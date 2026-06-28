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13:24 (UTC+5), 28 Июня 2026

Глава Башкирии рассказал о крупном событии в Москве

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился целью своей поездки в Москву. Сегодня он возглавляет делегацию республики на XXIII съезде партии «Единая Россия».

Фото: Радий Хабиров | официальный канал в МАХ
Лейла Аралбаева

«У Башкортостана здесь одна из самых многочисленных делегаций, — отметил руководитель региона. — Сегодня будем обсуждать задачи, которые стоят перед нами в связи с выборами в Госдуму, утверждать кандидатов в депутаты».

Глава Башкортостана подчеркнул, что для республики это очень важное событие. Традиционно большую часть «башкирской фракции» составляют представители «Единой России».

«Мы переживаем непростые времена, — отметил Радий Хабиров. — И главная задача парламента — стать опорой нашего Президента. Обеспечить быстрые, эффективные законодательные решения для поддержки специальной военной операции, отражения санкционного давления, укрепления общественно-политической стабильности в нашей стране».

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