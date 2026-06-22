Разговор с Радием Хабировым: новые вызовы требуют твердых решений

Забегая вперед, можно сказать, что главным общим послевкусием от этой экспертной встречи для меня осталась спокойная уверенность Хабирова. Уверенность в своих и наших силах, четкое понимание, к чему нужно готовиться и к чему нужно готовить наших сограждан без лишнего ажиотажа и милитаризации. И если случится то, чему суждено случиться – мы ко всему будем готовы. Вспомнился любимый принцип Радия Фаритовича – делай что должен, и пусть будет как будет. Вот он и делает, что должен руководитель большого и мощного региона в его положении. И поделился с участниками встречи своей позицией и логикой принятий ключевых решений по самым главным вопросам текущего непростого момента. Человек точно знает: что делать, куда идти, и готов нести этот нелегкий груз лидерства. Башкирия дышит, держит общий строй страны как ее опорный регион и активно развивается по всем направлениям. У нас большой запас прочности, и мы крепко стоим на ногах. На вопрос «Что делать?» ответ четкий – «Работать и держаться». Мы вместе всё сможем и преодолеем. Мы не услышали от Хабирова никаких красивых обещаний, рождающих ложные надежды и иллюзии. Лидеру такого большого, мощного и многонационального региона, как наш, важно брать на себя ответственность и принимать сложные решения. А также внушать свою спокойную уверенность остальным в самый сложный момент, когда людей начинают обуревать сомнения и страхи. И могу констатировать – у Радия Хабирова это получается.
О ВНЕШНИХ УГРОЗАХ И ВНУТРЕННЕМ СПОКОЙСТВИИ
Рост цен на ЖКХ, продукты питания, состояние дорог, качество медицинских услуг, падение уровня доходов, опасность прилетов БПЛА – вот основной перечень тем, которые вызывают у россиян чувство тревоги, снижение уровня положительного социального самочувствия, фиксируют социологи. И порой властям приходится не только принимать своевременные управленческие решения, но и давать пояснения, объясняя причины и мотивацию тех или иных процессов и решений.
«Наша задача – не следовать пессимистичным настроениям, а перерабатывать эти настроения людей, бороться и побеждать», – пожалуй, эта фраза, сказанная Главой республики Радием Хабировым в ходе встречи с политологами и общественниками, лучше всего характеризует и повод собраться за круглым столом, и саму суть этого неформального разговора.
Как подчеркнул Глава региона, почти пять лет назад в структуре его рабочего времени (да, пожалуй, и каждого человека) появилась новая задача: СВО. Она забирает и время, и энергию, и ресурсы, и эмоции.
«Врагов у России, у республики, у народа очень много. Враг изощрённый, опасный, умный. И нам надо разъяснять это людям», – обозначил свое желание встретиться с политологами и общественниками Радий Хабиров.
По данным социологов, многих людей в той или иной мере беспокоят атаки БПЛА, привел данные директор Центра гуманитарных исследований министерства культуры РБ Марат Марданов. Рост тревожности объясним: в информповестке все чаще всплывают соседние регионы, где «беспилотники» совершили удары по предприятиям, жителям республики тоже достаточно регулярно на телефон приходят сообщения о введении беспилотной или ракетной опасности.
Как подчеркнул Радий Хабиров, в республике создана необходимая инфраструктура для работы в этих условиях. Еще в 2022 году сформирован региональный оперативный штаб, который возглавляет он лично. На данный момент определен перечень объектов, которые имеют критическое значение, есть «дорожная карта» мероприятий по усилению мер безопасности на них, организовано несколько линий обороны.
«Вот это всё в совокупности: пассивная защита, активная защита со всем спектром вооружения, создаёт достаточно надёжный заслон. Мы встраиваемся в общую систему противовоздушной обороны Российской Федерации», – подчеркнул Глава Башкирии.
