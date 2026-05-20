Участникам СВО из Башкирии спишут задолженности по кредитам

В России постоянно вводятся новые меры поддержки участников СВО и их семей. В Башкирии, например, действуют 54 региональные меры поддержки, из которых 11 введены в 2025 году. Они касаются самых разных сфер жизни — образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры и многих других.
В настоящее время в России вводится очередная мера поддержки: военнослужащим и членам их семей могут списать просроченные кредиты. Соответствующий законопроект 13 мая приняли депутаты Госдумы. Сейчас документ находится на рассмотрении в Совете Федерации.
Согласно документу, под действие закона попадают военнослужащие, подписавшие контракт с Минобороны РФ с 1 мая 2026 года, а также их супруги. Обязательным условием станет судебное решение о взыскании задолженности до этой даты, а также выдача или предъявление исполнительного листа. Размер долга в совокупности не должен превышать 10 млн рублей. Эксперты прокомментировали агентству «Башинформ» суть данного законопроекта.
Такая же норма поддержки участников СВО вводилась два года назад, отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения ассоциации юристов России Ирина Панькина. Тогда речь шла о долгах, признанных просроченными до 1 декабря 2024 года.
«Мы уже вводили аналогичную норму для тех, кто имел долги в 2024 году. Данный закон поможет решить проблему с долгами тем, кто с 1 мая 2026 года заключит контракт на военную службу сроком на год или дольше для участия в специальной военной операции. Непогашенные кредиты таких граждан или их супруг размером в совокупности до 10 миллионов рублей будут списаны. Важный момент: закон касается только тех долгов, по которым до 1 мая 2026 года вступило в силу решение суда о взыскании, либо кредитор уже получил исполнительный лист, либо запущено исполнительное производство. Проще говоря, речь идёт о кредитных обязательствах, по которым уже есть судебные решения. Таким образом, если военнослужащий или его супруга подписывают военный контракт с 1 мая 2026 года, и у них уже есть простроченные долги, — государство спишет их в пределах 10 млн рублей», — пояснила Ирина Панькина.
Руководитель юридического штаба Ассоциации ветеранов СВО Башкирии Максим Волоцков сообщил «Башинформу», какие задолженности участников спецоперации могут быть списаны.
«Лицам, которые заключили контракт с 1 мая 2026 года, будут списаны задолженности, которые у них имелись. Но не просто долги, а те, которые уже взыскали с них: либо по решению суда, либо долг, который находится на исполнительном производстве, то есть у судебных приставов, либо в банке. То есть гражданин, который заключил контракт с министерством обороны с 1 мая 2026 года и если до этой даты у него есть взыскиваемые долги, то задолженности аннулируются. Но есть нюанс — сумма долгов не должна превышать 10 млн рублей в совокупности. Долг может быть, например, в виде трёх кредитов по 3 млн рубля или один кредит на 10 млн рублей. Отмечу, как и в 2024 году, долги будут списываться не автоматически, а по заявлению», — прокомментировал «Башинформу» Максим Волоцков.
Механизм процедуры списания задолженности разъяснили в нацбанке Республики Башкортостан. Если решение о подписании контракта принято, важно заранее оформить доверенное лицо для решения вопросов со списанием долгов. Им может быть родственник, друг или юрист. Необходимо оформить нотариальную доверенность с чётко прописанными полномочиями, отметили в финансовом учреждении.
«Заявление о списании просроченных кредитов подаётся в Федеральную службу судебных приставов вместе с копией контракта (на сайте ФСПП есть сервис „подать обращение“, пишется в свободной форме). В нацбанке подчеркнули, что закон призван адресно поддержать участников СВО, которые уже находятся в глубокой финансовой яме (есть суды, приставы, аресты счетов) и готовы заключить контракт после 1 мая 2026 года», — сообщили в нацбанке РБ.
Напомним, в прошлом году начальник пункта отбора на контрактную службу военного комиссариата Башкирии подполковник Сергей Родинко отметил в беседе с корреспондентом «Башинформа», что жители Башкирии, желающие подписать контракт с минобороны, проходят строгий отбор, в том числе на предмет долгов.
«Они проходят строгий отбор. В пункте работают представители федеральной службы судебных приставов, которые проверяют долговую историю кандидата. Они разъясняют порядок списания задолженностей и прекращения исполнительных производств в его отношении. Должен отметить, что сумма списания долга составляет до 10 млн рублей», — сказал Сергей Родинко.
В начале этого года Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что забота о военнослужащих и их близких остаётся главным приоритетом управленческой команды республики.
«Напомню, сегодня у нас действуют 54 региональные меры поддержки. Они касаются самых разных сфер жизни — образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры и многих других. 11 из этих мер мы ввели в прошлом году. Наши парни на передовой должны быть уверены в том, что их семьи ни в чём не нуждаются», — подчеркнул Радий Хабиров.
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