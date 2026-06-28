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19:35 (UTC+5), 27 Июня 2026

В Уфе наградили 19-летнюю участницу СВО за службу на передовой

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
Азат Гиззатуллин

Глядя на Дарью Грицаенко, трудно представить, что она доброволец спецоперации. Хрупкая симпатичная девушка ушла на передовую в 18 лет, спустя неделю после своего дня рождения. За плечами юного бойца с позывным «Вишня» более полугода службы в составе в добровольческого отряда «БАРС-6». Она видела настоящую войну на передовой, спасала раненых солдат, оказывала медицинскую помощь — прошла огонь и воду.

Сегодня в фестивале «День молодёжи — 2026» Глава республики Радий Хабиров вручил Дарье Грицаенко Почетный знак Главы РБ «Доброволец Башкортостана» за ее отважную службу на передовой.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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После общения с Главой республики Дарья рассказала корреспонденту «Башинформа», что побудило ее встать на защиту Родины.

Дарья из села Красный Яр Уфимского района, здесь она окончила школу, а в 2024 году поступила в Башкирский кооперативный техникум по направлению «Банковское дело». Но, не окончив первый курс, она приняла решение идти на СВО.

«В прошлом году весной я сопровождала гуманитарный конвой в зону СВО. Между разговорами услышала от бойцов, что не хватает людей, которые могли бы оказывать первую медицинскую помощь на передовой. Вернувшись домой, я связалась с командиром „БАРС-6“, и приняла решение подписать контракт с Минобороны. Я отправилась в Санкт-Петербург, за свой счет отучилась в Академии тактической медицины РАТМЕД. Сказала, что хочу быть медиком, и мне добавили еще и огневую подготовку. За две недели я освоила автомат, пулемет и снайперскую винтовку — стала „санитаром-стрелком“», — вспоминает Дарья.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Так она попала в добровольческий отряд «БАРС-6», где служили отважные женщины. В составе группы эвакуации они выносили раненых с поля боя, оказывали первую помощь и доставляли в тыл. В первый месяц службы Дарья получила контузию и три дня провела в госпитале. Несмотря на сотрясение мозга, снова вернулась на передовую. По словам «Вишни», она была самой младшей среди своих сослуживцев, многие солдаты в зоне СВО называли её дочкой.

«Мы ехали по дороге, вдруг начался обстрел из танков. Танк стрелял прямо в нас, снаряды свистели над головой. Я сильно ударилась головой, и каска сломалась. Когда я очнулась, то была уже в госпитале», — рассказала Дарья.

В декабре 2025 года контракт «Вишни» закончился, её подразделение расформировали. Дарья вернулась домой и продолжает помогать бойцам СВО, собирает гуманитарную помощь.

«Сейчас я являюсь добровольцем волонтёрского штаба имени Шаймуратова в Уфимском районе. В этом году планирую поступить в медицинский колледж Уфы. Хочу вернуться на передовую», я нужна там», — говорит Дарья. 

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