Глава Башкирии повстречался с участниками III Детской Фольклориады в Уфе

«Рад вас видеть и рад приветствовать вас всех здесь, в Башкортостане. Наверное, в истории нашей республики никогда не было такого, чтобы столько гостей приехало со всех регионов нашей страны, со всех краёв, областей, республик. Вы многое делаете в таком юном возрасте для дружбы народов нашей страны. Практически у каждого есть отец, участвующий в специальной военной операции. А у кого‑то родственники погибшие. Мы все ждём, когда наши воины домой вернутся живыми и невредимыми. Погибших ребят мы никогда не забудем. Они в нашей памяти, в наших сердцах, страна никогда не забудет. Вы это должны понимать и знать. Своим папам передавайте большой привет», - отметил Радий Хабиров.

Глава республики по ходу встречи сам представлял некоторых гостей. Например творческую семью Шестопаловых из города Суджи Курской области. Когда укронацисты захватили этот город, семья была вынуждена уехать и они потеряли все свои музыкальные этнографические старинные инструменты и около 30 уникальных курских костюмов. Благодаря фольклорным коллективам со всей России удалось частично восполнить утраченное.

Евгений Шестопалов вместе с супругой Ириной и детьми - настоящий творческий ансамбль: супруги руководят фольклорным инструментальным ансамблем «Криница» Суджанского колледжа искусств и детским ансамблем «Тростничок». Вместе с четырьмя детьми они хранят и продолжают традицию курского инструментального и вокального искусства. Главные инструменты — кугиклы (флейта из тростника) и рожок, которые Шестопаловы делают сами. Евгений вместе с 15 летней дочерью Ариадной исполнили совместный номер и показали, как звучат их инструменты.

Радий Хабиров рассказал, что у башкир есть свой уникальный музыкальный инструмент – курай. Его проникновенные мелодии знают и любят во всём мире.

13 летний Анвар Вахитов из Куюргазинского района, представляющий на фольклориаде Башкортостан, исполнил для всех песню «Уралым».

Во время непринужденного разговора, модератором которой выступила заведующая отделом народно-певческого искусства Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова Лидия Рогачева, Глава республики ответил и на вопросы ребят.

«Как я уже сказал, впервые в истории республики мы принимаем столько светлых, талантливых ребят одновременно. Они поют, танцуют, заряжают самыми добрыми эмоциями. Восхищаюсь ими и искренне благодарю за яркий праздник, который в эти дни они дарят уфимцам. Очень надеюсь, что каждый из них увезет в своем сердце частичку гостеприимного Башкортостана и обязательно приедет к нам еще не раз», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».