В Башкирии постоянно совершенствуются механизмы социальной работы

Глава Башкортостана в беседе с корреспондентом «Башинформа» отметил, что программа Института советников по социальным изменениям помогает регионам объективно оценивать эффективность социальной политики и находить новые направления её развития.

— Это люди, которые помогают нам увидеть ситуацию со стороны. Такой взгляд очень важен для принятия управленческих решений, — сказал Радий Хабиров. — Кроме того, проект ведёт Нюта Федермессер, которую все мы очень уважаем. Именно после нашей с ней встречи в 2019 году появилась идея создания Уфимского хосписа. Сегодня это один из знаковых социальных объектов республики.

Глава Башкортостана подчеркнул, что изменения в социальной сфере требуют постоянной работы и готовности пересматривать привычные подходы:

— У нашей республики есть неплохой опыт. Например, за последние пять лет мы на 20% сократили число социальных сирот — ребят, которые при живых маме и папе вынуждены воспитываться в детдомах. Это не значит, что сложных ситуаций стало меньше. Но мы внимательнее стали относиться к таким детям и стремимся сделать все, чтобы семьи сохранялись. Иногда нужно внимательно посмотреть на действующие механизмы и понять, как сделать их более эффективными. Это касается поддержки семей, работы интернатов и многих других направлений. Наша задача — помочь человеку сохранить связь с обществом и жить полноценной жизнью.