Именно поэтому в Башкирии в периоды объявления опасности БПЛА не звучат сирены. Как сказал Радий Хабиров, в данный момент необходимости в этом нет, а лишний раз создавать напряжение в обществе не нужно (представьте себе уровень личной паники, если в пять утра разбудит не будильник, а сирена – прим. автора). Тем не менее, подчеркнул Глава, если возникнет непосредственная угроза для населения, сирены зазвучат.
ЗА КОНТЕНТОМ ИЛИ ЗАДАНИЕМ?
Одной из тем, которые формируют критические настроения среди граждан, является отключение интернета, а также блокировка запрещенных сетей. Особенно остро это проявляется в молодежной среде, для которой «...отсутствие интернета воспринимается как утрата нормальности», сформулировал проблему политолог Арсен Шаяхметов.
И, по его мнению, несмотря на то, что решение о замедлении интернета или блокировке соцсетей – решение федерального уровня, недовольство проецируется именно на региональные власти.
Радий Хабиров пояснил, что понимает и принимает все риски, которые связаны с этой ситуацией. Но здесь необходимо учитывать более масштабные последствия, нежели недовольство определенной части молодежи.
Глава региона привел пример, что, когда закрывал свои страницы в запрещенных социальных медиа, где у него было до 600 тысяч подписчиков, ощущал, будто уходит с поля боя. Почему? Потому что против России там работала целая армия: вся Европа, собственники сетей, держатели акций. И это была игра «краплеными картами».
«Вспоминаю тот градус, который там был, как тяжело было работать в этих соцсетях. Боюсь, что мы бы не достучались до людей. Поэтому лучше было оттуда уйти, а не превращаться в объект для битья», – подчеркнул Радий Хабиров.
Запрещенные или нежелательные на территории России социальные сети, которые молодежь воспринимает как площадку для общения, продвижения своего бизнеса, идей, настроений, сейчас являются очень сильным инструментом для деструктивных сил для воздействия на молодых людей, не умеющих пока из-за возраста и отсутствия определенных компетенций распознавать это. И цена таких ошибок бывает высока. Радий Хабиров привел конкретный пример:
«Недавно видел сюжет с допросом террориста, готовящего взрывы. У него спрашивают, где он получал указания: канистру взять, вот это взорвать. Он ответил, что в соцсетях».
И поэтому, считает Глава Башкирии, одна из важнейших задач власти – борьба за молодежь:
«Необязательно идти туда, где, как я сказал, играют краплёными картами, и та же молодёжь будет видеть, как нас раздевают там по полной программе. С молодежью просто надо работать, надо встречаться. Я хочу с молодёжью общаться. Но не для того, чтобы потрепаться. Каждая встреча даётся мне тяжело, потому что я оставляю там свои эмоции. Да, молодые люди сидят в запрещенных соцсетях, черпают оттуда какую-то информацию, а мы с другой стороны предоставляем другое видение картинки: через разговоры, через какие-то полезные вещи, через стройотряды, через Движение Первых, через парк "Патриот" и так далее. Вот это всё — как раз часть работы, которая у нас, на мой взгляд, очень неплохо построена».
ВОЙНА СМЫСЛОВ И КОМПРОМАТОВ
Информационная война идет не только в соцсетях и не только за умы молодежи. Периодически возникают серьёзные угрозы для информационной либо общественно-политической стабильности в республике, отметил главный редактор агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов. И если в прочности личных карьерных позиций самого Радия Хабирова (в последнем рейтинге губернаторов от Минченко он перешел в «зеленую» зону с самой высокой политической устойчивостью – прим. автора) убедились даже самые ярые его оппоненты, то они не оставляют попыток «пошатать» общественно-политическую ситуацию в Башкортостане по некоторым ее «тревожным линиям». Идет настоящая война смыслов и компроматов.
По мнению Радия Хабирова, один из главных инструментов для контрмер – общение с людьми.
«С людьми надо работать, разговаривать, объяснять, – пояснил Глава региона. – Я поэтому всегда главам администраций городов и районов говорю: не сидите в кабинетах, идите к людям».
Как пояснил Радий Хабиров, зачастую проблемы возникают именно из-за недопонимания, неуважения к человеку труда.
«Это неуважение что только ни порождает», – констатировал Глава республики.
Именно поэтому он постоянно требует от глав администраций муниципалитетов уважать людей, которые живут и трудятся в городах и районах республики, общаться напрямую, узнавать об их проблемах, выслушивать их, честно отвечать на вопросы.
Кстати, о команде. Радий Хабиров привел в пример нынешнего и. о. мэра Уфы Рустама Шарипова, который постоянно выезжал по населенным пунктам Хайбуллинского района, встречался с людьми, многих знал лично, внимательно их выслушивал и самостоятельно решал проблемы.
«Он пришел в Хайбуллинский район в достаточно непростой период, когда там возникали разные конфликтные ситуации. И у него хватило выдержки. На территории района работают крупные горнодобывающие компании федерального уровня. И я видел, как он ведет с ними диалог: не с точки зрения главы сельского района разговаривает, а как партнер. То есть у него есть внутреннее достоинство, сила, он трезво оценивает свою значимость. Он крепкий хозяйственник, что очень нужно Уфе, и равноудалён от всех групп влияния, которых в Уфе очень много. Я обратил внимание на достаточно самостоятельный характер Рустама Шарипова за годы работы с ним. Так что вероятность, что он станет мэром, высочайшая», – объяснил логику своего кадрового решения Радий Хабиров.
Глава Башкирии признался, что ценит в членах своей команды самостоятельных людей с хорошей выдержкой и способных принимать решения.
«Я не стараюсь окружить себя людьми «с кривой спиной» и позицией «чего изволите?». Я сторонник окружать себя людьми открытыми и более самостоятельными. Это сложнее, сразу говорю, это порождает определенные управленческие сложности. Но зато самостоятельному человеку я могу делегировать полномочия в пределах его компетенции, должности и функционала, и он сможет нести этот груз», – сказал Радий Хабиров.
А вопросов для принятия быстрых, но взвешенных решений меньше не становится. Как уже было сказано, есть множество угроз.
Так, достаточно серьезная угроза – разжигание нездорового соперничества между регионами.
На протяжении многих лет различные деструктивные силы противопоставляют соседние, братские республики: Башкортостан и Татарстан. Радий Хабиров в ходе встречи поставил окончательную точку в этом вопросе.
«В Татарстане добывается 35-40 миллионов тонн нефти в год, в Башкортостане – 11 миллионов. Потому уровень ВРП (валовой региональный продукт – прим. ред.) у нас изначально не может быть равным. Не забывайте и о том, что Татарстан – промышленный регион. Республика Башкортостан, при всей ее промышленной развитости, это еще аграрная республика, регион с большой долей сельского населения.
А это объективно – большие расходы на социалку, поддержку аграриев и так далее. Нужно понимать эту структуру рейтингов.
Поэтому не нужно играть в «догонялки», поддаваясь на чьи-то провокации. Необходимо конкурировать исходя из своих сильных позиций и приоритетов. Скажу вам, что мы с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым – главой (раисом) Республики Татарстан – прим. автора), как два умных человека, понимаем, что отвечаем за добрососедские, эмоционально теплые отношения между двумя республиками. Мы никогда об этом с ним не говорили, но характер отношений, характер уважения друг друга, характер уважения народов, которые проживают в двух очень больших республиках, мы свято храним и поддерживаем. И это видят все.
А конкурировать, конечно, нужно. Мы конкурируем практически везде: за ресурсы, за проекты, за людей, особенно за молодежь.
Мы за все и со всеми конкурируем. Это нормально», – высказал свою позицию Радий Хабиров.
Что касается прочих направлений информационных угроз для республики, то это, прежде всего, экологическая повестка и попытки ее политизировать, от недропользования до качества воздуха и воды. В зоне риска – тема муниципальной реформы. И, конечно, всегда под ударом деструктивных сил – вопрос межнациональных отношений в республике. Манипуляторы пытаются привязать к «национальной повестке» любые вопросы: и экономическую ситуацию, и политическую повестку, и цены, и зарплаты, и многое другое. Главный рецепт борьбы с ними для каждого свой: для органов власти – планомерная работа по решению насущных и перспективных вопросов, для СМИ – разъяснительная деятельность, а для населения – критическая оценка поступающей информации и неоднозначных предложений. Таких, как, к примеру, выйти на протестную акцию.
ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
О тех самых насущных и перспективных вопросах на встрече тоже говорили немало. Войну выигрывает тот, кто думает, что будет после нее. Сейчас экономическая ситуация в стране сложная (Башкирия здесь, как опорный регион России – не исключение), поэтому пока в приоритете – текущие задачи. Это социальная поддержка и защита граждан, участников СВО и членов их семей, благоустройство городов и сел, решение жилищно-коммунальных вопросов, подготовка к зиме и многое другое. Но, как отметил Глава Башкирии Радий Хабиров, идет работа и на перспективу.
В частности, большие планы по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. Сейчас, по словам руководителя региона, делают большую закупку автобусов, почти 70 направят на маршруты, обслуживающие поселки-спутники Уфы, часть пойдет в Стерлитамак на государственные маршруты.
Принято решение по Южному обходу Уфы, первые транши из федеральной казны уже поступили. Кроме того, сейчас с крупнейшей горнопроходческой дорожной компанией России идут рабочие переговоры по поводу проектирования в столице Башкирии метро: исследования грунтов показали, что это возможно. С РЖД на высокой стадии проработки технико-экономического обоснования завершения железнодорожного кольца вокруг Уфы.
Кроме того, планируется строительство ряда социальных объектов, подобных Дворцу борьбы.
Как отметил Радий Хабиров, возведение таких объектов повышает капитализацию республики, а потому вкладывать финансы в них необходимо, несмотря на напряженное состояние бюджета.
Кстати, о бюджете. Региональную казну, по словам Главы республики, пополнили в том числе средства от продажи 6 процентов акций компании «Башнефть».
Он пояснил, что это никак не отразится на позициях региона и самой компании.
«Люди зачастую воспринимают это как некий удар по республике. Но это чистый финансовый расчет. "Башнефть" входит в структуру компании "Роснефть", работа с которой у нас построена на паритетных началах. Кроме того, инфраструктура "Башнефти" находится на территории Башкирии, поэтому так же, как и раньше, будет перерабатываться нефть, выплачиваться налоги. А на средства, поступившие от продажи пакета акций, мы закроем ряд финансовых вопросов и вложимся в новые объекты», – прокомментировал Радий Хабиров, отдельно добавив, что с бензином в Башкирии все будет нормально.
КТО ОНА, НОВАЯ ЭЛИТА?
В связи с таким объемом задач после завершения СВО участники встречи подняли вопрос и о кадровом обеспечении экономики региона. Завкафедрой БАГСУ Ильшат Рысаев, говоря об этом, отметил, что лично убедился в отличном потенциале участников кадровой программы «Герои Башкортостана», которая, кстати, признана лучшей региональной образовательной программой для участников и ветеранов СВО.
Он подчеркнул, что у ребят «очень позитивный и большой настрой к работе в органах государственного и муниципального управления», но, наряду с этим, участникам программы нужна адаптация для такой работы и повышение уровня компетенций.
«У нас, конечно, впереди огромный объём работы. На данный момент вернулось порядка четырёх тысяч человек. 75% из них трудоустроены. Но впереди нас ждет массовое возвращение ребят. Каждый из них для нас герой, но люди все разные. Потому сейчас мы готовимся, готовим им точки входа в мирную жизнь. Это и фонд "Защитники Отечества", это наши центры занятости населения, и, конечно же, это Ассоциация ветеранов СВО», – отметил Радий Хабиров.
На Ассоциацию региональные власти возлагают особые надежды. После стольких лет жизни в окопах, на передовой, у бойцов возникает повышенное чувство доверия к боевым товарищам. И именно Ассоциация сможет в адаптационный период дать им привычное чувство «плеча друга» рядом.
