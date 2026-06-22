Понедельник, 22 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:12 (UTC+5), 22 Июня 2026

Участник СВО Марсель Фархутдинов стал заслуженным артистом Башкирии

Командиру инженерно-дорожного взвода инженерно-саперной роты полка «Башкортостан» Марселю Фархутдинову присвоено почетное звание «Заслуженный артист РБ». Об этом на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе объявил Глава республики Радий Хабиров.

Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
Иван Вавилов
«В данное время Марсель Рафикович служит на СВО», — отметил руководитель региона.

Марсель Фархутдинов во время церемонии награждения выразил огромную благодарность всей республике и Главе лично за поддержку военнослужащих из Башкирии.

«Также хочу поблагодарить вас за Алика Камалетдинова, советника Главы РБ по взаимодействию с военнослужащими, который постоянно рядом с бойцами и решает вопросы, которые они не могут решить сами. Победа будет за нами. Башкортостан, алга!» — сказал Марсель Фархутдинов.
скриншт видео трансляция оперативного совещания правительства РБскриншт видео трансляция оперативного совещания правительства РБ
Фото: скриншт видео | трансляция оперативного совещания правительства РБ

Напомним, Фархутдинов служит в зоне спецоперации под позывным «Певец». До подписания контракта с Минобороны России осенью 2023 года уроженец Караидельского района Башкирии становился лауреатом многочисленных республиканских и межрегиональных конкурсов. Он выступал с концертными номерами перед своими однополчанами.

Ранее военнослужащего наградили орденом ЛНР.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru