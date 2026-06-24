В Уфе торжественно открылась III Всероссийская детская фольклориада

Зрители смогли увидеть масштабное театрализованное представление, в котором свое мастерство показали лучшие детские коллективы и профессиональные артисты.

Свое приветствие в адрес участников, организаторов и гостей фольклориады направил Президент России Владимир Путин. Его со сцены зачитал заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.

«Символично, что идея проведения этого замечательного праздника дружбы и творческого общения родилась здесь, в Башкортостане, и сегодня столица многонациональной, гостеприимной республики радушно встречает более тысячи юных талантов из разных регионов нашей огромной страны.

Уверен, что III Всероссийская детская фольклориада пройдёт с большим успехом, познакомит зрителей с выступлениями фольклорных, танцевальных, хоровых коллективов, подарит всем добрые, незабываемые впечатления. И конечно, послужит продвижению в обществе, и особенно среди молодёжи, ценностей нашей многонациональной культуры. Желаю вам вдохновения и всего наилучшего», - отметил Владимир Путин.