Башкирия провела Всероссийскую фольклориаду, увеличила поставки бензина

В понедельник, 22 июня, стали известны подробности прошедшей 19 июня встречи Главы Башкортостана с политологами и представителями экспертного сообщества республики. Во время долгого и обстоятельного разговора на разные темы Радий Хабиров поделился своей позицией и логикой принятия ключевых решений по главным вопросам текущего непростого момента и ответил на вопросы участников встречи, информировал «Башинформ».
Так, Глава сообщил, что Башкирия держит общий строй страны как ее опорный регион и активно развивается по всем направлениям. Он подчеркнул, что почти пять лет назад появилась новая задача: СВО, она забирает время, энергию, ресурсы и эмоции. Говоря о внешних угрозах, Хабиров отметил, что «врагов у России, у республики, у народа очень много», «наша задача – не следовать пессимистичным настроениям, а перерабатывать эти настроения людей, бороться и побеждать».
По поводу атак вражеских БПЛА, беспокоящих людей, Радий Хабиров сообщил, что в нашей республике создана необходимая инфраструктура для работы в этих условиях, есть «дорожная карта» по усилению мер безопасности на объектах, которые имеют критическое значение, организованы линии обороны. «Мы встраиваемся в общую систему противовоздушной обороны Российской Федерации», – подчеркнул руководитель республики, поэтому у нас во время объявления опасности БПЛА не звучат сирены.
На настроения граждан также влияют отключение интернета и блокировка запрещенных сетей. Радий Хабиров подчеркнул, что против России там работает вся Европа, собственники сетей, держатели акций, «поэтому лучше было оттуда уйти». В этой связи, по мнению Главы Башкирии, одна из важнейших задач власти – борьба за молодежь, которая сидит в соцсетях и черпает оттуда информацию. «Мы с другой стороны предоставляем другое видение картинки: через разговоры, через какие-то полезные вещи, через стройотряды, через Движение Первых, через парк "Патриот" и так далее», – поделился он.
При этом война идет не только за умы молодежи, но и война смыслов и компроматов, есть попытки «пошатать» общественно-политическую ситуацию в Башкортостане по ее «тревожным линиям».
По мнению Хабирова, здесь один из главных инструментов для контрмер – общение с людьми. «С людьми надо работать, разговаривать, объяснять, – пояснил он. – Я поэтому всегда главам администраций городов и районов говорю: не сидите в кабинетах, идите к людям». Часто проблемы возникают именно из-за недопонимания, неуважения к человеку труда, подчеркнул Глава республики. Он привел в пример нынешнего и. о. мэра Уфы Рустама Шарипова, который, будучи главой Хайбуллинского района, постоянно встречался с людьми, внимательно их выслушивал и решал проблемы.
«Я обратил внимание на достаточно самостоятельный характер Рустама Шарипова за годы работы с ним. Так что вероятность, что он станет мэром, высочайшая», – заявил Радий Хабиров. Он признался, что в своей команде ценит людей с хорошей выдержкой и способных принимать решения, которым можно «делегировать дополнительные полномочия».
Сейчас экономическая ситуация в стране сложная (Башкирия здесь, как опорный регион России – не исключение), поэтому в приоритете – текущие задачи. Это соцподдержка граждан, участников СВО и членов их семей, решение вопросов ЖКХ. Но, как отметил Глава, идет работа и на перспективу. В частности, есть большие планы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, почти 70 новых автобусов направят на маршруты в поселки-спутники Уфы и Стерлитамак. Принято решение по Южному обходу Уфы, первые деньги уже заложены в федеральном бюджете. Идут переговоры по вопросу проектирования в Уфе метро, строительству крупных объектов, рассказал Хабиров, отметив, что все это повышает капитализацию республики.
Региональную казну, по словам Главы, пополнили в том числе средства от продажи 6% акций «Башнефти». Он пояснил, что это не отразится на позициях региона и самой компании. «На средства, поступившие от продажи пакета акций, мы закроем ряд финансовых вопросов и вложимся в новые объекты», – сказал Хабиров, отдельно добавив, что с бензином в Башкирии все будет нормально.
