Участники Детской фольклориады в Уфе: «Растим таланты с ковра»

На конференции в рамках III Всероссийской детской фольклориады в Уфе Леонид Резников поделился опытом работы с детьми с дошкольного возраста.
«Сила музыки развивает не только чувство красоты, она имеет особое значение при формировании воображения и общения. С помощью музыки человек передаёт эмоции, настроение, чувства. Музыка помогает понять глубокий смысл жизни», — считает фольклорист.
Руководитель ансамбля уверен: через музыкальное воспитание можно совершенствовать характер взаимоотношений людей и учить творчески относиться к жизни.
По его словам, в «Околице» выстроена трёхуровневая система. Сначала идёт подготовительная группа, затем — студия, и только потом — основной ансамбль.
«Мы сами себе готовим участников коллектива, мы их не берём готовыми», — подчеркнул Резников.
Дети дошкольного возраста занимаются по методике элементарного музицирования. Занятия проходят на ковре размером 3,5 на 4 метра — это рабочее поле. На занятиях дети используют собственные инструменты — ладошки, ножки, притопы, а также малые ударные. В старших группах ребята осваивают духовые инструменты, которые изготавливают сами: жалейки, свирели, окалины.
«Это инструменты, которые мы делаем сами», — отметил руководитель ансамбля.
Коллектив активно участвует в городских, областных и всероссийских мероприятиях. Недавно ансамбль стал участником фестиваля «Песни России» в Калужской области.
Доктор филологических наук, руководитель Научно-исследовательского центра башкирского фольклора Акмуллинского университета Розалия Султангареева в своем выступлении обратилась к теме народной игры в культуре и истории башкир — от мифов до считалок.
Она напомнила, что великий эпос «Урал-батыр» переведён более чем на 14 языков. По мнению исследователя, именно через такие сказания происходит формирование мировоззрения, познание себя, родной земли и добродетели у подрастающего поколения.
«Прежде чем объяснять детям и начинать с ними играть, им нужно объяснить, что это значит», — резюмировала Розалия Султангареева.
Она отметила, что тема приобщения детей к фольклору сегодня как никогда актуальна.
«Фольклор — это живой родник духа, сердца, души, языка, культуры и ментальности. Это воспитание победителя, воспитание человека с гражданскими позициями, с огромной любовью к своей отчизне, к своим традициям, к народным и семейным ценностям», — подчеркнула учёный.
Модератор научно-практической конференции «Фольклор и дети: через традиции к единству», директор Государственного Российского Дома народного творчества Тамара Пуртова назвала участников Фольклориады в Уфе гуру в сфере сохранения и популяризации народного творчества. Она также отметила, что выступления всех спикеров конференции будут собраны в единый электронный справочник для дальнейшего распространения и использования.
В свою очередь, руководитель ГРДНТ напомнила о ключевых федеральных проектах поддержки народного творчества. Среди них — грантовая поддержка любительских коллективов (до 2 млн рублей), премия «Душа России», звание «Заслуженный коллектив народного творчества» (сейчас их уже 518). А также программа «Земский работник культуры».
Особое внимание Тамара Пуртова уделила новому проекту минкультуры — созданию детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры.
«До 2030 года будет создано 1500 таких центров, выделено 6 млрд рублей. В 2026 году — 300 центров, на каждый — 3,8 млн рублей», — сообщила она.
Пуртова призвала регионы активнее участвовать в конкурсах и учиться готовить заявки.
«Мы проводим обучение по подготовке заявок. Подключайтесь, мы вас научим, как это сделать», — обратилась модератор к коллегам.
Она также подчеркнула, что сегодня работа по сохранению народных традиций выходит на передний план и решает важнейшие идеологические задачи.
«Дети, которые собрались здесь, — будущие герои. Они сохраняют традиции, любят малую родину — значит, вырастут патриотами», — заключила Тамара Пуртова.
Ранее многодетная семья из Курска представила уникальное наследие на Фольклориаде в Уфе.
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