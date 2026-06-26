Глава Башкирии повстречался с участниками III Детской Фольклориады в Уфе

«Рад вас видеть и рад приветствовать вас всех здесь, в Башкортостане. Наверное, в истории нашей республики никогда не было такого, чтобы столько гостей приехало со всех регионов нашей страны, со всех краёв, областей, республик. Вы многое делаете в таком юном возрасте для дружбы народов нашей страны. Практически у каждого есть отец, участвующий в специальной военной операции. А у кого‑то родственники погибшие. Мы все ждём, когда наши воины домой вернутся живыми и невредимыми. Погибших ребят мы никогда не забудем. Они в нашей памяти, в наших сердцах, страна никогда не забудет. Вы это должны понимать и знать. Своим папам передавайте большой привет», - отметил Радий Хабиров.
Глава республики по ходу встречи сам представлял некоторых гостей. Например творческую семью Шестопаловых из города Суджи Курской области. Когда укронацисты захватили этот город, семья была вынуждена уехать и они потеряли все свои музыкальные этнографические старинные инструменты и около 30 уникальных курских костюмов. Благодаря фольклорным коллективам со всей России удалось частично восполнить утраченное.
Евгений Шестопалов вместе с супругой Ириной и детьми - настоящий творческий ансамбль: супруги руководят фольклорным инструментальным ансамблем «Криница» Суджанского колледжа искусств и детским ансамблем «Тростничок». Вместе с четырьмя детьми они хранят и продолжают традицию курского инструментального и вокального искусства. Главные инструменты — кугиклы (флейта из тростника) и рожок, которые Шестопаловы делают сами. Евгений вместе с 15 летней дочерью Ариадной исполнили совместный номер и показали, как звучат их инструменты.
Радий Хабиров рассказал, что у башкир есть свой уникальный музыкальный инструмент – курай. Его проникновенные мелодии знают и любят во всём мире.
13 летний Анвар Вахитов из Куюргазинского района, представляющий на фольклориаде Башкортостан, исполнил для всех песню «Уралым».
Во время непринужденного разговора, модератором которой выступила заведующая отделом народно-певческого искусства Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова Лидия Рогачева, Глава республики ответил и на вопросы ребят.
«Как я уже сказал, впервые в истории республики мы принимаем столько светлых, талантливых ребят одновременно. Они поют, танцуют, заряжают самыми добрыми эмоциями. Восхищаюсь ими и искренне благодарю за яркий праздник, который в эти дни они дарят уфимцам. Очень надеюсь, что каждый из них увезет в своем сердце частичку гостеприимного Башкортостана и обязательно приедет к нам еще не раз», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.