Говоря о кадровом обеспечении экономики региона, Глава сообщил, что новой элитой на управленческом уровне станут участники СВО. С передовой вернулось около 4 тысяч человек, 75% из них трудоустроены. Так, в администрации Главы РБ работает четверо участников СВО. На фронте у воинов выработались идеальные качества для руководителя, но нужно набраться опыта на гражданке, сказал Хабиров и подчеркнул, что возвращать ветеранов в мирную жизнь помогут Ассоциация ветеранов СВО, фонд «Защитники Отечества», центры занятости.
«Жизнь должна продолжаться», – сказал Радий Хабиров. Поэтому задача властей – поберечь людей. А объединение, консолидация и сплочение жителей республики, страны сейчас на уровне времен Великой Отечественной войны, уверен Глава Башкирии.
С 24 по 26 июня в Уфе прошла третья Всероссийская детская фольклориада. На три дня столица Башкирии стала главным центром сохранения и приумножения культурного наследия России. На масштабный культурный форум, приуроченный к Году единства народов, к нам приехали более 1000 талантливых ребят из 78 регионов нашей страны. В том числе из Белгородской, Курской области, Луганской и Донецкой народных республик. Из Башкортостана в фестивале участвовали три образцовых ансамбля и два солиста. Всем обеспечили комфортное проживание, питание, экскурсии, безопасность. Юные таланты представили народные песни, танцы, музыкальные инструменты, обряды и национальные игры. Их выступления смогли увидеть тысячи жителей республики.
«Символично, что идея проведения этого замечательного праздника дружбы и творческого общения родилась здесь, в Башкортостане», – отметил в своем приветствии участникам Фольклориады президент России Владимир Путин и выразил уверенность, что фестиваль послужит продвижению в обществе ценностей многонациональной культуры нашей страны.
Глава Башкирии отметил, что для нашей республики, где в мире и согласии живут более ста народов, большая честь проводить такой фестиваль, и поблагодарил за высокое доверие Президента России.
«Впервые в истории республики мы принимаем столько светлых, талантливых ребят одновременно. Они поют, танцуют, заряжают самыми добрыми эмоциями. Восхищаюсь ими и искренне благодарю за яркий праздник», – сказал Радий Хабиров, приветствуя участников.
Основной площадкой Фольклориады стала Советская площадь Уфы. Здесь 24 июня состоялось торжественное открытие. До этого перед ГКЗ «Башкортостан» участники встали в грандиозный Хоровод дружбы, который плавно перешел в парад, во время которого более тысячи юных артистов в национальных костюмах прошли по улице Ленина, показав многообразие культуры нашей огромной страны. Зрители увидели театрализованное представление лучших коллективов. Сводный хор исполнил гимн Фольклориады, специально написанный к этому форуму. Состоялась церемония передачи свидетельства Роспатента о регистрации башкирских национальных костюмов. Теперь число региональных брендов у нас выросло до 11 – в том числе башкирские мед, лошадь, палас, шаль, курай. Открытие завершилось выступлением заслуженной артистки России Марины Девятовой.
Концерты с участием молодых талантов и известных коллективов продолжились на площади и в городских парках в четверг и пятницу. Также прошли мастер-классы, флешмобы, выставки. Состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству», на которой обсудили вопросы изучения и сохранения народных традиций. В Нацмузее Башкирии открылась выставка «Наследие VI Всемирной фольклориады». Второй день Фольклориды завершился выступлением фолк-группы AY YOLA.
26 июня в конгресс-холле «Торатау» с участниками Детской фольклориады встретился Радий Хабиров. Он отметил, что для Башкортостана этот фестиваль – особенный праздник. «Я знаю, что у многих из вас отцы выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Мы ждём всех наших бойцов домой с победой, живыми и здоровыми», – сказал Глава республики.
Ребята поинтересовались у Хабирова, кем он хотел стать в детстве, как выбирал профессию и сложно ли быть Главой республики. Трогательным моментом встречи стал творческий номер Ариадны Шестопаловой из Курской области. Её семье пришлось покинуть родную Суджу и оставить уникальную коллекцию народных костюмов и старинных инструментов. На встрече они исполнили номер на кугиклах – духовых инструментах, которые глава семьи изготавливает сам. Также на встрече Радий Хабиров поздравил с днём рождения участника Фольклориады из Салехарда Льва Хоротэтто.
Все участники встречи получили в подарок от республики уникальное издание башкирского эпоса «Урал-батыр». «В этой книге – душа нашего народа», – подчеркнул Радий Хабиров.
