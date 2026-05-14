Новую меру поддержки участников СВО приняли в Госдуме

Участники СВО и члены их семей будут освобождены от кредитных обязательств по просроченным кредитам. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы в первом чтении.
Согласно принятому законопроекту, речь идёт о военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругах. Если до этой даты имеется вступившее в силу решение суда о взыскании задолженности, а также когда в целях исполнения указанных обязательств должника выдан исполнительный документ или он уже предъявлен к исполнению. Размер долга в совокупности не должен превышать 10 млн рублей.
Ранее в Уфе продлили срок выплат контрактникам СВО, сообщал «Башинформ».
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