Как в Башкирии выстроили заботу о семьях участников СВО

Надо отметить, что наша республика никогда не подходила к вопросу поддержки участников СВО формально и дежурно. Забота о бойцах и их семьях встроена в системную, отлаженную работу региона, да и государства в целом.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, помощь военнослужащим и их семьям рассматривается как безусловный нравственный долг. Это большая обязанность государства перед теми, кто берёт на себя ответственность за его безопасность, подчёркивал глава государства.

Жители страны подписывают контракт с оборонным ведомством, чтобы отправиться на передний край, где рубежи Отечества продолжают защищать их братья, сыновья, отцы, друзья. Мужчины понимают, что для достижения победы необходимо приложить усилия, просто так спецоперацию не завершить, поскольку более половины мира ополчились против России. Наши бойцы стойко противостоят технологиям, вооружениям, живой силе противника и они теснят его во всех направлениях.

Однако у солдат, которые ещё вчера работали в родных краях строителями, аграриями, бюджетниками, вахтовиками и других отраслях, остались нерешённые вопросы. Государство знает об этом и делает всё, чтобы воины были освобождены от них. Например, надо признать, что для тех, кто находится на передовой, и их семей ключевыми являются налоговые и кредитные послабления.

Поэтому участники СВО и их семьи освобождены от уплаты налога на имущество. С 2026 года для них также введены льготы по транспортному и земельному налогам. Кроме того, они освобождены от госпошлин по целому ряду других дел.

Недавно участников СВО, заключивших контракт с 1 мая 2026 года, и их супругов освободили от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей. Подробнее об этой мере поддержки ИА «Башинформ» сообщало в этой публикации. Закон о списании просроченных кредитов снимает с семей огромный финансовый груз, который копился годами. Теперь бойцам дали возможность сосредоточиться на главном — на службе и восстановлении — без давящего чувства долга перед банками.

Но вернёмся к Башкирии. В республике за три года специальной военной операции создана одна из самых объёмных и многоуровневых систем поддержки военнослужащих и их семей в стране.

Глава республики Радий Хабиров отметил, что время колебаний прошло.

«Время полутонов прошло. Мы с вами обязаны быть бескомпромиссными. Мы открыто определили свою позицию в феврале 2022 года и продолжаем быть ей верны», — сказал Радий Хабиров 30 января этого года во время оглашения своего Послания Госсобранию республики.

Это и определило девиз, с которым республика живёт последние годы: «Всё для Победы!». 2025 год, объявленный в Башкортостане Годом поддержки участников СВО и их семей, стал ключевым этапом в создании одной из самых масштабных в стране региональных систем помощи военнослужащим. Сегодня в республике действуют 54 региональные меры поддержки, а объём финансирования этого направления вырос более чем вдвое. Если в 2024 году на эти цели регион направил 13,4 млрд рублей, то в 2025 году более 30,8 млрд рублей.

Для республики забота о военнослужащих и их близких — не просто задача, а основа всей управленческой работы, отметил Радий Хабиров. Но поскольку трудно решить все задачи сразу, Глава республики расставил приоритеты, главными в которых стали поддержка бойцов, их семей и обеспечение обороноспособности страны. С первых дней спецоперации регион последовательно наращивает меры поддержки. За 2025 год перечень дополнили 11 новыми позициями, охватив все сферы жизни — от образования до медицины и трудоустройства.

«Всегда прошу глав наших муниципалитетов, руководителей республиканских органов власти подходить к вопросам поддержки участников спецоперации максимально ответственно, делать эту работу не для галочки. Сегодня нет более важной задачи, чем всё, что связано с СВО, с помощью военнослужащим и их семьям», — требует Радий Хабиров.

Система поддержки семей, особенно тех, кто потерял близких, выстроена по принципу бессрочной ответственности. Еще в 2022 году Радий Хабиров обозначил чёткую позицию, согласно которой представители региональной власти должны взять на себя заботу о родных и близких участников спецоперации, которых нет рядом с жёнами, матерями и детьми.

Надо отметить, что в Башкирии на детях воинов делается особый акцент. Пока отцы служат на передовой, их сыновей и дочерей обеспечивают в школах бесплатным питанием, освобождают от родительской платы за детский сад, предоставляют путёвки в детские лагеря.

«Стараемся окружить заботой детей участников спецоперации. Пока их отцы, а у кого-то и матери, защищают Родину, они ни в чём не должны нуждаться. Питание, образование, возможности для развития — лишь то немногое, что мы можем для них сделать. А для семей погибших принцип простой и суровый: мы будем заботиться столько, сколько мы есть», — отметил Радий Хабиров.

Также в республике выстроена многоуровневая система восстановления здоровья военнослужащих. Они проходят реабилитацию, диспансеризацию, некоторые из них получают психологическую или психотерапевтическую помощь.

Параллельно решается задача трудоустройства. С этим вопросом можно обратиться в центры поддержки, работающие по принципу «одного окна». Сегодня они открыты в 27 районах и городах Башкирии, до конца 2026 года планируется открыть ещё 36. Радий Хабиров поставил задачу открыть такие центры в каждом муниципалитете.

Глава Башкортостана неоднократно подчёркивает вектор поддержки воинов и ветеранов СВО и их семей. Поэтому главным девизом своего Послания в этом году он выбрал девиз наших фронтовиков: «Всё для Победы».

«Должна быть победа! Тем более, подчёркиваю, что мы это говорим не абстрактно, мы сильно вовлечены в поддержку специальной военной операции. Достаточно большое количество наших земляков выполняют боевые задачи. Здесь, в республике, мы тоже работаем на оборонзаказ и поддержку обороноспособности нашей страны. Подчёркиваю, мы отражаем настроение людей: мы хотим победы, и она должна быть», — сказал Радий Хабиров.

В Башкирии продолжается ежедневная работа ради тех, кто рискует жизнью на фронте, и тех, кто ждет их дома. Республика выполняет взятые на себя обязательства и не собирается останавливаться на достигнутом.