Уфа отметила День молодежи на набережной Белой

На центральной площадке фестиваля Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил молодёжь с праздником, подчеркнув её важную роль в развитии республики.

– Позвольте выразить вам слова уважения, благодарности и гордости. Мы, старшие товарищи, считаем, что у нас самая лучшая молодёжь. Мы видим, как вы учитесь, работаете, занимаетесь волонтёрством. А многие из вас с оружием в руках защищают нашу Родину, – сказал Радий Хабиров.

Глава региона добавил, что в Башкортостане активно развивают социальную инфраструктуру для гармоничного развития молодёжи.

– Мы делаем всё, чтобы вам хорошо и интересно жилось в республике. Строим спортивные и образовательные объекты, благоустраиваем парки, создаём творческие пространства, – отметил Радий Хабиров. – А совсем рядом с этой праздничной площадкой возводим Межвузовский студенческий кампус, где вы сможете учиться и раскрывать свои таланты. С Днём молодёжи!