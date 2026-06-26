Глава Башкирии дал оценку развитию Уфы за последние годы

26 июня Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в работе 64-го заседания городского совета Уфы пятого созыва. Он поблагодарил депутатов, управленческую команду города, руководителей муниципальных предприятий за системную работу по развитию нашей столицы.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, Уфа все эти годы сохраняет положительную динамику по основным показателям. Мы это видим и ценим. Республика достойно отметила 450-летие Уфы. К юбилею уфимцы получили важные объекты – Дворец борьбы, Центр фехтования, комплекс сооружений для гребного слалома, благоустроенные общественные пространства. Хорошими темпами идёт строительство студенческого кампуса. Общими усилиями мы продолжили строительство мечети "Ар-Рахим" и Воскресенского кафедрального собора. За последние годы Уфа при поддержке федеральных и республиканских властей сделала значимые шаги в инфраструктурном развитии. Важную роль сыграл запуск Восточного выезда. Капитально отремонтирован исторический мост в створе улицы Воровского. Можно назвать ещё много объектов, которые сделали жизнь уфимцев и гостей столицы комфортнее, безопаснее, современнее», – отметил Радий Хабиров.

Руководитель республики выразил надежду, что новый созыв горсовета продолжит взятый курс. Чтобы Уфа стала ещё более привлекательным городом для жизни, работы и творчества, в том числе для талантливых людей из других регионов.

«Особую роль в этом сыграла фракция "Единой России" в городском Совете Уфы. Именно она выступила инициатором реализации большинства стратегических решений – от утверждения бюджета с приоритетом на социальные расходы до поддержки масштабных инфраструктурных проектов. Именно "Единая Россия" на федеральном и республиканском уровнях последовательно обеспечивала политическую стабильность, координацию и ресурсное сопровождение важных для столицы инициатив», – отметил Глава региона.