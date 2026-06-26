Радий Хабиров оценил, как прошла Детская Фольклорида в Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа» отметил, что он доволен тем, как республика провела III Всероссийскую детскую фольклориаду.

«Для того, чтобы провести такое масштабное мероприятие, надо и компетенции иметь, и регион должен обладать всеми необходимыми для этого ресурсами. Тысяча талантливых детей к нам приехали со всей России. Сейчас наша задача, чтобы каждый из них доехал до своего родного населенного пункта. Вы же сами слышали, когда во время встречи с участниками нам мальчик из Камчатского края рассказывал, что только летел он до Уфы 17 часов, вертолет, три авиарейса. Представляете, какая долгая дорога?

Ребята были из города Суджи Курской области. Ариадна рассказала, что они с семьей сейчас живут в Курске, но у них есть мечта вернуться домой в Суджу, когда город восстановят. Белгородские ребята здесь есть, из Луганской народной республики, ДНР.

Я считаю, праздник удался, хотя знаете, в эти дни немножко нас беспокоили эти террористические атаки. Но у детей должно быть счастливое детство, они должны жить и радоваться. И вы же сами видели их яркие эмоции во время концерта нашего Зайнетдина. И я получил большое удовольствие», - сказал Радий Хабиров.