Участники Детской фольклориады в Уфе: «Растим таланты с ковра»

По его словам, в «Околице» выстроена трёхуровневая система. Сначала идёт подготовительная группа, затем — студия, и только потом — основной ансамбль.

«Мы сами себе готовим участников коллектива, мы их не берём готовыми», — подчеркнул Резников.

Дети дошкольного возраста занимаются по методике элементарного музицирования. Занятия проходят на ковре размером 3,5 на 4 метра — это рабочее поле. На занятиях дети используют собственные инструменты — ладошки, ножки, притопы, а также малые ударные. В старших группах ребята осваивают духовые инструменты, которые изготавливают сами: жалейки, свирели, окалины.

«Это инструменты, которые мы делаем сами», — отметил руководитель ансамбля.

Коллектив активно участвует в городских, областных и всероссийских мероприятиях. Недавно ансамбль стал участником фестиваля «Песни России» в Калужской области.

Доктор филологических наук, руководитель Научно-исследовательского центра башкирского фольклора Акмуллинского университета Розалия Султангареева в своем выступлении обратилась к теме народной игры в культуре и истории башкир — от мифов до считалок.

Она напомнила, что великий эпос «Урал-батыр» переведён более чем на 14 языков. По мнению исследователя, именно через такие сказания происходит формирование мировоззрения, познание себя, родной земли и добродетели у подрастающего поколения.