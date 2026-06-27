Суббота, 27 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
16:32 (UTC+5), 27 Июня 2026

Уфа отметила День молодежи на набережной Белой

Праздник объединил школьников, студентов, молодых специалистов, волонтёров и представителей общественных организаций.

Фото: Олег Яровиков | Башинформ
Азат Гиззатуллин

27 июня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в фестивале «День молодёжи – 2026», который прошёл на набережной реки Белой. Праздник объединил школьников, студентов, молодых специалистов, волонтёров и представителей общественных организаций.

Руководитель региона посетил тематические площадки, посвящённые образованию, науке, добровольчеству, патриотическому воспитанию, творчеству и спорту.

Радий Хабиров посмотрел выступления уличных музыкантов и танцоров, пообщался с киберспортсменами, посетил спортивные зоны, в том числе баскетбольную, где оставил автограф на мяче и сделал символическую передачу одному из игроков.

Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Фото: Олег Яровиков | Башинформ
1 из 9

С представителями спортивного сообщества Радий Хабиров обсудил строительство в Уфе Центра прогресса бокса. Новый объект станет современной базой для тренировок и проведения соревнований.

На стенде студенческих отрядов Глава Башкортостана поинтересовался условиями труда ребят, уровнем их заработной платы. Отметим, что вопросы оплаты и обеспечения безопасности студотрядовцев находятся на особом контроле руководителя республики. А на площадке казачьего общества «Станица Уфимская» Радий Хабиров посмотрел показательные выступления и пообщался с представителями казачества.

Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Фото: Олег Яровиков | Башинформ
1 из 9

На центральной площадке фестиваля Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил молодёжь с праздником, подчеркнув её важную роль в развитии республики.

– Позвольте выразить вам слова уважения, благодарности и гордости. Мы, старшие товарищи, считаем, что у нас самая лучшая молодёжь. Мы видим, как вы учитесь, работаете, занимаетесь волонтёрством. А многие из вас с оружием в руках защищают нашу Родину, – сказал Радий Хабиров.

Глава региона добавил, что в Башкортостане активно развивают социальную инфраструктуру для гармоничного развития молодёжи.

– Мы делаем всё, чтобы вам хорошо и интересно жилось в республике. Строим спортивные и образовательные объекты, благоустраиваем парки, создаём творческие пространства, – отметил Радий Хабиров. – А совсем рядом с этой праздничной площадкой возводим Межвузовский студенческий кампус, где вы сможете учиться и раскрывать свои таланты. С Днём молодёжи!

Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Олег Яровиков Башинформ
Фото: Олег Яровиков | Башинформ
1 из 11

Напомним, по итогам 2025 года Башкирия впервые вошла в топ-3 лидеров страны по реализации молодежной политики. Год назад наша республика была на пятом месте. Результаты рейтинга объявило Федеральное агентство по делам молодёжи. В списке лидеров также Татарстан, Красноярский край, Нижегородская область и Москва.

В республике проживает более миллиона молодых людей. Для них создается современная инфраструктура самореализации, реализуются образовательные, патриотические, добровольческие и кадровые проекты. В республике действует 67 учреждений молодежной политики, объединяющих 179 молодежных центров. В отрасли работают более 1,5 тысячи специалистов муниципального и регионального уровней.

Последовательно развивается программа модернизации молодежных пространств «Йәшлек регион», создаются современные площадки для общения, обучения и реализации молодежных инициатив. Республика стала первым субъектом страны, где учрежден профессиональный праздник работников сферы молодежной политики.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru