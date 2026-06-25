В Уфе отбили атаку беспилотников – Радий Хабиров

Глава Башкирии сообщил об атаке БПЛА на предприятия в Уфе. Радий Хабиров отметил, что обломки дронов упали в промышленной зоне, не причинив урона заводам и людям.

«Очередная атака беспилотников на Уфу, силами Минобороны и службы безопасности предприятий ее отбили. Обломки БПЛА упали в промзоне. Все службы на месте, последствия сейчас устраняют. Никто не пострадал, технологические процессы не нарушены – предприятия работают в штатном режиме», – написал руководитель региона в своих соцсетях.

Как жителям Башкирии узнать об угрозе БПЛА, читайте в этом материале Башинформа.