Но однозначно, что они станут новой элитой на управленческом уровне. Уже несколько участников СВО возглавляют целые регионы, крупные города. В администрации Главы Башкирии работает четверо участников СВО. У многих за период участия в боевых действиях выработались идеальные качества для руководителя. Но нужно набраться опыта, на гражданке. И в этом вопросе Ассоциация ветеранов СВО станет им тоже помощником.
НАДО ЖИТЬ!
Возвращаясь к вопросу об уровне тревожности среди населения, главный редактор издания «Собкор02» Светлана Валеева задала Главе республики важный вопрос: «Почему вы жалеете наше общество, бережете его от явных "триггеров"?».
«Я не раз говорил о своей философии: я сторонник того, что каждый должен заниматься своим делом, причем заниматься ответственно и хорошо. Воины, кто по решению Президента России, кто в рамках мобилизации, кто по своему волеизъявлению, воюют. Студент должен хорошо учиться, инженер должен хорошо работать. Чиновники должны грамотно и ответственно решать вопросы, а люди должны жить обычной жизнью: ходить в кино, кафе и рестораны, гулять, влюбляться и тому подобное. Жизнь должна продолжаться. Пока такой нет необходимости, нам не надо милитаризировать нашу жизнь, потому что люди устали», – обозначил свою позицию Радий Хабиров.
Бьющие по психологическому здоровью нации, считает он, как раз и выбрали этот путь эмоциональной дестабилизации, сея фейки, панику, домыслы. И поэтому задача властей – поберечь людей. А объединение, консолидация и сплочение жителей республики, страны сейчас на уровне времен Великой Отечественной войны, уверен Радий Хабиров.
АВТОРИТЕТНО:
Шамиль Валеев, депутат Государственного Собрания – Курултая РБ:
«Регулярные встречи Радия Хабирова с экспертным сообществом — хорошая традиция, которая создаёт ученым и коммуникаторам опору для создания и трансляции объективной картины мира. Не всё происходящее возможно для публичного обсуждения — в силу сложностей военного времени и особенностей медиапространства, потому такие доверительные встречи важны. Нам важно было узнать мнение руководителя региона по базовым вопросам, как по вопросам безопасности граждан в условиях беспилотной опасности и режима экономии бюджета. Режим «без диктофонов» — это и своего рода сбор Главой Башкортостана обратной связи от экспертов, выявление новых накопленных в обществе неочевидных проблем, которые требуют реагирования. Каких-то особых секретов там не раскрывалось, но мы получили хорошую пищу для размышлений и ясность в ряде вопросов — как говорили раньше «лучший инсайт (озарение эксперта) — это инсайд (информация от влиятельного источника)». Могу сказать по ответам на свои вопросы, что у Радия Хабирова есть хорошая картина будущего в голове, мы в ходе разговора часто обращались к послевоенной проблематике, теме развития республики, адаптации военнослужащих к мирной жизни. До этого, конечно, ещё далеко, но думать об этом руководитель региона обязан».
Арсен Шаяхметов, политолог:
«Сегодня регионы работают в условиях сразу нескольких наложившихся вызовов — структурной перестройки экономики, санкционного давления, изменений на рынке труда, высокой информационной турбулентности и эмоциональной усталости общества. В таких условиях для руководителя региона уже недостаточно быть только управленцем или антикризисным менеджером. Одна из ключевых компетенций современного главы региона – в определенном смысле выступать общественным психотерапевтом: чувствовать настроение территории, вовремя снижать уровень тревоги, объяснять сложные решения и формировать ощущение управляемости происходящего.
Поэтому сам факт проведения подобной встречи выглядит показательным. Экспертное сообщество – своеобразный социальный сенсор, через который власть получает обратную связь не в формате официальной статистики, а через восприятие происходящего различными профессиональными и общественными средами.
Для региональной власти особенно важно понимать не только экономические показатели или динамику реализации проектов, но и уровень ожиданий, общественные страхи, точки напряжения, отношение к изменениям. Часто именно такие встречи позволяют заранее увидеть потенциальные риски и скорректировать управленческие решения до того, как недовольство перейдет в публичную фазу».
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