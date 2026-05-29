Участникам СВО из Башкирии спишут кредиты

Как рассказала «Башинформу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина, такие меры уже принимались в 2024 году и позволили оказать дополнительную поддержку тысячам семей участников специальной военной операции.

«Важный момент: закон касается только тех долгов, по которым до 1 мая 2026 года вступило в силу решение суда о взыскании, либо кредитор уже получил исполнительный лист, либо запущено исполнительное производство. Проще говоря, речь идёт о кредитных обязательствах, по которым уже есть судебные решения», – сказала Ирина Панькина.

«Сумма долгов не должна превышать 10 млн рублей в совокупности. Долг может быть, например, в виде трёх кредитов по 3 млн рублей или один кредит на 10 млн рублей. Отмечу, что долги будут списывать не автоматически, а по заявлению в службу судебных приставов», – рассказал руководитель юридического штаба Ассоциации ветеранов СВО Башкирии Максим Волоцков.

Напомним, в Башкирии для участников СВО и членов их семей действует более 50 мер поддержки, в том числе бесплатное обучение для детей, путевки в санатории всей семье, освобождение от некоторых налогов, бесплатные земельные участки и другое. Мера распространяется и на тех, кто подпишет контракт для службы оператором БПЛА. Как мы рассказывали ранее, для этого вида войск есть и новые преимущества, такие как служба вдали от линии боевого соприкосновения, гибкие фиксированные сроки контракта, гарантии сохранения специальности, то есть в контракте прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск. Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии. Узнать подробнее о них можно на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.