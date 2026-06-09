В Уфе торжественно отправили на фронт участников СВО

«Обстановка на фронте не простая. Но как бы то ни было, победа будет за нами. Вы продолжаете славные традиции российского воинства и являетесь примером служения Отечеству. Скоро вы доберётесь до своих подразделений. Передавайте привет сослуживцам от Башкортостана. Вы потомки фронтовиков Великой Отечественной войны, которые мужественно защищали нашу Родину от фашистской чумы. Она вновь пытается поднять голову, но вы делаете всё, чтобы этого не произошло. Наши жители награждены государственными наградами России, Башкортостана, очень много писем приходит в адрес Главы республики, родителям, организаций и предприятий, откуда ребята ушли на фронт. Всем вам желаем с честью, мужеством выполнить все поставленные боевые задачи и вернуться живыми и здоровыми, и с победой», — обратился к воинам Ирек Сагитов.

Отдельно он обратился к семьям участников СВО. Он поблагодарил матерей и жён военнослужащих за терпение и понимание.