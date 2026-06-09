Из Башкирии в зону СВО прибыли две большие гуманитарные колонны

Из Башкирии в зону специальной военной операции по поручению Главы республики Радия Хабирова доставлены очередные 178-й и 179-й гуманитарные конвои. Об этом сообщил председатель госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

По словам Кирилла Первова, гуманитарная поддержка организована государственными органами, муниципалитетами, а также общественными организациями, волонтёрами и неравнодушными жителями.

Сегодня в Уфе состоялись торжественные проводы участников СВО к местам несения службы, сообщало ранее ИА «Башинформ».