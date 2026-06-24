В Уфе открылась выставка «Наследие VI Всемирной Фольклориады CIOFF»

24 июня в Национальном музее Башкирии начала работу выставка «Наследие VI Всемирной Фольклориады CIOFF». Её открытие организаторы приурочили к первому дню III Всероссийской детской фольклориады в Уфе.
Участников и гостей церемонии открытия выставки поприветствовал исполняющий обязанности министра культуры Башкирии Фанур Шайхисламов. Он отметил символичную связь двух масштабных событий:
«Дорогие гости, сегодня у нас торжественное мероприятие, мы вспоминаем грандиозное мировое событие — VI Всемирную фольклориаду, которая стала стартом для Всероссийской детской фольклориады. Хотел бы поблагодарить организаторов и министерство культуры России за доверие провести её в Башкортостане».
Фанур Шайхисламов рассказал, что VI Всемирная фольклориада оставила богатое наследие — на выставке представлено более 80 экспонатов. Он отметил, что Башкортостан открывает новую главу в истории фольклорного движения: на этот раз в Уфу приехали более тысячи участников из почти 80 регионов страны.
«Я думаю, что выставка будет работать и вдохновлять наших посетителей на новые успехи, на новые творческие достижения», — заключил и. о. министра, поблагодарив Национальный музей за организацию экспозиции.
Как отметил заместитель директора по научной работе Национального музея РБ Михаил Гаухман, выставка создана совместно с Республиканским центром народного творчества и посвящена не только всемирному, но и детскому фольклорному движению.
«Это не просто экспозиция — это капсула времени, которая хранит самые яркие моменты того грандиозного события», — подчеркнули организаторы.
Посетители смогут увидеть здесь сертификаты, подтверждающие, что Всемирная фольклориада 2021 года в Башкортостане вошла в Книгу рекордов России сразу в двух номинациях: за самый масштабный и самый многонациональный хоровод в мире. По словам Михаила Гаухмана, в хороводе приняли участие более 2700 человек — представители 37 стран и 71 национальности.
На выставке также представлены коллекции памятных сувениров от десятков стран-участниц. Среди них — маски народов мира из Латинской Америки, Африки и Азии, подаренные музею во время Фольклориады-2021.
Центральное место в экспозиции занимает уникальный башкирский нагрудник, ставший символом единства. Он создан из монет, которые привезли представители разных народов.
«Нагрудник Всемирной фольклориады 2021 года был создан с использованием монет 37 стран-участниц. Началось создание с чеканки сувенирной монеты, которую лично провёл премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Завершила создание Тамара Пуртова, директор Российского Дома народного творчества, нашив российскую монету», — рассказал Михаил Гаухман.
Нагрудник создали специалист Республиканского центра народного творчества Гульгина Баймурзина и народная мастерица Альфия Ахтярова.
Также на выставке представлены башкирские матрёшки, которые экспонировались во время обратного отсчёта 50 дней до Фольклориады. Сейчас башкирская матрёшка стала символом Всероссийской детской фольклориады.
Своими впечатлениями от экспозиции поделилась директор Государственного Российского Дома народного творчества Тамара Пуртова. Она выразила слова благодарности республике и ее Главе Радию Хабирову за приём такого важнейшего события, как III Всероссийская детская фольклориада.
По ее словам, идея выставки возникла после предыдущих детских фольклориад в Чувашии и Татарстане, где не было подобных экспозиций. «В Башкирии мы впервые имеем возможность прийти посмотреть такую замечательную экспозицию», — подчеркнула директор ГРДНТ.
Отдельное внимание Тамара Пуртова уделила важности сохранения традиций.
«Наша задача — сохранить традиции, хранить их, никому не отдавать, потому что в мире должно быть много культур, много традиций, ценностей, которые сегодня важны для каждого из нас», – сказала она.
Как сообщили в Нацмузее, делегаты Всероссийской детской фольклориады уже начали дарить новые сувениры и, возможно, через несколько лет будет создана выставка «Наследие Всероссийской детской фольклориады 2026 года».
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