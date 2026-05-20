Участникам СВО из Башкирии спишут задолженности по кредитам

В России постоянно вводятся новые меры поддержки участников СВО и их семей. В Башкирии, например, действуют 54 региональные меры поддержки, из которых 11 введены в 2025 году. Они касаются самых разных сфер жизни — образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры и многих других.

В настоящее время в России вводится очередная мера поддержки: военнослужащим и членам их семей могут списать просроченные кредиты. Соответствующий законопроект 13 мая приняли депутаты Госдумы. Сейчас документ находится на рассмотрении в Совете Федерации.

Согласно документу, под действие закона попадают военнослужащие, подписавшие контракт с Минобороны РФ с 1 мая 2026 года, а также их супруги. Обязательным условием станет судебное решение о взыскании задолженности до этой даты, а также выдача или предъявление исполнительного листа. Размер долга в совокупности не должен превышать 10 млн рублей. Эксперты прокомментировали агентству «Башинформ» суть данного законопроекта.

Такая же норма поддержки участников СВО вводилась два года назад, отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения ассоциации юристов России Ирина Панькина. Тогда речь шла о долгах, признанных просроченными до 1 декабря 2024 года.