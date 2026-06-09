В Уфе торжественно отправили на фронт участников СВО

Сегодня в Уфе состоялись торжественные проводы участников СВО на фронт. Военнослужащих проводили заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов, военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы капитан Аркадий Егоров и заместитель главы администрации Советского района столицы Султан Бадыков, а также родные и близкие бойцов.
Солдат на проводах было мало, шесть человек. Но как неоднократно подчёркивает Ирек Сагитов, республика проводит на фронт даже одного бойца — торжественно и с почётом. Вице-премьер передал бойцам привет от имени Радия Хабирова и отметил, что Глава Башкирии и вся республика гордится мужественными и отважными жителями региона, выполняющими ответственные задачи на переднем крае.
«Обстановка на фронте не простая. Но как бы то ни было, победа будет за нами. Вы продолжаете славные традиции российского воинства и являетесь примером служения Отечеству. Скоро вы доберётесь до своих подразделений. Передавайте привет сослуживцам от Башкортостана. Вы потомки фронтовиков Великой Отечественной войны, которые мужественно защищали нашу Родину от фашистской чумы. Она вновь пытается поднять голову, но вы делаете всё, чтобы этого не произошло. Наши жители награждены государственными наградами России, Башкортостана, очень много писем приходит в адрес Главы республики, родителям, организаций и предприятий, откуда ребята ушли на фронт. Всем вам желаем с честью, мужеством выполнить все поставленные боевые задачи и вернуться живыми и здоровыми, и с победой», — обратился к воинам Ирек Сагитов.
Отдельно он обратился к семьям участников СВО. Он поблагодарил матерей и жён военнослужащих за терпение и понимание.
Ирек Сагитов поинтересовался у участников спецоперации, как они отдохнули дома и чем занимались. Солдаты охотно рассказали ему о домашних заботах, поделились радостью и отметили, что с семьями всё в порядке.
Военнослужащий с позывным «Кент» из Дюртюлинского района нежно прижимает к груди кроху-дочь, которой даже нет года. Ирек Сагитов подошёл к нему и спросил, нуждается ли его семья в чём-либо. По словам «Кента», его семья благодарит республику за поддержку.
«Сейчас начались летние каникулы. Передайте сослуживцам, которым предстоит вернуться домой, чтобы они во время отпуска обязательно постарались посетить детские лагеря. Поговорите с кадетами, юнармейцами. Ветеранов Великой Отечественной войны остаётся меньше и меньше. Теперь вам предстоит рассказывать молодёжи о подвигах и героизме однополчан. Наши дети должны знать, как служат их отцы и братья. Их служба — это пример отваги и доблести. Однажды подрастающее поколение тоже будет железным щитом Отчизны. Поэтому, бойцы, удачи вам и низкий вам поклон за ваше терпение, мужество и героизм. С победой ждём вас дома. Она будет за нами», — напутствовал отъезжающих Ирек Сагитов.
О том, как в Башкирии выстроили заботу о семьях участников СВО, читайте в этой публикации ИА «Башинформ».
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