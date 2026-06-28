Глава Башкирии рассказал о крупном событии в Москве

«У Башкортостана здесь одна из самых многочисленных делегаций, — отметил руководитель региона. — Сегодня будем обсуждать задачи, которые стоят перед нами в связи с выборами в Госдуму, утверждать кандидатов в депутаты».

Глава Башкортостана подчеркнул, что для республики это очень важное событие. Традиционно большую часть «башкирской фракции» составляют представители «Единой России».

«Мы переживаем непростые времена, — отметил Радий Хабиров. — И главная задача парламента — стать опорой нашего Президента. Обеспечить быстрые, эффективные законодательные решения для поддержки специальной военной операции, отражения санкционного давления, укрепления общественно-политической стабильности в нашей стране».