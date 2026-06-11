В Уфе управдомы обсудили с Главой Башкирии вопросы ремонта и безопасности

Сегодня на пленарном заседании республиканского форума «Управдом» подняли тему финансирования ремонта домов, оборудованных крышными котельными и индивидуальными тепловыми пунктами. Глава Башкортостана отметил, что вопрос требует дополнительной проработки.

– У таких систем есть серьёзные преимущества, однако со временем возникает необходимость модернизации и замены оборудования. Поэтому важно заранее продумать механизм накопления средств на такие работы. Люди должны понимать, какие расходы могут возникнуть в будущем и как к ним подготовиться, – подчеркнул Радий Хабиров.

Участники форума обсудили и вопросы пожарной безопасности в жилом секторе.

– Одним из наиболее эффективных решений остаётся установка автономных пожарных извещателей. За последние годы эти устройства помогли сохранить множество жизней. Мы продолжим эту работу и дальше, – сказал Радий Хабиров. – Кроме того, республика уделяет большое внимание укреплению материально-технической базы экстренных служб, чтобы оперативно реагировать на любые происшествия.