Тысяча голосов-одна страна: в Уфе прошла Всероссийская детская фольклориада

Культурная география праздника

Основной площадкой проведения концертов стала Советская площадь, однако праздник шагнул далеко за ее пределы. В течение фестивальных дней уфимцы и гости города смогли насладиться программой в парках «Первомайский», «Волна», Дёмском парке и парке имени Ивана Якутова. Как рассказал исполняющий обязанности министра культуры республики Фанур Шайхисламов, в каждом парке были представлены порядка 30 субъектов России.

В вечерней концертной программе второго дня приняли участие коллективы из 45 регионов России — от Саха — Якутии до Ленинградской области, от Луганской Народной Республики до Ненецкого автономного округа. Особую атмосферу создавали моменты, когда на сцене бок о бок оказывались представители совершенно разных уголков страны. Псковская область и Оренбуржье, Нижегородская земля и далекий Хабаровский край — их разделяют тысячи километров, но на этой сцене их объединяло одно: любовь к своим корням и желание дарить радость.

«Творчество сокращает расстояния. Что еще раз доказывает, что сила России в её единстве», — эти слова ведущих стали лейтмотивом вечера.

Каждый регион рассказал свою уникальную историю через танец, музыку и народную песню. Зрители увидели обрядовые постановки, инструментальные композиции и аутентичные песенные программы, которые бережно хранятся в каждом уголке страны.

К примеру, детский этнографический ансамбль «Тсиргукысы» («Птенцы») Печорской лингвистической гимназии Псковской области представил культуру одного из самых малочисленных народов России — сето.

По словам руководителя ансамбля Елены Вариксоо, народ сето — это коренной малочисленный финно-угорский народ, проживающий на территории Псковской области и в приграничных районах Эстонии.

«На нашей стороне всего 234 сето проживает. Очень мало. Это позволяет нам получать статус редкого этноса во всей России», — рассказала она журналисту «Башинформа».

Юные артисты не только поют, но и играют на традиционных инструментах: дудках и каннеле.

«Мы восстанавливаем те песни, которые сохранились у нас на нашей территории. Изучаем этнографические записи, работаем с книгами, архивами», — поделилась Елена.