Тысяча голосов-одна страна: в Уфе прошла Всероссийская детская фольклориада

На целых три дня Уфа стала столицей детского фольклорного движения. Праздник, проходящий в рамках Года единства народов России, стал ярким подтверждением того, как бережно подрастающее поколение хранит традиции своих предков.
III Всероссийская детская фольклориада началась грандиозным шествием: на площади перед ГКЗ «Башкортостан» участники собрались в «Хоровод дружбы», а затем парадом в национальных костюмах прошли по улице Ленина до Советской площади, где состоялась церемония открытия.
Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, открывая фестиваль, подчеркнул масштабность события: «Пять лет назад здесь проходила „взрослая“, Всемирная фольклориада. Тогда было здорово. Но сегодня, честно говоря, всё по-особенному. Потому что собрались дети. Более тысячи ребят из 78 регионов — от Калининграда до Камчатки». Он поблагодарил министерство культуры России и Государственный Российский дом народного творчества за выбор республики площадкой форума.
Заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов передал участникам приветствие Президента России Владимира Путина.
«Символично, что идея проведения этого замечательного праздника дружбы и творческого общения родилась здесь, в Башкортостане», - отметил в нем глава государства, подчеркнув многонациональный состав республики, ее радушие и гостеприимство.
Программа открытия превратилась в захватывающее погружение в мир башкирского героического эпоса «Урал-батыр». Сюжетная линия постановки была построена на метафоре «волшебной книги», страницы которой оживали в руках юных артистов. В ней были собраны сказки, легенды и песни всех народов России, символизируя неразрывную связь поколений. Выступление более двухсот молодых талантов республики подчеркнуло глубокую преемственность между культурами — башкирскими, русскими, татарскими и другими национальными традициями, которые веками обогащали друг друга.
Особым событием в рамках открытия Фольклориады стало вручение свидетельства Роспатента о регистрации башкирских национальных костюмов как регионального бренда. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова передала документ премьер-министру Башкортостана Андрею Назарову, отметив, что «республика активно занимается регистрацией и продвижением региональных брендов». Башкортостан — один из лидеров в этом вопросе. Башкирская лошадь, башкирская шаль, башкирский мёд уже получили охранную грамоту государства.
Завершилось открытие Фольклориады ярким выступлением заслуженной артистки России Марины Девятовой.
Основной площадкой проведения концертов стала Советская площадь, однако праздник шагнул далеко за ее пределы. В течение фестивальных дней уфимцы и гости города смогли насладиться программой в парках «Первомайский», «Волна», Дёмском парке и парке имени Ивана Якутова. Как рассказал исполняющий обязанности министра культуры республики Фанур Шайхисламов, в каждом парке были представлены порядка 30 субъектов России.
В вечерней концертной программе второго дня приняли участие коллективы из 45 регионов России — от Саха — Якутии до Ленинградской области, от Луганской Народной Республики до Ненецкого автономного округа. Особую атмосферу создавали моменты, когда на сцене бок о бок оказывались представители совершенно разных уголков страны. Псковская область и Оренбуржье, Нижегородская земля и далекий Хабаровский край — их разделяют тысячи километров, но на этой сцене их объединяло одно: любовь к своим корням и желание дарить радость.
«Творчество сокращает расстояния. Что еще раз доказывает, что сила России в её единстве», — эти слова ведущих стали лейтмотивом вечера.
Каждый регион рассказал свою уникальную историю через танец, музыку и народную песню. Зрители увидели обрядовые постановки, инструментальные композиции и аутентичные песенные программы, которые бережно хранятся в каждом уголке страны.
К примеру, детский этнографический ансамбль «Тсиргукысы» («Птенцы») Печорской лингвистической гимназии Псковской области представил культуру одного из самых малочисленных народов России — сето.
По словам руководителя ансамбля Елены Вариксоо, народ сето — это коренной малочисленный финно-угорский народ, проживающий на территории Псковской области и в приграничных районах Эстонии.
«На нашей стороне всего 234 сето проживает. Очень мало. Это позволяет нам получать статус редкого этноса во всей России», — рассказала она журналисту «Башинформа».
Юные артисты не только поют, но и играют на традиционных инструментах: дудках и каннеле.
