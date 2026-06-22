Разговор с Радием Хабировым: новые вызовы требуют твердых решений

По мнению Радия Хабирова, один из главных инструментов для контрмер – общение с людьми.

«С людьми надо работать, разговаривать, объяснять, – пояснил Глава региона. – Я поэтому всегда главам администраций городов и районов говорю: не сидите в кабинетах, идите к людям».

Как пояснил Радий Хабиров, зачастую проблемы возникают именно из-за недопонимания, неуважения к человеку труда.

«Это неуважение что только ни порождает», – констатировал Глава республики.

Именно поэтому он постоянно требует от глав администраций муниципалитетов уважать людей, которые живут и трудятся в городах и районах республики, общаться напрямую, узнавать об их проблемах, выслушивать их, честно отвечать на вопросы.

Кстати, о команде. Радий Хабиров привел в пример нынешнего и. о. мэра Уфы Рустама Шарипова, который постоянно выезжал по населенным пунктам Хайбуллинского района, встречался с людьми, многих знал лично, внимательно их выслушивал и самостоятельно решал проблемы.

«Он пришел в Хайбуллинский район в достаточно непростой период, когда там возникали разные конфликтные ситуации. И у него хватило выдержки. На территории района работают крупные горнодобывающие компании федерального уровня. И я видел, как он ведет с ними диалог: не с точки зрения главы сельского района разговаривает, а как партнер. То есть у него есть внутреннее достоинство, сила, он трезво оценивает свою значимость. Он крепкий хозяйственник, что очень нужно Уфе, и равноудалён от всех групп влияния, которых в Уфе очень много. Я обратил внимание на достаточно самостоятельный характер Рустама Шарипова за годы работы с ним. Так что вероятность, что он станет мэром, высочайшая», – объяснил логику своего кадрового решения Радий Хабиров.

Глава Башкирии признался, что ценит в членах своей команды самостоятельных людей с хорошей выдержкой и способных принимать решения.

«Я не стараюсь окружить себя людьми «с кривой спиной» и позицией «чего изволите?». Я сторонник окружать себя людьми открытыми и более самостоятельными. Это сложнее, сразу говорю, это порождает определенные управленческие сложности. Но зато самостоятельному человеку я могу делегировать полномочия в пределах его компетенции, должности и функционала, и он сможет нести этот груз», – сказал Радий Хабиров.

А вопросов для принятия быстрых, но взвешенных решений меньше не становится. Как уже было сказано, есть множество угроз.

Так, достаточно серьезная угроза – разжигание нездорового соперничества между регионами.

На протяжении многих лет различные деструктивные силы противопоставляют соседние, братские республики: Башкортостан и Татарстан. Радий Хабиров в ходе встречи поставил окончательную точку в этом вопросе.

«В Татарстане добывается 35-40 миллионов тонн нефти в год, в Башкортостане – 11 миллионов. Потому уровень ВРП (валовой региональный продукт – прим. ред.) у нас изначально не может быть равным. Не забывайте и о том, что Татарстан – промышленный регион. Республика Башкортостан, при всей ее промышленной развитости, это еще аграрная республика, регион с большой долей сельского населения.

А это объективно – большие расходы на социалку, поддержку аграриев и так далее. Нужно понимать эту структуру рейтингов.

Поэтому не нужно играть в «догонялки», поддаваясь на чьи-то провокации. Необходимо конкурировать исходя из своих сильных позиций и приоритетов. Скажу вам, что мы с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым – главой (раисом) Республики Татарстан – прим. автора), как два умных человека, понимаем, что отвечаем за добрососедские, эмоционально теплые отношения между двумя республиками. Мы никогда об этом с ним не говорили, но характер отношений, характер уважения друг друга, характер уважения народов, которые проживают в двух очень больших республиках, мы свято храним и поддерживаем. И это видят все.

А конкурировать, конечно, нужно. Мы конкурируем практически везде: за ресурсы, за проекты, за людей, особенно за молодежь.

Мы за все и со всеми конкурируем. Это нормально», – высказал свою позицию Радий Хабиров.

Что касается прочих направлений информационных угроз для республики, то это, прежде всего, экологическая повестка и попытки ее политизировать, от недропользования до качества воздуха и воды. В зоне риска – тема муниципальной реформы. И, конечно, всегда под ударом деструктивных сил – вопрос межнациональных отношений в республике. Манипуляторы пытаются привязать к «национальной повестке» любые вопросы: и экономическую ситуацию, и политическую повестку, и цены, и зарплаты, и многое другое. Главный рецепт борьбы с ними для каждого свой: для органов власти – планомерная работа по решению насущных и перспективных вопросов, для СМИ – разъяснительная деятельность, а для населения – критическая оценка поступающей информации и неоднозначных предложений. Таких, как, к примеру, выйти на протестную акцию.