В Уфе открылась выставка «Наследие VI Всемирной Фольклориады CIOFF»

Фанур Шайхисламов рассказал, что VI Всемирная фольклориада оставила богатое наследие — на выставке представлено более 80 экспонатов. Он отметил, что Башкортостан открывает новую главу в истории фольклорного движения: на этот раз в Уфу приехали более тысячи участников из почти 80 регионов страны.

«Я думаю, что выставка будет работать и вдохновлять наших посетителей на новые успехи, на новые творческие достижения», — заключил и. о. министра, поблагодарив Национальный музей за организацию экспозиции.

Как отметил заместитель директора по научной работе Национального музея РБ Михаил Гаухман, выставка создана совместно с Республиканским центром народного творчества и посвящена не только всемирному, но и детскому фольклорному движению.

«Это не просто экспозиция — это капсула времени, которая хранит самые яркие моменты того грандиозного события», — подчеркнули организаторы.