На церемонии закрытия фестиваля на Советской площади Уфы Радий Хабиров поблагодарил участников и организаторов Фольклориады, родителей и педагогов, которые воспитали в детях любовь к народной культуре. «Вы подарили нам замечательный праздник и ещё раз продемонстрировали, какие у нас яркие и многогранные традиции, какая у нас красивая страна», – сказал Хабиров. Также Глава вручил госнаграды за большой вклад в организацию Фольклориады.
Директор Российского Дома народного творчества Тамара Пуртова призналась «Башинформу», что из-за высокого уровня организации форума в Башкортостане она не знает, где теперь проводить четвертую Детскую фольклориаду. «Я не знаю, кто может выдержать этот уровень, такого мы нигде не встречали, здесь щедрость души, доброта и любовь», – сказала она спецкору агентства. По ее словам, участники Фольклориады не хотят уезжать из республики. «Ребята не хотят уезжать и всё, вот прямо плачут», – поделилась она и пожелала Башкирии процветания.
По мнению Главы Башкортостана, праздник удался. «Хотя, знаете, в эти дни немножко нас беспокоили эти террористические атаки. Но у детей должно быть счастливое детство, они должны жить и радоваться. И вы же сами видели их яркие эмоции во время концерта нашего Зайнетдина. И я получил большое удовольствие», – подытожил Радий Хабиров.
Подробнее о том, как прошла Всероссийская детская фольклориада в Уфе – читайте здесь.
26 июня состоялось 64-е заседание горсовета Уфы, на котором подвели итоги работы депутатов за прошедшие пять лет. В работе заседания принял участие Радий Хабиров. Он поблагодарил депутатов, управленческую команду города за системную работу по развитию столицы, преданность делу и заботу о горожанах. В частности, депутаты внесли изменения в Генплан Уфы, в стратегию развития города, которая определяет будущее столицы на десятилетия вперед.
«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, Уфа все эти годы сохраняет положительную динамику по основным показателям», – отметил Хабиров.
Так, к юбилею Уфы горожане получили Дворец борьбы, центры фехтования и гребного слалома, благоустроенные парки, рассказал Глава. Также, по его словам, жизнь уфимцев стала комфортнее после запуска Восточного выезда, отремонтированного старого Бельского моста. Сейчас возводится студенческий кампус, строятся мечеть «Ар-Рахим» и Воскресенский собор.
«Сегодня мы вместе решаем главную задачу – делаем все для Победы», – продолжил Радий Хабиров. С начала спецоперации из Уфы на передовую отправили 76 гумконвоев, для помощи воинам собрали 275 млн рублей. Глава отметил, что сейчас важно помочь с адаптацией и трудоустройством воинам, возвращающимся с фронта. Он напомнил, что осенью состоятся выборы нового созыва, они пройдут 20 сентября, и выразил надежду, что новый состав горсовета будет работать так же эффективно, чтобы Уфа стала ещё более привлекательным городом для жизни.
Подробнее о деятельности депутатов отчитался председатель горсовета Марат Васимов. Радий Хабиров поблагодарил депутатов за эффективную работу и вручил госнаграды.
«Скажу один нюанс, на который как-то раньше не обращали внимания. Каждый год Уфа прирастает почти на 10 тысяч человек. К 2030 году – наш прогнозный показатель – в Уфе будет жить 1 млн 200 тысяч человек. Представляете, что такое 10 тысяч человек — это нужно новое жильё, школы, больницы, дороги, комфортная среда и так далее», – поделился Радий Хабиров задачами, которые стоят перед новой управленческой командой Уфы и горсовета. По его словам, «от того, как чувствует себя Уфа, во многом зависит самочувствие и всей республики».
На минувшей неделе до Башкирии докатился ажиотаж с бензином. Как ранее в других регионах страны, люди бросились покупать бензин впрок, на заправках выстроились очереди. Глава республики сказал, что с бензином в Башкирии все будет нормально. В республике создали оперативный штаб по контролю за ситуацией по топливоснабжению.
