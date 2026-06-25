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10:50 (UTC+5), 25 Июня 2026

Участники Детской фольклориады в Уфе: «Растим таланты с ковра»

Леонид Резников — яркий пример творческой личности, работающей на благо и процветание Калужской области и всей страны. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии правительства РФ «Душа России», он уже много лет руководит заслуженным коллективом народного творчества, ансамблем народной музыки и песни «Околица» города Обнинска.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

На конференции в рамках III Всероссийской детской фольклориады в Уфе Леонид Резников поделился опытом работы с детьми с дошкольного возраста.

«Сила музыки развивает не только чувство красоты, она имеет особое значение при формировании воображения и общения. С помощью музыки человек передаёт эмоции, настроение, чувства. Музыка помогает понять глубокий смысл жизни», — считает фольклорист.

Руководитель ансамбля уверен: через музыкальное воспитание можно совершенствовать характер взаимоотношений людей и учить творчески относиться к жизни.

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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По его словам, в «Околице» выстроена трёхуровневая система. Сначала идёт подготовительная группа, затем — студия, и только потом — основной ансамбль.

«Мы сами себе готовим участников коллектива, мы их не берём готовыми», — подчеркнул Резников.

Дети дошкольного возраста занимаются по методике элементарного музицирования. Занятия проходят на ковре размером 3,5 на 4 метра — это рабочее поле. На занятиях дети используют собственные инструменты — ладошки, ножки, притопы, а также малые ударные. В старших группах ребята осваивают духовые инструменты, которые изготавливают сами: жалейки, свирели, окалины.

«Это инструменты, которые мы делаем сами», — отметил руководитель ансамбля.

Коллектив активно участвует в городских, областных и всероссийских мероприятиях. Недавно ансамбль стал участником фестиваля «Песни России» в Калужской области.

Доктор филологических наук, руководитель Научно-исследовательского центра башкирского фольклора Акмуллинского университета Розалия Султангареева в своем выступлении обратилась к теме народной игры в культуре и истории башкир — от мифов до считалок.

Она напомнила, что великий эпос «Урал-батыр» переведён более чем на 14 языков. По мнению исследователя, именно через такие сказания происходит формирование мировоззрения, познание себя, родной земли и добродетели у подрастающего поколения.

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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«Прежде чем объяснять детям и начинать с ними играть, им нужно объяснить, что это значит», — резюмировала Розалия Султангареева.

Она отметила, что тема приобщения детей к фольклору сегодня как никогда актуальна.

«Фольклор — это живой родник духа, сердца, души, языка, культуры и ментальности. Это воспитание победителя, воспитание человека с гражданскими позициями, с огромной любовью к своей отчизне, к своим традициям, к народным и семейным ценностям», — подчеркнула учёный.

Модератор научно-практической конференции «Фольклор и дети: через традиции к единству», директор Государственного Российского Дома народного творчества Тамара Пуртова назвала участников Фольклориады в Уфе гуру в сфере сохранения и популяризации народного творчества. Она также отметила, что выступления всех спикеров конференции будут собраны в единый электронный справочник для дальнейшего распространения и использования.

В свою очередь, руководитель ГРДНТ напомнила о ключевых федеральных проектах поддержки народного творчества. Среди них — грантовая поддержка любительских коллективов (до 2 млн рублей), премия «Душа России», звание «Заслуженный коллектив народного творчества» (сейчас их уже 518). А также программа «Земский работник культуры».

Валерий Шахов ИА «Башинформ»Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Особое внимание Тамара Пуртова уделила новому проекту минкультуры — созданию детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры.

«До 2030 года будет создано 1500 таких центров, выделено 6 млрд рублей. В 2026 году — 300 центров, на каждый — 3,8 млн рублей», — сообщила она.

Пуртова призвала регионы активнее участвовать в конкурсах и учиться готовить заявки.

«Мы проводим обучение по подготовке заявок. Подключайтесь, мы вас научим, как это сделать», — обратилась модератор к коллегам.

Она также подчеркнула, что сегодня работа по сохранению народных традиций выходит на передний план и решает важнейшие идеологические задачи.

«Дети, которые собрались здесь, — будущие герои. Они сохраняют традиции, любят малую родину — значит, вырастут патриотами», — заключила Тамара Пуртова.

Ранее многодетная семья из Курска представила уникальное наследие на Фольклориаде в Уфе.

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