают, как боец вытаскивает из-под плитника российский флаг и устанавливает триколор на крыше развороченного здания.

Воины живут надеждой увидеть рассвет, встретиться за ужином с товарищем, с которым несколько часов назад завтракал, выйти на связь с семьёй, родным домом. Затем почистить верный АК, набить магазины, заштопать посечённое осколками обмундирование, подшить молле-стропу и отбой. Забыться, отвлечься, уйти в мысли. Но о чём их думы? Бойцы не всегда многословны, но на передовой есть те, кому они откровенно и искренне раскроются и будут говорить то, о чём не скажут близким и родным во время краткосрочных отпусков или медикам в госпитале.

Духовный наставник башкирских батальонов отец Виктор уже несколько лет ездит в зону специальной военной операции. Священнослужитель не считает свои поездки подвигом, но долгом. И в этих поездках перед ним открывается то, что редко попадает в официальные сводки: настоящие лица войны, боль, чудеса и её странная, невыносимая тишина.

Отец Виктор частый гость ИА «Башинформ». И каждая наша встреча — это не просто беседа, а откровение и правда, пусть даже если она суровая и сермяжная. Отец Виктор многогранный человек. Он художник, поэт, композитор, певец, наставник, учитель. Этот ряд можно продолжать, но мы не уверены, что это понравится священнослужителю.

Вот недавно мы вновь увидели его в соцсетях с гитарой. Решили поговорить о роли музыки и песни на фронте. Однако, сказал отец Виктор, струны, вопреки расхожему образу, на передовой звучат редко, хотя в блиндажах есть гитары, а также баяны, кураи.

«Человек вернулся в полковое расположение, ему надо просто выспаться, — говорит он. — Я, честно говоря, не видел, чтобы ребята лежали и на гитаре играли».

Музыкальные инструменты есть, может кто-то и споёт. Но песни звучат не пафосные, пение — это попытка вернуться в те мгновения, когда в жизни было спокойно и хорошо.

Отец Виктор вспоминает своё детство. Его бабушка молилась перед репродукцией «Тайной вечери» Леонардо да Винчи.

«Я был маленький, ещё в школу не ходил, но эта картинка осталась навсегда. Когда человек берёт в руки гитару, он тоже пытается вернуться в тот беззаботный круг, где сидел с друзьями, с девчонками, бренчал любимые мелодии. Но на войне, как ни странно, музыка часто кажется лишней. Бойцам хочется тишины», — делится он.

Отец Виктор хорошо знает, что те, кто прошёл через обстрелы, через «прожарку», остро чувствуют фальшь.

«Бывало едем в машине, в автомагнитоле молодой певец поёт песню про войну, про то, как тяжело. Бойцы сразу переключают канал или запускают другую композицию», — говорит отец Виктор.

Он сам отказался участвовать в одном из конкурсов патриотической песни, хотя сначала загорелся идеей.

«Сейчас в публичном пространстве появились люди, которых раньше тема войны не интересовала. А сейчас они погрузились в поток, получают призы, какое-то признание. Ну да Бог с ними», — говорит священнослужитель.