По словам вице-премьера правительства Александра Шельдяева, в регионе сегодня топливо есть. Предприятия республики работают стабильно, дефицит на заправках возник из-за искусственно созданного ажиотажа. Из-за этого нефтеперерабатывающие предприятия Башкирии в полтора раза увеличили поставки топлива на заправки. Скоро всё нормализуется и предприятия войдут в рабочий режим. Вице-премьер отметил, что над урегулированием ситуации с бензином минпром работает совместно с компаниями «Башнефть» и «Лукойл». Ситуацию ежедневно координирует оперштаб, он перераспределяет лимиты там, где видит дефицит. Для обеспечения безопасности жителей и исключения возгорания нефтепродуктов в местах самостоятельного хранения решением оперштаба в Башкирии АЗС запретили отпускать бензин в канистры, сообщил Башинформ.
«Ситуация разрешится в ближайшее время, когда люди перестанут заправляться канистрами, и потребление войдёт в нормальный плановый режим», — сказал Шельдяев.
О том, почему бензин закончился не на заправках, а в наших головах, и почем бак бензина по цене паники – читайте здесь и здесь.
27 июня в Башкирии отметили День молодежи. В честь этого события на набережной реки Белой в Уфе прошел фестиваль. Он объединил школьников, студентов, молодых специалистов и волонтёров. Поздравить с праздником ребят, а также всех работников сферы молодежной политики на набережную пришел Радий Хабиров. Здесь Глава республики посетил тематические площадки, посмотрел выступления музыкантов и танцоров, пообщался с представителями казачьего общества, киберспортсменами, посетил спортивные зоны, где оставил автограф на мяче и сделал символическую передачу. На стенде студотрядов он поинтересовался условиями их труда и уровнем зарплаты.
«Мы, старшие товарищи, считаем, что у нас самая лучшая молодёжь. Мы видим, как вы учитесь, работаете, занимаетесь волонтёрством. А многие из вас с оружием в руках защищают нашу Родину», – сказал Радий Хабиров, поздравляя ребят с Днем молодежи. Глава отметил, что в республике делают всё, чтобы они могли жить, получать хорошее образование, реализовать себя в науке, творчестве, спорте. Строят спортивные и образовательные объекты, создают творческие пространства. «А совсем рядом с этой праздничной площадкой возводим Межвузовский студенческий кампус, где вы сможете учиться и раскрывать свои таланты», – отметил руководитель республики.
На празднике Радий Хабиров вручил почетный знак Главы РБ «Доброволец Башкортостана» 19-летней участнице СВО Дарье Грицаенко. Боец с позывным «Вишня» ушла на передовую в 18 лет и более полугода прослужила в добровольческом отряде «БАРС». На передовой она спасала раненых солдат. В конце 2025 года контракт «Вишни» закончился. «Сейчас я являюсь добровольцем волонтёрского штаба имени Шаймуратова в Уфимском районе», — рассказала Дарья.
Также на минувшей неделе Радий Хабиров присвоил почётное звание «Заслуженный артист РБ» участнику СВО – командиру инженерно-дорожного взвода полка «Башкортостан» Марселю Фархутдинову. Известный певец подписал контракт с минобороны и отправился в зону СВО осенью 2023 года. Офицер достойно выполняет поставленные задачи, а также выступает перед бойцами с концертами.
А 31-й мотострелковый полк «Башкортостан» получил боевое знамя. «Это признание заслуг наших воинов перед Отечеством. Полк «Башкортостан», ведущий тяжёлые бои на передовой, покрыл себя неувядаемой славой», – прокомментировал Радий Хабиров и отметил, что защитники Родины на передовой – главные люди и «мы обязательно будем им помогать».
Как в Башкирии собирают гуманитарку для участников СВО – читайте здесь.
28 июня в Москве стартовал 23-й съезд партии «Единая Россия», на нем обсуждались подготовка к предстоящим осенью выборам в Госдуму и выдвижение кандидатов. На съезде выступил президент России Владимир Путин. Одна из самых многочисленных на съезде – делегация Башкортостана. Ее возглавил руководитель республики Радий Хабиров.
«Сегодня будем обсуждать задачи, которые стоят перед нами в связи с выборами в Госдуму, утверждать кандидатов в депутаты», – поделился Хабиров целью своей поездки. Он подчеркнул, что для республики это очень важное событие. «Мы переживаем непростые времена. И главная задача парламента — стать опорой нашего Президента. Обеспечить быстрые, эффективные законодательные решения для поддержки специальной военной операции, отражения санкционного давления, укрепления общественно-политической стабильности в нашей стране», — отметил Радий Хабиров.
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