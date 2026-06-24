На Фольклориаде Башкирии передали свидетельство Роспатента о нацкостюмах

Сегодня во время торжественного открытия III Всероссийской детской фольклориады председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова передала премьер-министру правительства Башкортостана Андрею Назарову свидетельство о регистрации башкирских национальных костюмов. Это решение принято Роспатентом.
«Наша республика активно занимается регистрацией и продвижением региональных брендов. Башкортостан — один из лидеров в этом вопросе. Башкирская лошадь, башкирская шаль, башкирский мёд уже получили охранную грамоту государства. И сегодня по поручению Роспатента я хотела бы вручить свидетельство о регистрации башкирских национальных костюмов», — сказала Лилия Гумерова.
Число региональных брендов, зарегистрированных в Башкирии, выросло до 11. Ранее Роспатент зарегистрировал географические указания «Башкирский мед», «Бурзянский бортевой мед», музыкальный инструмент «Курай», «Башкирская лошадь», «Мансуровский гранит», «Башкирский палас», «Башкирская пуховая шаль» и минводы «Ассы», «Юматовская» и «Кургазак».
Башкирский костюм — это не просто традиционная одежда, а отражение богатой истории и кочевого быта. В одежде башкир прослеживается связь с народами Сибири, Урала, Поволжья, Средней Азии, Ближнего и Дальнего Востока, а элементы одежды у разных групп отличаются в зависимости от районов их проживания.
Репортаж «Башинформа» с открытия Фольклориады читайте по ссылке.
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