«Мы восстанавливаем те песни, которые сохранились у нас на нашей территории. Изучаем этнографические записи, работаем с книгами, архивами», — поделилась Елена.
В деловую программу Фольклориады была включена всероссийская научно-практическая конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству». На мероприятие были приглашены ведущие специалисты со всей страны: доктора наук, занимающиеся исследованием детского фольклора, и практики, работающие с детьми в своих регионах.
Модератор научно-практической конференции «Фольклор и дети: через традиции к единству», директор Государственного Российского Дома народного творчества Тамара Пуртова назвала участников Фольклориады в Уфе гуру в сфере сохранения и популяризации народного творчества. Она также заверила, что выступления всех спикеров конференции будут собраны в единый электронный справочник для дальнейшего распространения и использования.
Отмечая высокий уровень организации Тамара Пуртова также добавила, что всем сердцем любит Башкортостан и Уфу, и что участники Всероссийской детской фольклориады не хотят уезжать из республики.
«Сегодня всех спрашивала, и все отвечали: никаких проблем. И еще — щедрость души, доброту и любовь. Люди мне говорили, что такого мы нигде не встречали, такие все добрые. Этой добротой, искренностью отличается ваша красавица-республика. Недаром ребята не хотят уезжать, не хотят уезжать и всё, вот прямо плачут, — призналась журналистам Тамара Пуртова в последний день Фольклориады. — Когда мы сюда ехали, помните, прогноз какой был погоды? Дождь-дождь-дождь. А что мы с вами видим? Солнце-солнце-солнце. Желаю, чтобы республика процветала, чтобы народ её был счастлив, богат, рад и всегда в довольстве».
Помимо концертов и конференции, программа включала работу просветительских площадок. Внимание посетителей привлекла выставка «Наследие VI Всемирной Фольклориады CIOFF®» в Национальном музее Башкортостана. Как отмечают организаторы, «это не просто экспозиция — это капсула времени, которая хранит самые яркие моменты того грандиозного события». Ее центральным экспонатом стал уникальный башкирский нагрудник, созданный из монет, которые привезли представители 37 стран-участниц, — символ объединяющей силы народной культуры.
III Всероссийская детская фольклориада завершила свою работу 26 июня. Финальным событием стало масштабное этно-шоу Zainetdin на Советской площади, поставившее яркую точку в марафоне народной культуры.
Стоит отметить, что организаторы Фольклориады сделали всё, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в Уфе в безопасности и уюте. Главным свидетельством того, насколько серьёзно в Башкортостане подошли к проведению этого мероприятия, стала личная встреча Радия Хабирова с участниками.
Глава республики пригласил в конгресс-холл «Торатау» 28 ребят, которые приехали на праздник из самых отдалённых уголков страны. Он поблагодарил самых талантливых представителей страны за яркий праздник, который они подарили Башкирии.
«Впервые в истории республики мы принимаем столько светлых, талантливых ребят одновременно. Они поют, танцуют, заряжают самыми добрыми эмоциями. Восхищаюсь ими и искренне благодарю за яркий праздник, который в эти дни они дарят уфимцам. Очень надеюсь, что каждый из них увезет в своем сердце частичку гостеприимного Башкортостана и обязательно приедет к нам еще не раз», — поделился он впечатлениями от встречи.
Кстати, во время встречи Радий Хабиров поздравил с днем рождения Льва Хоротэтто из города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. 25 июня ему исполнилось 12 лет.
Лев получил в подарок от руководителя республики большой конструктор «Лего».
«Я растерялся и забыл сказать спасибо за подарок. Это было так приятно и неожиданно. Но потом я подошел после встречи и лично поблагодарил Радия Фаритовича за поздравление и подарок. Он такой высокий и очень добрый. Уфе и Башкортостану спасибо за гостеприимство. Ваша республика навсегда теперь в моем сердце», — рассказал потом именинник корреспонденту «Башинформа».
III Всероссийская детская фольклориада показала, Башкирия в очередной раз подтверждает статус одного из ключевых центров межкультурного диалога, где традиции народов России находят живой отклик в сердцах молодых артистов, вдохновляя их на дальнейшее творчество и сохранение общего наследия.
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