В Уфе торжественно открылась III Всероссийская детская фольклориада

Зрители смогли увидеть масштабное театрализованное представление, в котором свое мастерство показали лучшие детские коллективы и профессиональные артисты.
Свое приветствие в адрес участников, организаторов и гостей фольклориады направил Президент России Владимир Путин. Его со сцены зачитал заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.
«Символично, что идея проведения этого замечательного праздника дружбы и творческого общения родилась здесь, в Башкортостане, и сегодня столица многонациональной, гостеприимной республики радушно встречает более тысячи юных талантов из разных регионов нашей огромной страны.
Уверен, что III Всероссийская детская фольклориада пройдёт с большим успехом, познакомит зрителей с выступлениями фольклорных, танцевальных, хоровых коллективов, подарит всем добрые, незабываемые впечатления. И конечно, послужит продвижению в обществе, и особенно среди молодёжи, ценностей нашей многонациональной культуры. Желаю вам вдохновения и всего наилучшего», - отметил Владимир Путин.
Заместитель руководителя администрации Президента России отметил, что Уфа сегодня по праву фольклорная столица нашей великой многонациональной страны, столица народного творчества.
«Какие вы молодцы, дети, что приехали со всей страны, приехали, чтобы показать своё мастерство, чтобы общаться со своими ровесниками, обогащая друг друга, показывая свою культуру. Наша страна уникальная, где веками в мире, согласии, дружбе живут разные народы разной веры, с разными языками, но мы все один единый великий российский народ. Мы всегда становились сильнее и сплочённее в трудные минуты. Этот год объявлен нашим президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России. И это очень символично, потому что мы должны всему миру показать, что в единстве наша сила, что наши народы как никогда едины и как никогда сильны. Будущее зависит от этого. Вам в этом будущем жить, дорогие дети, и я уверен, что оно будет достойным, оно будет таким, которым бы мы могли гордиться. Наш президент Владимир Владимирович Путин делает очень многое для поддержки развития детей, молодёжи и считает это одним из важнейших приоритетов государства», - сказал Магомедсалам Магомедов.
К юным талантам с видеобращением обратилась министр культуры России Ольга Любимова:
«Рада приветствовать вас на открытии III Всероссийской детской фольклорииады. В эти летние дни она проходит в гостеприимной Республике Башкортостан и объединяет тысячи ребят со всей страны, юных хранителей многонациональных традиций. Фольклорииада - это большая творческая лаборатория, задающая новые векторы развития детского и молодежного фольклорного движения. Это возможность не только представить уникальное музыкальное и танцевальное достояние, но и найти новых друзей.
Я выражаю искреннюю благодарность организаторам, педагогам, наставникам и, конечно, родителям за неоценимый труд в деле воспитания подрастающего поколения и сохранения духовно нравственных ценностей. Именно вы зажигаете в сердцах детей любовь к родной культуре. Желаю всем участникам ярких выступлений, а зрителям - вдохновения».
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова зачитала приветственный адрес председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.
«От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично приветствую участников и организаторов III Всероссийской детской фольклориады. Масштабное творческое событие приурочено к проведению Года единства народов России и объединит более тысячи талантливых ребят воспитанников фольклорных хореографических народных музыкальных коллективов из восьмидесяти регионов России. Отрадно, что главное детское культурное мероприятие проходит в Башкортостане, где живут представители разных народов и из поколения в поколение передаются известные всему миру национальные традиции. Уверена, мероприятие станет настоящим праздником, ярким свидетельством дружбы народов и подарит незабываемые эмоции всем его участникам. Желаю успехов, интересных идей, творческих открытий, пусть эти дни оставят добрые и светлые воспоминания на долгие годы».
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров отметил, что пять лет назад Уфа принимала VI Всемирную взрослую Фольклориаду. А сегодня Башкортостан встречает юные таланты со всех уголков нашей великой страны – более тысячи ребят, 85 ярких коллективов из 78 регионов России – от Калининграда до Камчатки.
«В нашей республике в мире и согласии живут более 100 народов. Все они бережно сохраняют свою культуру. Вы тоже представляете разные народы нашего Отечества. У каждого – свои песни, танцы, эпосы. В этом удивительном многообразии проявляется и крепнет наше единство. Хочу, дорогие ребята, поблагодарить ваших наставников, родителей за то, что они зажигают в ваших душах огонёк любви к родной культуре. Обращение к истокам – своим корням делает нас сильнее. Только так мы по-настоящему осознаем свою ответственность за будущее нашего общего дома – великой, могучей и непобедимой России. Уверен, за эти дни вы встретите здесь новых друзей. Будете вспоминать гостеприимство и красоту нашей республики. Вам здесь всегда рады! Желаю каждому из вас ярких выступлений, незабываемых эмоций и впечатлений. Пусть наша Фольклориада станет настоящим торжеством дружбы и вдохновения! Рәхим итегеҙ! Добро пожаловать в Башкортостан», - сказал Андрей Назаров и объявил об открытии масштабного праздника.
Сводный хор исполнил гимн III Всероссийской детской фольклориады, специально написанный к этому форуму.
Напомним, участники Всероссийской детской фольклориады — ребята от 10 до 18 лет, которые представят народное творчество в таких жанрах, как народная песня, народный танец, народные музыкальные инструменты и традиционная культура — фольклор, обряды и национальные игры. Их отбирали по результатам конкурса, проведенного Государственным Российским Домом народного творчества.
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