Башкирия провела Всероссийскую фольклориаду, увеличила поставки бензина

Так, Глава сообщил, что Башкирия держит общий строй страны как ее опорный регион и активно развивается по всем направлениям. Он подчеркнул, что почти пять лет назад появилась новая задача: СВО, она забирает время, энергию, ресурсы и эмоции. Говоря о внешних угрозах, Хабиров отметил, что «врагов у России, у республики, у народа очень много», «наша задача – не следовать пессимистичным настроениям, а перерабатывать эти настроения людей, бороться и побеждать».

По поводу атак вражеских БПЛА, беспокоящих людей, Радий Хабиров сообщил, что в нашей республике создана необходимая инфраструктура для работы в этих условиях, есть «дорожная карта» по усилению мер безопасности на объектах, которые имеют критическое значение, организованы линии обороны. «Мы встраиваемся в общую систему противовоздушной обороны Российской Федерации», – подчеркнул руководитель республики, поэтому у нас во время объявления опасности БПЛА не звучат сирены.

На настроения граждан также влияют отключение интернета и блокировка запрещенных сетей. Радий Хабиров подчеркнул, что против России там работает вся Европа, собственники сетей, держатели акций, «поэтому лучше было оттуда уйти». В этой связи, по мнению Главы Башкирии, одна из важнейших задач власти – борьба за молодежь, которая сидит в соцсетях и черпает оттуда информацию. «Мы с другой стороны предоставляем другое видение картинки: через разговоры, через какие-то полезные вещи, через стройотряды, через Движение Первых, через парк "Патриот" и так далее», – поделился он.

При этом война идет не только за умы молодежи, но и война смыслов и компроматов, есть попытки «пошатать» общественно-политическую ситуацию в Башкортостане по ее «тревожным линиям».

По мнению Хабирова, здесь один из главных инструментов для контрмер – общение с людьми. «С людьми надо работать, разговаривать, объяснять, – пояснил он. – Я поэтому всегда главам администраций городов и районов говорю: не сидите в кабинетах, идите к людям». Часто проблемы возникают именно из-за недопонимания, неуважения к человеку труда, подчеркнул Глава республики. Он привел в пример нынешнего и. о. мэра Уфы Рустама Шарипова, который, будучи главой Хайбуллинского района, постоянно встречался с людьми, внимательно их выслушивал и решал проблемы.

«Я обратил внимание на достаточно самостоятельный характер Рустама Шарипова за годы работы с ним. Так что вероятность, что он станет мэром, высочайшая», – заявил Радий Хабиров. Он признался, что в своей команде ценит людей с хорошей выдержкой и способных принимать решения, которым можно «делегировать дополнительные полномочия».