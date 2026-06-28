В Уфе наградили 19-летнюю участницу СВО за службу на передовой

Так она попала в добровольческий отряд «БАРС-6», где служили отважные женщины. В составе группы эвакуации они выносили раненых с поля боя, оказывали первую помощь и доставляли в тыл. В первый месяц службы Дарья получила контузию и три дня провела в госпитале. Несмотря на сотрясение мозга, снова вернулась на передовую. По словам «Вишни», она была самой младшей среди своих сослуживцев, многие солдаты в зоне СВО называли её дочкой.

«Мы ехали по дороге, вдруг начался обстрел из танков. Танк стрелял прямо в нас, снаряды свистели над головой. Я сильно ударилась головой, и каска сломалась. Когда я очнулась, то была уже в госпитале», — рассказала Дарья.

В декабре 2025 года контракт «Вишни» закончился, её подразделение расформировали. Дарья вернулась домой и продолжает помогать бойцам СВО, собирает гуманитарную помощь.

«Сейчас я являюсь добровольцем волонтёрского штаба имени Шаймуратова в Уфимском районе. В этом году планирую поступить в медицинский колледж Уфы. Хочу вернуться на передовую», я нужна там», — говорит Дарья.